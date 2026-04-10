Kylian Mbappe Real Madrid 2025
Thomas Hindle

تقييمات لاعبي ريال مدريد في مباراة جيرونا: هل انتهى سباق لقب الدوري الإسباني؟! كيليان مبابي يغيب في أسوأ توقيت ممكن، و"البلانكوس" يمنحون برشلونة ميزة كبيرة

عاش كيليان مبابي ليلة سيئة، حيث تعادل ريال مدريد 1-1 مع جيرونا في مباراة قد تقضي على آماله في الفوز بلقب الدوري الإسباني. وقد عادل هدف توماس ليمار هدف فيديريكو فالفيردي الذي سجله في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل في ملعب البرنابيو. وقد يتأخر «البلانكوس» بفارق تسع نقاط عن برشلونة - مع بقاء سبع مباريات على نهاية الموسم - إذا فاز غريمه اللدود يوم السبت.

سيطر ريال مدريد على مجريات الشوط الأول في معظمه. أجرى ألفارو أربيلوا تعديلات في خط الدفاع، لكنه أبقى على لاعبيه الأساسيين في الهجوم، حيث صنعوا العديد من الفرص. اقترب فينيسيوس جونيور من التسجيل مراراً وتكراراً، لكن باولو غازانيغا أحبط محاولاته. في المقابل، كان أداء مبابي متفاوتاً وفشل مراراً في التسجيل أمام المرمى. شن جيرونا هجمات مرتدة بين الحين والآخر، لكن الحارس الاحتياطي أندري لونين تصدى لها ببراعة. 

لكن خطأ حارس المرمى هو ما غير مجرى المباراة. أطلق فالفيردي تسديدة غير متوقعة بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني، ولم يتمكن غازانيغا من التصدي لها. لكن جيرونا عاد إلى المباراة. وتعادل توماس ليمار في الدقيقة 60، حيث سدد الكرة بقوة في مرمى لونين العاجز بعد أن صنع مساحة لنفسه على حافة منطقة الجزاء.

رد "البلانكوس" بسلسلة من التغييرات، لكن جيرونا تمكن من الحفاظ على النتيجة. حصل مبابي على فرصة أخيرة، لكنه سدد الكرة مباشرة في الحارس - وهي لحظة لخصت إلى حد ما الليلة المخيبة للآمال في مدريد. سيحتاج الفريق الآن إلى معجزة للحاق ببرشلونة في سباق اللقب. 

GOAL يقيم لاعبي ريال مدريد في البرنابيو...

  Dani Carvajal

    حارس المرمى والدفاع

    أندري لونين (6/10):

    أبلى بلاءً حسناً في بعض التصديات. لم يستطع فعل أي شيء تجاه تسديدة ليمار.

    داني كارفاخال (6/10):

    أداء متفاوت بعض الشيء. شكل تهديداً هجومياً في بعض الأحيان، لكنه لعب دور الدفاع في الغالب. أصبح الآن الخيار الثاني بشكل واضح. 

    راؤول أسينسيو (6/10):

    لم يبدُ عليه أي قلق، وأدى دوره بشكل جيد.

    إيدر ميليتاو (7/10):

    قدم أداءً قوياً خلال الساعة الأولى من مشاركته الأساسية الأولى منذ ديسمبر. يستحق المزيد، ويجب البناء على هذا الأداء. 

    فران غارسيا (6/10):

    حافظ على العرض في الجانب الأيسر وقام بعمل جيد في التراجع الدفاعي.

  Jude Bellingham Real Madrid 2025-26

    خط الوسط

    فيديريكو فالفيردي (8/10):

    أداء آخر يظهر فيه براعته في جميع المجالات. تحرك صعودًا وهبوطًا على الجانب الأيمن، وسجل هدفًا. أظهر جودة عالية طوال المباراة. 

    جود بيلينغهام (7/10):

    بدأ بشكل سيئ قبل أن يندمج في المباراة. كان حضوره في خط الوسط ممتازاً في نهاية المطاف. تم استبداله في الدقيقة 60 - ربما بهدف التركيز على مباراة دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع. 

    إدواردو كامافينغا (6/10):

    سيطر تمامًا على خط الوسط لمدة 20 دقيقة تقريبًا، ثم تراجع أداؤه في المباراة. لم يضغط على ليمار عند هدف التعادل الذي سجله جيرونا.

    براهيم دياز (6/10):

    صنع هدفاً لفالفيردي، وبذل جهداً كبيراً في الجري - لكنه يقلل من جودة الأداء على الجانب الأيسر.

  Kylian Mbappe

    هجوم

    كيليان مبابي (5/10):

    أداء متقلب للغاية. أضاع عددًا لا بأس به من الفرص، ولم يقدم مستواه المعتاد أمام المرمى. 

    فينيكوس جونيور (7/10):

    انطلق نحو مدافعه، وخلق بعض الفرص وسدد ثلاث تسديدات على المرمى. كان محظوظًا لعدم تسجيله هدفًا.

  Alvaro Arbeloa Real Madrid

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    دين هويجن (6/10):

    دعم ميليتاو في الهجوم. شكل تهديدًا في الكرات الهوائية. 

    أردا غولر (6/10):

    كان من المفترض أن يكون هو من يفتح اللعب، لكنه لم يخلق أي فرصة حاسمة. 

    فيرلاند ميندي (6/10):

    ظهور متأخر جيد. 

    أوريليان تشواميني (غير متاح):

    لم يكن لديه الوقت الكافي لإحداث تأثير. من المفاجئ أنه لم يبدأ المباراة، نظراً لإيقافه عن مباراة بايرن ميونيخ. 

    غونزالو غارسيا (غير متاح):

    لم يكن لديه الوقت الكافي لإحداث تأثير

    ألفارو أربيلوا (3/10):

    أحدث بعض التغييرات، بالتأكيد مع التركيز على مباراة دوري أبطال أوروبا المهمة يوم الأربعاء. ربما كان من الأفضل أن يركز على مباراة الجمعة، لأن هذا التعادل قد يكون كارثياً. 

