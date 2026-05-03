Goal.com
مباشر
Salah GFXGoal AR
Tom Maston و علي رفعت

تقييمات كارثية وهجوم كبير.. نجوم الريدز تائهون دون صلاح وليفربول سيحتاج إلى عامين بعد رحيله!

تقييمات
ليفربول
اندري روبرتسون
الدوري الإنجليزي الممتاز
فقرات ومقالات
مانشستر يونايتد ضد ليفربول

خسر ليفربول مباراة متقلبة ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد، حيث تعرض لهزيمة بنتيجة 3-2 رغم محاولته العودة في الشوط الثاني. كان الريدز متأخراً بهدفين عند نهاية الشوط الأول، لكن هدفي دومينيك سوبوسلاي وكودي جاكبو أعادوا الفريق إلى أجواء المباراة، قبل أن يسجل كوبي ماينو هدفاً حسم به النقاط الثلاث لصالح فريق مايكل كاريك.

بدأ فريق أرني سلوت المباراة بشكل سيئ للغاية، ليجد نفسه متأخراً بهدفين مقابل لا شيء في غضون 14 دقيقة. في البداية، انحرفت تسديدة ماتيوس كونيا من حافة منطقة الجزاء لتسكن الزاوية السفلية، قبل أن يدفع بنجامين سيسكو الكرة داخل المرمى بعد أن أبعد فريدي وودمان تسديدة برونو فرنانديش لتصطدم باللاعب السلوفيني الدولي.

استفاق ليفربول أخيرًا في منتصف الشوط الأول عندما سدد جاكبو كرة مرت بجوار المرمى بفارق ضئيل، لكنهم كانوا محظوظين لعدم تفاقم النتيجة عندما مرر بريان مبيومو الكرة إلى فرنانديش، لكن تسديدته ارتطمت بالجانب الخاطئ من القائم.

بدا أن المباراة تسير في اتجاه واحد فقط عند نهاية الشوط الأول، لكن الضيوف حصلوا على فرصة للعودة إلى المباراة بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، عندما استلم سوبوسلاي تمريرة خاطئة من أماد ديالو عند خط المنتصف، ثم انطلق بالكرة في الملعب قبل أن يسددها في الزاوية السفلية.

بدا أن هذا الهدف قد حفز الريدز، وسرعان ما تعادلوا بعد ذلك بوقت قصير عندما فقد سين لامينز الكرة على حافة منطقة الجزاء الخاصة به، فمرر سوبوسلاي الكرة إلى جاكبو الذي سجلها بسهولة. أصبح ليفربول فجأة القوة المهيمنة، وأظهر لامينز ردود فعل جيدة بعد أن سدد فيرجيل فان ديك الكرة نحو المرمى من ركلة حرة.

استعاد مانشستر يونايتد توازنه في النهاية، وبعد أن أهدر كاسيميرو فرصة رائعة عندما سدد الكرة برأسه مباشرة إلى وودمان بعد أن ترك له المجال مفتوحاً داخل منطقة جزاء ليفربول، استغل ماينو كرة طائشة على حافة منطقة الجزاء وسددها بقوة في الزاوية السفلية.

كان ريو نجوموها الأقرب إلى تسجيل هدف التعادل، لكن في النهاية خسر الضيوف المباراة، مما يعني أنهم ما زالوا بحاجة إلى أربع نقاط من مبارياتهم الثلاث الأخيرة لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

GOAL يقيم لاعبي ليفربول في أولد ترافورد...

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    حارس المرمى والدفاع

    فريدي وودمان (5/10):

    بعض التمريرات السيئة، رغم أنه قد يشعر أنه كان بإمكانه بذل المزيد من الجهد لإبعاد الكرة عن سيسكو في الهدف الثاني لمانشستر يونايتد.

    كورتيس جونز (5/10):

    قام ببعض التدخلات الدفاعية المهمة في الشوط الأول، لكنه عانى في بقية المباراة. مثل معظم زملائه، تحسن أداؤه بعد الاستراحة.

    إبراهيما كوناتي (5/10):

    واجه صعوبة في مواجهة سيسكو في الشوط الأول. شعر براحة أكبر بعد خروج مهاجم يونايتد في الاستراحة.

    فيرجيل فان ديك (6/10):

    مر ببعض اللحظات العصيبة، لكنه كان، في معظم الأوقات، الأكثر ثقة في دفاع ليفربول.

    آندي روبرتسون (3/10):

    ترك مكانه مكشوفاً وتعرض لمضايقات من فيرنانديش في الشوط الأول. كان أداؤه ضعيفاً في الاستحواذ أيضاً في أمسية سيئة انتهت مبكراً في الشوط الثاني عندما تم استبداله.

