Goal.com
مباشر
Haaland-Cherki-16:9
Richard Martin

ترجمه

تقييمات لاعبي مانشستر سيتي في مباراة تشيلسي: نيكو أورايلي يثبت جدارته مجددًا وريان شيركي يبدع في أداءً مذهلاً، بينما يعيد فريق بيب جوارديولا القوي إحياء المنافسة على اللقب

تقييمات
مانشستر سيتي
تشيلسي
تشيلسي ضد مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
فقرات ومقالات
بيب جوارديولا
نيكو أوريلي
ريان شرقي

يضيق مانشستر سيتي الخناق على أرسنال بعد أن قاده أداء مهيمن في الشوط الثاني إلى الفوز 3-0 على تشيلسي، مما قلص الفارق مع «المدفعجية» وجعل مصير اللقب بين يديه. وكان نيكو أورايلي قد افتتح التسجيل بضربة رأس حاسمة أخرى في لندن، بعد ثلاثة أسابيع فقط من تسجيله ثنائية حاسمة في نهائي كأس كاراباو، قبل أن يضيف مارك جوي وجيريمي دوكو هدفين آخرين ليحسموا الفوز.

لعب تشيلسي بثقة أكبر في الشوط الأول وسبب الكثير من المتاعب لمانشستر سيتي في الهجمات المرتدة، لكنه افتقر إلى بعض الدقة في الثلث الأخير من الملعب. ونجا مانشستر سيتي من هدف محقق عندما سدد مارك كوكوريلا الكرة في الشباك، لكن الحكم أعلن أنه كان في وضع تسلل بفارق ضئيل. كانت الفرصة الوحيدة لفريق بيب جوارديولا في أول 45 دقيقة هي تسديدة ضعيفة من رايان شيركي مباشرة إلى روبرت سانشيز، والتي جاءت نتيجة ضغط أورايلي القوي على إستيفاو ويليان.

ثم استغل أورايلي قوته البدنية ليضع سيتي في المقدمة في بداية الشوط الثاني، متخلصاً من أندريه سانتوس ليحول عرضية شيركي الشيطانية برأسه إلى الشباك. انطلق سيتي بعد ذلك بقوة، وبعد ست دقائق، ضاعفوا تقدمهم. خلق شيركي مساحة لنفسه بالمرور بالكرة عبر المنطقة ثم أرسل تمريرة إلى قدمي جويهي، الذي لم يخطئ في التسجيل.

وتحسن يوم مانشستر سيتي الجيد أكثر عندما أضاف دوكو الهدف الثالث، حيث سرق الكرة من مويسيس كايسيدو قبل أن يقتحم منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية تجاوزت سانشيز.

GOAL يقيم لاعبي مانشستر سيتي في ستامفورد بريدج...

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    حارس المرمى والدفاع

    جيانلويجي دوناروما (7/10):

    خرج من منطقته بسرعة ليتفوق على جواو بيدرو في إحدى اللحظات القليلة التي اضطر فيها فعليًا إلى التصدي للكرة. وفي وقت متأخر من المباراة، اتخذ وضعية واسعة لإحباط محاولة كوكوريلا من مسافة قريبة.

    ماتيوس نونيس (6/10):

    تغلب عليه بيدرو نيتو بسرعته، واحتاج إلى مساعدة رودري. كان أداءه جيداً من الناحية الهجومية، حيث صنع فرصة لغوي.

    عبد القادر خوسانوف (6/10):

    لعب على الحافة بفضل تمركزه المتقدم، لكنه استخدم سرعته للعودة في الوقت المناسب، وفي إحدى المرات تمكن من إبعاد جواو بيدرو.

    مارك جويهي (7/10):

    دافع بثقته المعتادة، لكن ما برز هو حضوره في الهجوم. حصل على فرصتين في الشوط الأول، ثم أظهر دقة تسديداته بقدميه ليضاعف النتيجة.

    نيكو أورايلي (8/10):

    سيطر بدنيًا طوال المباراة، وصنع الفرصة الحقيقية الوحيدة لمانشستر سيتي في الشوط الأول، ثم سجل هدف التقدم بضربة رأس قوية. خرج من الملعب بسبب الإصابة.

    • إعلان
  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    خط الوسط

    برناردو سيلفا (6/10):

    قاد مانشستر سيتي خلال شوط أول صعب بفضل خبرته، وحصل على فرصة نصفية للتسجيل. والأهم من ذلك أنه تجنب الحصول على بطاقة صفراء، والتي كانت ستؤدي إلى إيقافه عن مباراة أرسنال.

    رودري (5/10):

    واجه شوطاً أول صعباً حيث خسر السباق في مناطق حاسمة. تجاهل مشكلة في الكاحل بدت مقلقة ليكمل المباراة.

    ريان شيركي (9/10):

    أظهر براعته في الوقت الذي احتاجه فيه مانشستر سيتي، ليصل رصيده إلى 10 تمريرات حاسمة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    هجوم

    أنطوان سيمينيو (5/10):

    لم يتمكن من إحداث تأثيره المعتاد ولم يظهر بمستواه المعهود في التسديد.

    إرلينغ هالاند (6/10):

    مباراة أخرى هادئة في الدوري ضد منافس قوي، ولكن على الرغم من صعوبة إيجاد الفرص، إلا أن مجرد وجوده جذب المدافعين نحوه، واستغل أورايلي المساحة الإضافية. كما عمل بجد كالعادة، حيث ركض عائداً إلى نصف ملعبه لاستعادة الكرة من كول بالمر.

    جيريمي دوكو (7/10):

    تعافى من أداء متواضع في الشوط الأول ليترك بصمته، حيث شكل تهديدًا مستمرًا على الجناح الأيسر قبل أن يتوج الفوز في النهاية.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    ريان آيت نوري (6/10):

    حل محل أورايلي.

    فيل فودن (5/10):

    دخل بديلاً لشركي ولم يستطع تقديم أي شيء يشبه البراعة التي أظهرها الفرنسي بوفرة.

    سافينيو (6/10):

    حل محل دوكو ولم يبدِ أي إلحاح لأن المباراة كانت قد حُسمت بالفعل.

    ماتيو كوفاسيتش (6/10):

    شارك لأول مرة منذ ستة أشهر بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

    بيب جوارديولا (8/10):

    لا بد أنه وجه كلمات قوية للاعبين في الاستراحة، لأن مانشستر سيتي زاد من ضغطه بعد حديثه مع الفريق، مما سمح له بإراحة لاعبيه الأساسيين.

الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال