تقييمات لاعبي تشيلسي في مباراة مانشستر سيتي: كول بالمر يتعثر مجدداً، وأخطاء مويسيس كايسيدو وأندريه سانتوس تزيد من معاناة «البلوز»

سجل تشيلسي هدفاً في الدقيقة 16 بعد أن تخطى جواو بيدرو عدة مدافعين من مانشستر سيتي قبل أن يمرر الكرة إلى مارك كوكوريلا الذي سجل الهدف، لكن الهدف ألغي بسبب تسلل طفيف.

وبعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، تأخر أصحاب الأرض في النتيجة. أرسل رايان شيركي عرضية رائعة إلى الظهير الأيسر نيكو أورايلي، الذي تخلص من رقابة أندريه سانتوس وسدد الكرة برأسه بقوة في الشباك.

بعد ذلك بوقت قصير، وجد تشيلسي نفسه متأخراً بهدفين. كان شيركي مرة أخرى صانع اللعبة، حيث توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء من ركلة ركنية ومرر كرة ذكية بين مدافعين إلى مارك جويهي، فسدد قلب دفاع سيتي الكرة في الزاوية السفلية بتسديدة تليق بمهاجم.

وتفاقمت الأوضاع سوءًا بالنسبة لفريق روزينيور عندما أضاف سيتي الهدف الثالث. فقد فقد مويسيس كايسيدو الكرة بسهولة أمام جيريمي دوكو على حافة منطقة الجزاء، وتمكن البلجيكي من تسديد الكرة في المرمى عبر روبرت سانشيز عند القائم القريب.

انتهى بعد الظهر السيئ لتشيلسي بعد ثماني دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث حصد مانشستر سيتي النقاط الثلاث، بينما قام المشجعون المحليون الذين لم يغادروا الملعب مبكراً بصيحات الاستهجان لفريقهم عند صافرة النهاية.

GOAL يقيم لاعبي تشيلسي في ستامفورد بريدج...