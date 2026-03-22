Thomas Hindle

تقييمات لاعبي إنتر ميامي في مباراة نيويورك سيتي: ليونيل ميسي يبرع في دور البطل و"الهيرونز" يفوزون بمباراة مثيرة في ملعب يانكي

سجل ليونيل ميسي هدفاً، لكن هذا اليوم كان يوم مدافعي إنتر ميامي، حيث سجل قلب الدفاعان هدفين في المباراة التي انتهت بفوز الفريق 3-2 في مواجهة متقلبة أمام متصدر الدوري الشرقي، نادي نيويورك سيتي. تقدم فريق «الهيرونز» في النتيجة، لكنه لم يشعر بالأمان التام طوال المباراة، واضطر مرتين إلى استعادة تقدمه الضئيل ليعود إلى جنوب فلوريدا بفوز صعب - ويصعد إلى المركز الثالث في الدوري الشرقي.

بدا الأمر منذ البداية وكأنه مباراة عادية في ميامي. سيطر فريق «الهيرونز» على الكرة في معظم الوقت، لكنه بدا ضعيفًا للغاية في الهجمات المرتدة — لا سيما في غياب رودريغو دي بول. ومعذلك، سجل «الهيرونز» الهدف الأول. وجاء الهدف من مصدر غير متوقع. كان غونزالو لوجان أول من استجاب لكرة طائشة داخل منطقة الجزاء، وتغلب على حارس المنتخب الأمريكي الأول مات فريز بعد أربع دقائق فقط من بدء المباراة.

لكن فريق NYCFC سرعان ما رد. ارتكب ميكايل، اللاعب الجديد في فريق ميامي، خطأً سهلاً على حافة منطقة الجزاء. استغل نيكو فرنانديز الفرصة، وسدد الكرة بقوة لتصطدم بالعارضة وتدخل المرمى متجاوزةً داين سانت كلير الذي كان عاجزاً عن التصدي لها. كانت هناك فرص أخرى للزوار. تصدى فريز لتسديدة ميسي ببراعة قبل أن يسدد الأخير تسديدة ملتفة مميزة ارتطمت بالقائم بعد ذلك بوقت قصير. 

نجح الفريق المضيف في تعديل النتيجة إلى 2-1 في بداية الشوط الثاني بفضل هجمة مرتدة سلسة. تراجع ماكسي موراليس إلى المساحة الخالية ومرر الكرة إلى أغوستين أوجيدا، الذي سجل الهدف. لكن ميامي تمكن من تسجيل هدف التعادل. وبالطبع، كان ميسي هو صانع الهدف، حيث خدع فريز من مسافة بعيدة. ثم منحهم ميكايل التقدم 3-2 بعد 10 دقائق، حيث قفز لتلقي عرضية نوح ألين بضربة رأس رائعة. بعد ذلك، أصبحت الأجواء متوترة بعض الشيء. سعى نادي نيويورك سيتي إلى تسجيل الهدف الثالث، واضطر سانت كلير إلى القيام ببعض التصديات الرائعة في الدقائق الأخيرة. وفي الوقت نفسه، قام ميكايل ولوجان بإبعاد الكرات المتتالية من الخلف. 

GOAL يقيم لاعبي إنتر ميامي في ملعب يانكي ستاديوم...

    حارس المرمى والدفاع

    داين سانت كلير (7/10):

    لم يستطع فعل أي شيء حيال هدفي نيويورك سيتي. قام ببعض التصديات المهمة في الدقائق الأخيرة. 

    إيان فراي (7/10):

    قدم أداءً قوياً في مركز الظهير الأيمن، وحرص على ألا يحصل الفريق المضيف على أي فرص تذكر. 

    غونزالو لوجان (7/10):

    سجل هدفاً رائعاً، خاصة بالنسبة لظهير وسط. انخرط في اللعب عند تسجيل NYCFC لهدفه الثاني، لكنه عوض ذلك ببعض التدخلات المهمة في الدقائق الأخيرة. 

    ميكايل (8/10):

    تسبب في ركلة حرة سخيفة أدت إلى هدف التعادل لنيويورك سيتي. لكنه عوض عن ذلك بضربة رأس رائعة في الشوط الثاني، ثم بذل جهداً كبيراً لضمان الفوز. 

    نواه ألين (8/10):

    أرسل تمريرة عرضية رائعة أعطت ميامي التقدم 3-2. تم استبداله بعد أداء رائع استمر ساعة. 

    خط الوسط

    يانيك برايت (6/10):

    غطى مساحة كبيرة من الملعب، وقام بالتنقل بين المراكز، لكنه خرج عن مركزه، ولم يتمكن من مراقبة موراليس. 

    ديفيد أيالا (6/10):

    أداء جيد مع الكرة، لكنه يفتقر بوضوح إلى التناغم مع برايت في خط الوسط لتثبيت اللعب. 

    ليونيل ميسي (8/10):

    شارك في المباراة منذ البداية. سدد عدة تسديدات جيدة تم صدها، وأصاب العارضة. سجل هدفاً - حتى لو كان ذلك بفضل خطأ فادح من الحارس. 

    هجوم

    ماتيو سيلفيتي (6/10):

    تواصل بشكل جيد مع ميسي، لكن كان بإمكانه أن يكون أكثر دقة عندما أتيحت له بعض الفرص. 

    تاديو أليندي (7/10):

    جذب الدفاع يمينًا ويسارًا بحركاته. لم تتح له فرص كثيرة، لكنه حرص على ألا يشعر فريق NYCFC بالراحة أبدًا. 

    تيلاسكو سيغوفيا (7/10):

    أداء منضبط من اللاعب الفنزويلي، الذي تولى دورًا أكثر جهدًا. 

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    دانيال بينتر (5/10):

    ظهور مفاجئ. غاب في الدقائق الأخيرة.

    فاكوندو مورا (6/10):

    كان داعماً ضرورياً لألين في الشوط الثاني. لم يخطئ في أي شيء. 

    جيرمان بيرتيرامي (5/10):

    سجل هدفاً، لكنه ألغي بسبب التسلل. بداية محبطة مع فريق ميامي. 

    لياندرو ستيليتانو (7/10):

    تولى زمام الأمور اليوم في غياب خافيير ماسكيرانو بسبب الإيقاف. لم يبتكر شيئاً جديداً من الناحية التكتيكية، لكنه حقق الفوز لفريقه. المهمة أنجزت. 

