Chelsea PSG GFXGOAL

تقييمات لاعبي تشيلسي في مباراة باريس سان جيرمان: «البلوز» يتكبدون أسوأ هزيمة في تاريخهم بدوري أبطال أوروبا، بعد أن قضت أخطاء مامادو سار ومويسيس كايسيدو على حلم العودة

انتهت مسيرة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا بخسارة مذلة بعد هزيمته 3-0 أمام باريس سان جيرمان في مباراة الإياب من دور الـ16، ليخسر الفريق بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين. وتعد هذه الهزيمة في مجموع المباراتين الأثقل في تاريخ مشاركات «البلوز» في الأدوار الإقصائية لكأس أوروبا، متجاوزةً الهزيمة الساحقة 7-1 التي مني بها الفريق على يد بايرن ميونيخ في عام 2020.

تقدم باريس سان جيرمان في هذه المباراة، ووسع الفارق إلى أربعة أهداف في المجموع، بعد مرور ست دقائق فقط من بداية اللقاء. فشل الظهير الأيمن المؤقت مامادو سار في السيطرة على كرة طويلة أرسلها الحارس ماتفي سافونوف خلف دفاع تشيلسي، مما سمح لخفيشا كفاراتشيليا بالانقضاض عليها وتسديدها في شباك روبرت سانشيز.

وبعد أقل من 10 دقائق، سجل باريس سان جيرمان هدفاً آخر. فقد فقد مويسيس كايسيدو الكرة في وسط الملعب، وانطلق الضيوف بسرعة، ليمرر أشرف حكيمي الكرة إلى برادلي باركولا الذي سددها في الزاوية العليا.

سجل كفاراتشيليا هدفاً آخر في الدقيقة 30، لكن الهدف ألغي بسبب رفع راية التسلل في اللحظة الأخيرة، قبل أن ينطلق باركولا بعيداً عن خط دفاع تشيلسي المتقدم ليطلق تسديدة مرت بعيدة عن المرمى. في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، قام سافونوف بصدّتين رائعتين في الجهة المقابلة لإحباط محاولات جواو بيدرو وكول بالمر، بينما تصدى سانشيز لتسديدة باركولا بعد هجمة مرتدة سريعة من الركلة الركنية التي تلت ذلك.

وبعد ثوانٍ من إجبار ليام ديلاب سافونوف على التصدي مرة أخرى، سجل باريس سان جيرمان هدفاً آخر؛ حيث مرر كفاراتشيليا الكرة إلى حكيمي، الذي فقدها لصالح أندريه سانتوس على حافة منطقة الجزاء، لكن الكرة المرتدة سقطت في مكان مناسب لسيني مايولو الذي سددها في الزاوية العليا.

واضطر تشيلسي لإنهاء المباراة بعشرة لاعبين بعد خروج تريفو تشالوباه على نقالة بسبب الإصابة، بعد أن استنفد أصحاب الأرض جميع تبديلاتهم الخمسة، لكن باريس سان جيرمان خفف من ضغطه ولم تضاف أي دقائق إضافية، لينتهي معاناة أصحاب الأرض سريعاً.

GOAL يقيم لاعبي تشيلسي في ستامفورد بريدج...

    حارس المرمى والدفاع

    روبرت سانشيز (5/10):

    قام ببعض التصديات الجيدة عندما انطلق لاعبو باريس سان جيرمان بسرعة فائقة. لكن في الحقيقة، لم يكن بوسعه فعل الكثير حيال أي من الأهداف.

    مامادو سار (3/10):

    أشركه روزينيور في مركز الظهير الأيمن ولم يكن متأكداً تماماً من المكان الذي يجب أن يقف فيه. فشل في إبعاد الكرة مما أدى إلى الهدف الأول في مباراة الإياب ولم يستطع التعافي من ذلك. تم استبداله في الشوط الأول. بعيداً عن الأحداث في ستامفورد بريدج، تم سحب ميدالية الفوز بكأس الأمم الأفريقية منه، لذا كانت ليلة كارثية للغاية بالنسبة للاعب البالغ من العمر 20 عاماً على عدة جبهات.

