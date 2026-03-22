تقييمات لاعبي مانشستر سيتي في مباراة أرسنال: نهائي نيكو أورايلي! ابن المدينة يحقق المجد في كأس كاراباو بهدفين حاسمين

أثبت نيكو أورايلي مكانته في تاريخ مانشستر سيتي بتسجيله ثنائية مذهلة في غضون أربع دقائق، ليقود فريقه إلى الفوز 2-0 على أرسنال في نهائي كأس كاراباو. ولد أورايلي في مانشستر وترعرع في أكاديمية سيتي، واستغل خطأً فادحاً من حارس المرمى كيبا أريزابالاغا ليمنح فريق بيب جوارديولا الأفضلية في مباراة حذرة على ملعب ويمبلي في الدقيقة 60.

ثم سجل اللاعب الدولي الإنجليزي هدفاً آخر بعد أربع دقائق بضربة رأس أخرى، ليحسم بذلك فوز مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة للمرة التاسعة، والخامسة تحت قيادة غوارديولا.

كان الشوط الأول بمثابة حرب استنزاف، وشبه في بعض الأحيان مباراة دولية رفيعة المستوى في رياضة الرجبي حيث كان كلا الفريقين يهدفان فقط إلى كسب المساحة. وكان لجيمس ترافورد الدور الأكبر في ذلك، حيث قام بثلاث تصديات متتالية لإحباط محاولات كاي هافرتز وبوكايو ساكا (مرتين). سيطر أرسنال على مجريات اللعب دون أن يخلق فرصاً تذكر، في حين كانت المحاولة الوحيدة الجديرة بالذكر لمانشستر سيتي هي رأسية إرلينغ هالاند التي مرت فوق العارضة.

انقلبت الأمور بعد الاستراحة حيث بدأ مانشستر سيتي في فرض سيطرته على المباراة. بدأ جيريمي دوكو في السيطرة على بن وايت، وأجبر كيبا على الخروج من مرماه، مما أدى إلى حصوله على ركلة حرة وبطاقة صفراء للحارس الإسباني التعيس. ازدادت ثقة مانشستر سيتي، ولم يكن مفاجئاً أن يتقدموا في النتيجة، حتى لو استفادوا من ضعف يدي كيبا، حيث استغل أورايلي الموقف تماماً وأظهر تصميماً حقيقياً على الانخفاض وتسديد الكرة برأسه في المرمى الخالي.

ارتفعت معنويات مانشستر سيتي وسعى الفريق إلى إحراز المزيد من الأهداف، ولم يمض وقت طويل قبل أن يسجل هدفاً آخر عن طريق لاعبي الظهيرين، حيث أرسل ماتيوس نونيس عرضية إلى أورايلي الذي كان غير مراقب ليقفز مرة أخرى ويحسم أول لقب للموسم ويوجه ضربة يأمل مانشستر سيتي أن تهز ثقة أرسنال في سباق اللقب.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    حارس المرمى والدفاع

    جيمس ترافورد (8/10):

    حدد مسار المباراة بفضل تصدياته الثلاثية الرائعة، ثم أحبط محاولة كالافيوري في الدقائق الأخيرة. أداء قوي بشكل عام، على عكس الأداء المتذبذب لكيبا.

    ماتيوس نونيس (8/10):

    كان شوطه الأول هادئاً، وأبرز ما فيه كانت تدخلاته على هافيرتز، لكنه كان رائعاً في الشوط الثاني، حيث أطلق العنان لهاالاند بتمريرة مزقت الدفاع، ثم أرسل عرضية رائعة لأوريلي ليسجل الهدف الثاني.

    عبد القادر خوسانوف (7/10):

    استمتع بتحدي أول نهائي له مع مانشستر سيتي. أظهر سرعة استرداده باندفاع مثير لإيقاف هافيرتز. حصل على بطاقة صفراء بسبب تدخل قوي على جيوكيريس.

    ناثان آكي (6/10):

    تم استدعاؤه ليحل محل دياس المصاب وأدى دوره على أكمل وجه. كانت أفضل لحظاته عندما قام بتدخل قفزي على جيوكيريس بعد أن فوجئ به في البداية.

    نيكو أورايلي (9/10):

    قدم عرضاً مذهلاً من اللعب الهجومي القاسي على الرغم من لعبه في مركز الظهير الأيسر. ساعد في إخماد هجوم أرسنال في الشوط الأول قبل أن يقدم أفضل أداء له كمهاجم ليحسم المباراة.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    خط الوسط

    برناردو سيلفا (7/10):

    سيطر على المباراة في الشوط الثاني. لعبه الصبور حول منطقة الجزاء أطلق العنان لدوكو في حركة رائعة، وكان هو من مرر الكرة إلى شيركي لتسديد الكرة العرضية التي أدت إلى خطأ كيبا الفادح.

    رودري (7/10):

    تعاون مع برناردو للسيطرة على المباراة، خاصة في الشوط الثاني.

    ريان شيركي (8/10):

    قدم الشرارة التي أثبتت أهميتها في كسر دفاع أرسنال. ربما كان أي حارس مرمى نصف كفء قادرًا على التقاط تمريرته العرضية، لكن جرأته هي التي جعلته المرشح الأرجح لتحقيق شيء ما.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    هجوم

    أنطوان سيمينيو (7/10):

    شكل التهديد الرئيسي لمانشستر سيتي في الشوط الأول بفضل انطلاقاته المستمرة على الجناح الأيمن، وساعدت طاقته في إرهاق أرسنال، حيث جاء الهدفان من الجناح الأيمن.

    إرلينغ هالاند (6/10):

    لم يسجل أي هدف مرة أخرى في مباراته السابعة على ملعب ويمبلي، على الرغم من أن انطلاقته المثيرة عبر الملعب، التي أوقفها ساليبا في اللحظة الأخيرة، ساعدت في إضعاف أرسنال.

    جيريمي دوكو (8/10):

    أفسح الشوط الأول المحبط المجال لشوط ثانٍ رائع، حيث أرهق وايت.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    فيل فودن (غير متاح):

    حل محل شيركي في الدقيقة 90.

    بيب جوارديولا (8/10):

    تغلب على أسبوع صعب من خلال اتباع تكتيكات دقيقة والفوز بكأس الرابطة للمرة الخامسة مع مانشستر سيتي.

كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول