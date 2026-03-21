تقييمات لاعبي ليفربول في مباراة برايتون: داني ويلبيك يسجل ثنائية! فيرجيل فان ديك وإبراهيما كوناتي يفتقدان التركيز في الهزيمة المذلة لفريق أرني سلوت

في غضون سبع دقائق فقط، تم استبدال هوغو إكيتيكي بسبب الإصابة، عقب تدخل من جيمس ميلنر. وبعد أقل من 10 دقائق، تقدم برايتون بهدف سجله ويلبيك، الذي سدد الكرة برأسه في المرمى من القائم البعيد بعد تمريرة رائعة من نجم إنتر ميامي السابق دييغو غوميز.

لكن كيركيز رد على ذلك، حيث راهن على كرة طويلة من الحارس جيورجي مامارداشفيلي واستغل خطأ دفاعي من لويس دانك، الذي حاول إعادة الكرة برأسه إلى بارت فيربروغن، مما سمح للمجري بتسجيل هدف بلمسة خفيفة رائعة.

في الشوط الثاني، واصل برايتون الضغط الشديد وأضاف ويلبيك الهدف الثاني، حيث تسلل جاك هينشيلوود خلف فان ديك ومرر الكرة إلى المهاجم ليكمل ثنائيته رغم احتجاجات الحكم على وجود تسلل.

ضغط ليفربول من أجل التعادل في الدقائق الأخيرة، لكن برايتون واصل صنع الفرص، واضطر كورتيس جونز إلى صد تسديدة متجهة إلى المرمى على خط المرمى للحفاظ على الفارق عند هدف واحد.

GOAL يقيم لاعبي ليفربول في ملعب AMEX...