    تريفو تشالوباه (4/10):

    لم يقدم الكثير من الدعم لـ سار الذي خاض أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا. كان هدفاً مفيداً في الكرات الثابتة الهجومية، على الرغم من أن تشيلسي لم يستغل فارق الطول لصالحه. تم نقله على نقالة بسبب الإصابة.

    جوريل هاتو (5/10):

    حصل على فرصة نادرة للعب في مركز قلب الدفاع بدلاً من الظهير الأيسر. كان أحد أكثر لاعبي تشيلسي هدوءاً، حيث كان يتوغل في نصف ملعب الخصم في بعض الأحيان.

    مارك كوكوريلا (4/10):

    افتقد إلى قوته وطاقته المعتادة. بالنظر إلى صغر سن لاعبي تشيلسي، كانوا في حاجة ماسة إلى خبرة الفائز ببطولة يورو 2024 لتوجيههم، لكنه كان تائهاً مثل أي لاعب آخر على أرض الملعب.

    خط الوسط

    مويسيس كايسيدو (3/10):

    تعرض لمراوغات لاعبي خط وسط باريس سان جيرمان الأكثر مهارة، وتسبب في فقدان الكرة مما أدى إلى تسجيل الهدف الثاني للزوار في هذه المباراة. أنهى المباراة في مركز الظهير الأيمن بعد خروج تشالوباه على نقالة.

    أندريه سانتوس (3/10):

    لم يستطع هو الآخر مجاراة نظرائه الذين يرتدون القميص الأحمر. تذكير صارخ بمدى بعد تشيلسي عن مواجهة أفضل الفرق الأوروبية التي تهيمن على الاستحواذ.

    كول بالمر (5/10):

    مرر بعض التمريرات الجميلة خلف دفاع باريس سان جيرمان في بداية المباراة، لكنه لم يستطع السيطرة على المباراة. كان أحد ثلاثة لاعبين تم استبدالهم في الدقيقة 60. 

    هجوم

    بيدرو نيتو (4/10):

    أظهر لمحات خاطفة من الجودة، لكن في مواجهة فريق باريس سان جيرمان الذي يتمتع بهذه القوة الهجومية، تحتاج إلى تهديد أكثر استمرارية من ذلك لإثارة الإعجاب.

    جواو بيدرو (5/10):

    وصل إلى مواقع واعدة داخل منطقة باريس سان جيرمان وحولها، لكنه افتقد الدقة في التسديد. تم استبداله بعد 60 دقيقة.

    إنزو فرنانديز (4/10):

    المشكلة مع لاعب مثل فرنانديز هي أنه يتلاشى في الخلفية عندما لا يسجل أو يصنع أهدافاً. بدأ المباراة على الجانب الأيسر، لكنه لم يتمكن من إحداث التأثير المطلوب منه. تم استبداله أيضاً بعد مرور ساعة.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    جوش أشيمبونغ (5/10):

    الظهير الأيمن الوحيد في تشيلسي الذي كان جاهزًا تمامًا دخل الملعب في الشوط الثاني بدلاً من سار.

    روميو لافيا (4/10):

    دخل الملعب لتعزيز خط الوسط. لم يكن لذلك تأثير يذكر، حيث واصل باريس سان جيرمان سيطرته على المباراة.

    أليخاندرو غارناشو (5/10):

    ظهور حيوي لكنه لم يؤت ثماره بعد خروجه من مقاعد البدلاء.

    ليام ديلاب (5/10):

    كان نشطًا أيضًا في الهجوم لكنه لم يتمكن من تسجيل أي هدف.

    توسين أدارابيويو (5/10):

    دخل الملعب لتعزيز الدفاع بعد أن كان تشيلسي متأخراً بستة أهداف في مجموع النتيجتين.

    ليام روزينيور (2/10):

    أشرك أصغر تشكيلة أساسية في تاريخ تشيلسي في مباراة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، لكن ثقته في الشباب انقلبت عليه. قرار إشراك سار في مركز غير مركزه وحده قضى على أي أمل في العودة.

