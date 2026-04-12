تقييمات لاعبي تشيلسي في مباراة مانشستر سيتي: كول بالمر يتعثر مجدداً، وأخطاء مويسيس كايسيدو وأندريه سانتوس تزيد من معاناة «البلوز»

أصبح تشيلسي الآن متأخراً بأربع نقاط عن المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو المركز الأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بعد خسارته 3-0 على أرضه أمام مانشستر سيتي يوم الأحد. وكان فوز ليفربول على فولهام يوم السبت يعني أن «البلوز» كانوا بحاجة إلى الفوز لمواكبة منافسيهم في المراكز الخمسة الأولى، لكن فريق ليام روزينيور انهار في الشوط الثاني على ملعب «ستامفورد بريدج»، وأصبح الآن متقدماً بثلاث نقاط فقط على النصف السفلي من جدول الترتيب.

سجل تشيلسي هدفاً في الدقيقة 16 بعد أن تخطى جواو بيدرو عدة مدافعين من مانشستر سيتي قبل أن يمرر الكرة إلى مارك كوكوريلا الذي سجل الهدف، لكن الهدف ألغي بسبب تسلل طفيف.

وبعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، تأخر أصحاب الأرض في النتيجة. أرسل رايان شيركي عرضية رائعة إلى الظهير الأيسر نيكو أورايلي، الذي تخلص من رقابة أندريه سانتوس وسدد الكرة برأسه بقوة في الشباك.

بعد ذلك بوقت قصير، وجد تشيلسي نفسه متأخراً بهدفين. كان شيركي مرة أخرى صانع اللعبة، حيث توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء من ركلة ركنية ومرر كرة ذكية بين مدافعين إلى مارك جويهي، فسدد قلب دفاع سيتي الكرة في الزاوية السفلية بتسديدة تليق بمهاجم.

وتفاقمت الأوضاع سوءًا بالنسبة لفريق روزينيور عندما أضاف سيتي الهدف الثالث. فقد فقد مويسيس كايسيدو الكرة بسهولة أمام جيريمي دوكو على حافة منطقة الجزاء، وتمكن البلجيكي من تسديد الكرة في المرمى عبر روبرت سانشيز عند القائم القريب.

انتهى بعد الظهر السيئ لتشيلسي بعد ثماني دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث حصد مانشستر سيتي النقاط الثلاث، بينما قام المشجعون المحليون الذين لم يغادروا الملعب مبكراً بصيحات الاستهجان لفريقهم عند صافرة النهاية.

GOAL يقيم لاعبي تشيلسي في ستامفورد بريدج...

    حارس المرمى والدفاع

    روبرت سانشيز (5/10):

    قام ببعض التصديات الروتينية في الشوط الأول قبل الانهيار. وأغضب الجماهير بثلاث تمريرات طويلة مباشرة إلى نظيره جانلويجي دوناروما.

    مالو غوستو (5/10):

    لا يمكن إلقاء اللوم على مدافعي تشيلسي في الأهداف الثلاثة التي استقبلتها شباكهم، بما في ذلك غوستو، الذي نجح في إيقاف دوكو إلى حد ما حتى أهداه كايسيدو الفرصة لتسجيل الهدف الثالث لمانشستر سيتي. تم استبداله بأشامبونج في الدقائق الأخيرة.

    ويسلي فوفانا (6/10):

    أحيانًا يكون فوفانا مصدر إزعاج أكثر مما يقدم من فائدة، لكنه قدم أداءً جيدًا في هذه المباراة، حيث أبعد عدة كرات برأسه لإخراج إرلينغ هالاند من المباراة.

    جوريل هاتو (6/10):

    بالمثل، ظهر في اللحظات الحاسمة في عدة مناسبات لضمان عدم تمكن هالاند من تسديد الكرة.

    مارك كوكوريلا (6/10):

    لم يخف من مواجهته مع أنطوان سيمينيو. حُرم من هدف بسبب قرار تسلل صارم. لو تم احتساب الهدف، ربما لما انهار تشيلسي بهذه الطريقة المذهلة.

    خط الوسط

    مويسيس كايسيدو (3/10):

    مباراة مهمة أخرى خذل فيها لاعب خط الدفاع في تشيلسي نفسه وفريقه بخطأ غير مبرر، مما تسبب في مشكلة سمحت لدوكو بتسجيل الهدف الثالث لمانشستر سيتي. تم استبداله في وقت متأخر من المباراة بإيسوغو.

    أندريه سانتوس (3/10):

    بدا وجود سانتوس مع كايسيدو زائداً عن الحاجة في الاستحواذ على الكرة. سمح لأوريلي بتسجيل الهدف الأول بعد أن غفل تماماً عن العرضية. تم استبداله بلافيا.

    كول بالمر (5/10):

    تراجع إلى العمق بشكل كبير للمساعدة في خط الوسط. لم يبدُ خطيراً إلا قليلاً في الثلث الأخير من الملعب. تعرض للصياح من قبل الجماهير التي كانت تشجعه في الجناح المخصص للضيوف.

    هجوم

    إستيفاو ويليان (4/10):

    لم يتمكن من الدخول في أجواء المباراة على الإطلاق على الرغم من الأداء الواعد الذي أظهره في العديد من مبارياته السابقة مع تشيلسي. كانت البطاقة الصفراء التي حصل عليها في وقت مبكر لركله الكرة بعيدًا هي أبرز وأحزن لحظات يومه. تم استبداله بغارناشو.

    جواو بيدرو (5/10):

    أظهر الجرأة والطموح اللازمين لمحاولة إحداث مفاجأة، لكن جهوده باءت بالفشل. بدا محبطاً إلى حد ما عند خروجه ليحل محله ديلاب.

    بيدرو نيتو (5/10):

    كان نشطاً في الشوط الأول قبل أن يغرق في الهاوية بعد الاستراحة.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    روميو لافيا (5/10):

    حل محل سانتوس لكنه لم يكن له تأثير يذكر ضد ناديه السابق.

    أليخاندرو غارناشو (5/10):

    دخل بديلاً عن إستيفاو لكنه لم يتمكن من ترك بصمة.

    ليام ديلاب (غير متاح):

    دخل الملعب في الدقائق العشر الأخيرة ضد فريقه السابق، ليحل محل بيدرو.

    داريو إيسوغو (غير متاح):

    دخل بديلاً لكايسيدو في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    جوش أشيمبونج (غير متاح):

    دخل بديلاً لغوستو في الدقائق الأخيرة.

    ليام روزينيور (5/10):

    كانت هناك فترات من المباراة بدا فيها تشيلسي هو الفريق المسيطر، لكن هذا الشعور تلاشى فور تسجيل مانشستر سيتي لهدفه.