    • إعلان
  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    خط الوسط

    رايان جرافنبرخ (5/10):

    سعى إلى دفع الكرة إلى الأمام في الشوط الأول، لكنه فقدها في كثير من الأحيان، مما ترك مساحة كبيرة لفيرنانديش. كان أداءه أفضل بكثير بعد الاستراحة حيث تفوق على ماينو.

    أليكسيس ماك أليستر (4/10):

    افتقرت تمريراته إلى أي نوع من السرعة في الشوط الأول، بينما كان يخسر المواجهات البدنية بشكل متكرر. كان أفضل بكثير في الشوط الثاني حيث قاد اللعب من خط الوسط، وأبلى بلاءً حسناً في خداع لامينز واستعادة الكرة ليحقق ليفربول التعادل. لكن تمريرته السيئة هي التي سمحت لماينو بتسجيل الهدف.

    دومينيك سوبوسلاي (9/10):

    كان أفضل لاعب في ليفربول في الشوط الأول قبل أن يظهر قوة دفع ورباطة جأش رائعتين لتقليص الفارق. قدم لمسة رائعة ثم مرر كرة حاسمة لجاكبو، في حين تسببت تمريراته الثابتة في الكثير من المشاكل. مرة أخرى، كان الأبرز في صفوف الريدز.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    الهجوم

    جيريمي فرينبونج (4/10):

    لم يكن له أي تأثير يذكر في الشوط الأول. تسبب في بعض المتاعب لشاو بعد الاستراحة، لكنه ليس بديلاً طويل الأمد لصلاح.

    فلوريان فيرتز (5/10):

    لم يكن مناسبًا على الإطلاق للدور الذي لعب فيه كلاعب رقم 9 وهمي. كان أفضل بكثير عندما تراجع إلى مواقع أعمق، حتى لو استمر في المعاناة عند تعرضه للضغط.

    كودي جاكبو (7/10):

    اقترب من التسجيل بتسديدة من حافة منطقة الجزاء في الشوط الأول قبل أن يسجل هدف التعادل للريدز. قدم أداءً جيداً باعتباره المهاجم الأكثر خبرة المتبقي وسط موجة الإصابات.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    ميلوس كيركيز (5/10):

    أدى أداءً جيدًا في التغطية الخلفية ومنع مبومو من الانطلاق بحرية نحو المرمى. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض علامات الاستفهام حول قدراته الدفاعية بشكل عام.

    ريو نجوموها (5/10):

    شكل تهديداً ببعض المراوغات المثيرة، لكن المساهمة الأكثر تأثيراً لهذا المراهق كانت فشله في مراقبة شاو في اللحظات التي سبقت هدف ماينو بعد دخوله الملعب بوقت قصير.

    فيديريكو كييزا (غير متاح):

    دخل الملعب في الدقائق الخمس الأخيرة.

    أرني سلوت (4/10):

    لم يكن فريقه مستعداً لما واجهه من مانشستر يونايتد في الشوط الأول، في حين كان قراره بإشراك فيرتز في مركز المهاجم الوهمي قراراً سيئاً.

    أدت تعديلات تكتيكية طفيفة إلى استجابة في الشوط الثاني، لكن في النهاية كانت هذه هي الهزيمة الحادية عشرة في الدوري هذا الموسم للبطل المدافع عن اللقب.

  • تأثير غياب صلاح ورأي الجماهير!

    سادت حالة من الغضب العارم بين جماهير ليفربول والسخرية من جانب جماهير أخرى عقب الهزيمة أمام مانشستر يونايتد، حيث أجمع المتابعون على أن غياب محمد صلاح بسبب الإصابة كان السبب الرئيس وراء هذه النتيجة المخيبة، مؤكدين أن النجم المصري يمتلك القدرة دائمًا على حسم مثل هذه المواجهات الكبرى وتحطيم دفاعات الخصوم كما اعتاد سابقًا.


    وأشار مشجعون إلى أن الخسارة مرتين أمام الغريم التقليدي في الدوري خلال موسم واحد تمثل إحراجًا تاريخيًا لم يشهده النادي منذ موسم 2015/2016، محملين المدير الفني أرني سلوت المسؤولية عن تحطيم الأرقام القياسية السلبية.

    كما وجهت انتقادات حادة لأسلوب المدرب الذي وصفه البعض بالمخيب، معتبرين أن الفريق سيحتاج إلى عام أو عامين للتعافي وإعادة صياغة أسلوب بناء اللعب بعيدًا عن الاعتماد الكلي على صلاح، وسط شعور بأن المدرب الحالي أفسد هوية النادي وقدرات اللاعبين بشكل كامل.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي