تقييمات لاعبي توتنهام في مباراة أتلتيكو مدريد: تألق تشافي سيمونز، لكن أحلام «السبورز» المتحمسة بالعودة إلى دوري أبطال أوروبا تبددت بفضل الأداء الرائع لجوليان ألفاريز

سجل أتلتيكو هدفاً في الشباك بعد ست دقائق فقط عن طريق أدمولا لوكمان، الذي كان هدفاً سابقاً لانتقالات توتنهام، حيث سدد الكرة في المرمى بعد تمريرة عرضية منخفضة من جوليانو سيميوني، لكن الهدف ألغي سريعاً بسبب رفع راية التسلل.

في الدقيقة 30، كسر توتنهام التعادل في المباراة. أرسل ماتيس تيل تمريرة عرضية بعد رمية سريعة، فوجد راندال كولو مواني متحرراً عند القائم الخلفي، فقفز عالياً وسدد الكرة برأسه في المرمى.

ارتفعت معنويات توتنهام وكادوا يسجلون الهدف الثاني بعد ذلك بوقت قصير عندما مرر تشافي سيمونز الكرة إلى تيل، لكن محاولته أبعدها خوان موسو بإنقاذ رائع، الذي بدأ المباراة بدلاً من يان أوبلاك المصاب. مع نهاية الشوط الأول، اضطر غولييلمو فيكاريو إلى التصدي ببراعة لتسديدة سيميوني التي ارتطمت بكريستيان روميرو، واضطر الحارس الإيطالي إلى تعديل وضعية جسده في الهواء ليتمكن من التصدي للكرة بيده القوية.

فقد توتنهام السيطرة على المباراة مرة أخرى بعد الاستراحة. شعر أصحاب الأرض بالظلم عندما أوقع جوليان ألفاريز سيمونز أرضًا على حافة منطقة جزاء أتلتيكو، لكن لم يتم احتساب خطأ، وانطلق الضيوف بسرعة قبل أن يصل ألفاريز متأخرًا ليطلق تسديدة في الزاوية العليا، وتم اعتماد الهدف بعد مراجعة VAR.

لكن سيمونز استعاد مكانته بعد لحظات عندما أعاد توتنهام إلى التقدم. استعاد توتنهام الكرة في أعلى الملعب، ومرر أرشي جراي الكرة إلى سيمونز الذي سددها بضربة ملتفة من حافة منطقة الجزاء.

تلاشت أي آمال متبقية في تحقيق عودة متأخرة قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة عندما سجل أتلتيكو هدفاً من ركلة ركنية، حيث تسلل ديفيد هانكو أمام بابي ماتار سار عند القائم القريب ليحقق التعادل. لكن في الدقيقة الأخيرة، حصل توتنهام على ركلة جزاء بعد أن أوقع خوسيه ماريا جيمينيز سيمونز، وتقدم لاعب توتنهام رقم 7 وسجل الهدف ليضمن فوز أصحاب الأرض على الأقل في مباراة الإياب.