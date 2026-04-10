سيطر ريال مدريد على مجريات الشوط الأول في معظمه. أجرى ألفارو أربيلوا تعديلات في خط الدفاع، لكنه أبقى على لاعبيه الأساسيين في الهجوم، حيث صنعوا العديد من الفرص. اقترب فينيسيوس جونيور من التسجيل مراراً وتكراراً، لكن باولو غازانيغا أحبط محاولاته. في المقابل، كان أداء مبابي متفاوتاً وفشل مراراً في التسجيل أمام المرمى. شن جيرونا هجمات مرتدة بين الحين والآخر، لكن الحارس الاحتياطي أندري لونين تصدى لها ببراعة.

لكن خطأ حارس المرمى هو ما غير مجرى المباراة. أطلق فالفيردي تسديدة غير متوقعة بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني، ولم يتمكن غازانيغا من التصدي لها. لكن جيرونا عاد إلى المباراة. وتعادل توماس ليمار في الدقيقة 60، حيث سدد الكرة بقوة في مرمى لونين العاجز بعد أن صنع مساحة لنفسه على حافة منطقة الجزاء.

رد "البلانكوس" بسلسلة من التغييرات، لكن جيرونا تمكن من الحفاظ على النتيجة. حصل مبابي على فرصة أخيرة، لكنه سدد الكرة مباشرة في الحارس - وهي لحظة لخصت إلى حد ما الليلة المخيبة للآمال في مدريد. سيحتاج الفريق الآن إلى معجزة للحاق ببرشلونة في سباق اللقب.

GOAL يقيم لاعبي ريال مدريد في البرنابيو...