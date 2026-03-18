تقييمات لاعبي ليفربول في مباراة غالطة سراي: محمد صلاح يتحول من صفر إلى بطل، بينما يتألق دومينيك سزوبوسلاي مجدداً في فوز الريدز الساحق بدوري أبطال أوروبا

بدأ «الريدز» المباراة بقوة وكسروا التعادل في الدقيقة 25 عن طريق زوبوسلاي، حيث أرسل أليكسيس ماك أليستر تمريرة من ركلة ركنية إلى لاعب الوسط الذي كان يتربص على حافة منطقة الجزاء، مما سمح للاعب الدولي المجري بالانطلاق نحو الكرة وتسديدها بقوة منخفضة عبر المرمى لتسكن الشباك.

ومع ذلك، كان ليفربول يستحق تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الأول الذي سيطر عليه. أهدر كل من صلاح وفلوريان فيرتز فرصتين جيدتين، بينما ارتطمت رأسية ماك أليستر بالعارضة. ثم حصل زوبوسلاي على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، لكن تسديدة صلاح كانت ضعيفة وسهلة التصدي من قبل الحارس أوغوركان تشاكير.

وعوض "الملك المصري" ليفربول في بداية الشوط الثاني، حيث مرر الكرة على طبق من ذهب لهوجو إكيتيكي ليضعها في الشباك ويجعل النتيجة 2-1 في مجموع المباراتين بعد عمل جيد من زوبوسلاي وماك أليستر. وبعد ثوانٍ قليلة، حسمت المباراة تقريبًا عندما تصدى تشاكير لتسديدة صلاح وارتدت الكرة إلى رايان جرافنبرخ الذي سددها في المرمى.

سيطر أصحاب الأرض تمامًا على المباراة وأضافوا هدفًا آخر في الدقيقة 60، عندما انطلق صلاح من الجهة اليسرى وسدد كرة رائعة حول تشاكير مسجلاً هدفه الخمسين في دوري أبطال أوروبا. كان هذا الهدف آخر مشاركة حقيقية لصلاح، حيث غادر الملعب بعد ذلك بوقت قصير بعد أن طلب استبداله، في اللحظة الوحيدة التي أفسدت ليلة أوروبية رائعة أخرى للريدز.

