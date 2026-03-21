Goal.com
مباشر
Liverpool BrightonGetty/GOAL
Harry Sherlock

ترجمه

تقييمات لاعبي ليفربول في مباراة برايتون: داني ويلبيك يسجل ثنائية! فيرجيل فان ديك وإبراهيما كوناتي يفتقدان التركيز في الهزيمة المذلة لفريق أرني سلوت

خسر ليفربول بنتيجة 2-1 أمام برايتون آند هوف ألبيون في ملعب «أميكس» يوم السبت، حيث سجل داني ويلبيك ثنائية منحت «السيغولز» النقاط الثلاث. وقدم «الريدز» أداءً متقطعاً، على الرغم من هدف ميلوس كيركيز، بعد إصابة هوغو إكيتيكي في الدقائق العشر الأولى. وتعد هذه نتيجة أخرى مخيبة للآمال للمدرب أرني سلوت، الذي يبدو أنه قد نفد من الأفكار على مقاعد البدلاء.

في غضون سبع دقائق فقط، تم استبدال هوغو إكيتيكي بسبب الإصابة، عقب تدخل من جيمس ميلنر. وبعد أقل من 10 دقائق، تقدم برايتون بهدف سجله ويلبيك، الذي سدد الكرة برأسه في المرمى من القائم البعيد بعد تمريرة رائعة من نجم إنتر ميامي السابق دييغو غوميز. 

لكن كيركيز رد على ذلك، حيث راهن على كرة طويلة من الحارس جيورجي مامارداشفيلي واستغل خطأ دفاعي من لويس دانك، الذي حاول إعادة الكرة برأسه إلى بارت فيربروغن، مما سمح للمجري بتسجيل هدف بلمسة خفيفة رائعة. 

في الشوط الثاني، واصل برايتون الضغط الشديد وأضاف ويلبيك الهدف الثاني، حيث تسلل جاك هينشيلوود خلف فان ديك ومرر الكرة إلى المهاجم ليكمل ثنائيته رغم احتجاجات الحكم على وجود تسلل.

ضغط ليفربول من أجل التعادل في الدقائق الأخيرة، لكن برايتون واصل صنع الفرص، واضطر كورتيس جونز إلى صد تسديدة متجهة إلى المرمى على خط المرمى للحفاظ على الفارق عند هدف واحد.

GOAL يقيم لاعبي ليفربول في ملعب AMEX...

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-LIVERPOOLAFP

    حارس المرمى والدفاع

    جيورجي مامارداشفيلي (6/10):

    أضاع الكرة في اللحظات التي سبقت هدف ويلبيك. خطأ فادح. خذله مدافعوه في الهدف الثاني لويلبيك. قدم بعض التصديات القوية، لكن لا يمكنك أن تكون متساهلاً مع الكرة كما كان مامارداشفيلي، لأن ذلك سيكلف فريقك الكثير.

    جيريمي فرينبونج (5/10):

    تلقى بضع ضربات قوية في الشوط الأول لكنه واصل اللعب. عانى في احتواء مينتي طوال المباراة، وتم استبداله في الشوط الثاني عندما قرر ليفربول الهجوم. 

    إبراهيما كوناتي (4/10):

    تغلب عليه ويلبيك في الكرة الهوائية عند القائم الخلفي. اشتكى وطالب بضربة جزاء لكنها لم تُمنح. لم يكن له دور في الهدف الثاني أيضًا. تم استبداله. إنه ليس جيدًا بما يكفي.

    فيرجيل فان ديك (5/10):

    اعتمد على كوناتي في إبعاد الكرة عندما سجل ويلبيك الهدف، لكنه كان متراخياً بنفس القدر. كان غافلاً عندما تجاوز هينشلوود من خلفه. يبدو أنه مجرد ظل للاعب الذي كان عليه في السابق.

    ميلوس كيركيز (6/10):

    عادل النتيجة ببراعة، حيث راهن على كرة طويلة وسددها بذكاء ليحقق التعادل لليفربول. دائمًا ما يكون نشيطًا، لكن دفاعه يترك الكثير مما هو مرغوب فيه. تم استبداله.

    • إعلان
  • Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    خط الوسط

    رايان جرافنبرخ (5/10):

    كان قوياً في خط الوسط لكنه تراجع إلى العمق قبل هدف ويلبيك الثاني وفقد رقابة لاعبه. تراجع أداؤه مع تقدم المباراة.

    أليكسيس ماك أليستر (5/10):

    أبعدت تسديدته الرأسية الرائعة في الشوط الأول بفضل تصدي رائع. تم إيقافه جيدًا من قبل برايتون وشعر بالإحباط بسبب عدم تأثيره في الثلث الأخير من الملعب.

    دومينيك زوبوسلاي (6/10):

    شارك باستمرار. كان يسعى دائمًا للعب إلى الأمام، لكنه افتقد سحره في الكرات الثابتة. صنع فرصًا أكثر من أي لاعب وسط آخر؛ إنه أفضل لاعب في ليفربول، حتى لو لم يكن هذا يومه.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-LIVERPOOLAFP

    هجوم

    فلوريان فيرتز (7/10):

    قدم أداءً رائعًا، وكان دائمًا إيجابيًا، لكنه أضاف قوة بدنية إلى لعبه مما سمح له بالدفاع. كان أداءً قويًا، لكنه لم يستطع اختراق دفاع برايتون.

    هوغو إكيتيكي (غير متاح):

    احتاج إلى علاج بعد تدخل قوي من جيمس ميلنر في بداية المباراة. حاول مواصلة اللعب لكنه لم يستطع جسديًا وتم استبداله في الدقيقة السابعة.

    كودي جاكبو (5/10):

    سدد عدة تسديدات على المرمى لكنه لم يتمكن من اختراق الدفاع. يلعب دائمًا على خط التسلل، لكن ليفربول لم يتمكن من تحريره. أمسية محبطة.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-LIVERPOOLAFP

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    كورتيس جونز (6/10):

    دخل بديلاً لإكيتيكي بعد سبع دقائق فقط. أجبر الحارس على التصدي لتسديدة رائعة، لكنه كان هادئاً بخلاف ذلك.

    ريو نغوموها (5/10):

    دخل بديلاً لفريمبونغ. لم يتمكن من الحصول على الكرة. 

    فيديريكو كييزا (غير متاح):

    دخل بديلاً عن كوناتي. لم يكن له أي تأثير.

    أندرو روبرتسون (غير متاح):

    حل محل كيركيز. انضم إلى خط الدفاع. 

    أرني سلوت (4/10):

    يبدو أن ليفربول قد نفدت أفكاره. لم يكن هناك انسيابية في اللعب، ولم تساعد تغييراته، حيث افتقد الفريق نقطة محورية بعد خروج إكيتيكي. هل يعرف كيف يصلح هذا الوضع؟ لا يزال الحكم عليه غير واضح. 

