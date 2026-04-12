Inter Miami CF v New York Red BullsGetty Images Sport
تقييمات لاعبي إنتر ميامي في مباراة نيويورك ريد بولز: جيرمان بيرترامي يسجل أخيرًا، لكن جوليان هول يعاقب «الهيرونز»

أخيرًا سجل الألماني بيرتيرامي هدفًا، وخلق إنتر ميامي العديد من الفرص، لكن أخطاء دفاعية كلفتهم الكثير في تعادل مثير بنتيجة 2-2 مع نيويورك ريد بولز. كما كان ليونيل ميسي هادئًا بشكل غير معتاد، ومع ذلك أظهر الضيوف جودة هجومية عالية واستحقوا هذا النتيجة.

كان من المفترض أن يسجل ميامي هدفاً في الدقائق الأولى عندما مرر ميسي الكرة إلى جيرمان بيرتيرامي. لكن اللاعب الدولي المكسيكي أضاع الفرصة رغم أن المرمى كان مفتوحاً أمامه. ثم سجل فريق ريد بولز الهدف الأول. انطلق جوليان هول، الذي قدم أداءً ممتازاً طوال المباراة، بسرعة على الجناح، وتجاوز مدافعه، ثم مرر الكرة إلى خورخي روفالكابا الذي سددها في المرمى متجاوزاً الحارس العاجز. 

وعادل هيرونزالنتيجة بآخر ركلة في الشوط الأول. أرسل رودريغو دي بول عرضية إلى القائم البعيد، استقبلها ماتيو سيلفيتي وسددها في الزاوية السفلية. 

كان من المفترض أن يسجل ميسي هدفاً بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، لكنه سدد الكرة بعيداً عن المرمى بعد أن تخلص من مدافعه. لم يخطئ بيرتيرامي بعد ذلك بوقت قصير. وصلت الكرة إلى المكسيكي داخل منطقة الجزاء، فاستدار وسددها بقوة مسجلاً هدفه الأول في الدوري الأمريكي لكرة القدم. 

اعتقد فريق ريد بولز أنه سجل الهدف الثاني في الدقيقة 60، لكن كيد كاويل كان في وضع تسلل بفارق ضئيل قبل أن يسجل روبرت فولودر هدفاً رائعاً. لكنهم نجحوا في التعادل في النهاية. وكان هول في قلب الحدث مرة أخرى، حيث استدار وتغلب على مدافعه، وأرسل عرضية إلى زميله الشاب أدري محمدي الذي سجل الهدف. 

ضغط الضيوف من أجل تسجيل هدف الفوز. لكن ميامي أظهر بعض الجودة الدفاعية في الدقائق الأخيرة. وبعد أن أجبر لويس سواريز إيثان هورفاث على التصدي لتسديدة رائعة في الدقيقة 90، بدا التعادل عادلاً. 

    حارس المرمى والدفاع

    داين سانت كلير (6/10):

    لم يستطع فعل أي شيء حيال هدفي ريد بولز. بخلاف ذلك، كانت ليلة هادئة إلى حد ما. 

    إيان فراي (8/10):

    أداء قوي من الظهير الأيمن. ركض بسرعة على طول الجناح، وخلق فرصًا، وربما كان يجب أن يسجل تمريرتين حاسمتين في غضون 15 دقيقة. كان قويًا أيضًا عندما لعب على الجانب الأيمن من خط الدفاع الثلاثي. 

    ماكسي فالكون (5/10):

    كان أداءه متقلبًا تمامًا. قام ببعض التدخلات الدفاعية الحاسمة في اللحظات الأخيرة، لكنه كان في وضع سيئ للغاية عند هدف ريد بولز.

    ميكايل (5/10):

    فقد أثر هول عند هدف ريد بولز الأول. لم يستطع التعامل مع سرعة هول على الإطلاق. مباراة يجب نسيانها. 

    سيرجيو ريغويلون (4/10):

    شوط أول كابوسي إلى حد ما. لم يستطع التعامل مع سرعة ريد بولز على الجناح وكان أداؤه هجومياً متواضعاً بعض الشيء. 

    خط الوسط

    ماتيو سيلفيتي (7/10):

    كان نشيطًا، ثم هادئًا، ثم سجل هدفًا رائعًا. 

    يانيك برايت (6/10):

    أوقف هجمات الخصم، وأكمل بعض المراوغات، لكنه لا يجلب الإبداع الذي تحتاجه ميامي في تلك المنطقة. 

    تيلاسكو سيغوفيا (7/10):

    استعاد الكرة في الهجمة التي أدت إلى الهدف الأول لميامي. صنع بعض الفرص. معدل أدائه في الملعب قيّم للغاية. 

    رودريغو دي بول (8/10):

    كان يجب أن يسجل في الشوط الأول، لكنه عوض ذلك بتمريرة حاسمة رائعة. قدم أداءً جيدًا في مركز الوسط الأيمن، وكان أفضل بكثير عندما انتقل إلى الوسط في الشوط الثاني.

    هجوم

    جيرمان بيرتيرامي (6/10):

    أضاع فرصة مؤكدة في أول 10 دقائق. قضى حوالي 50 دقيقة دون أن يفعل الكثير. سجل هدفاً محضاً. اختفى بعد ذلك. 

    ليونيل ميسي (7/10):

    جعل بعض المنافسين يبدون سخيفين للغاية، وفتح مساحات، وصنع هدف بيرترامي. أجبر الحارس على تصدي رائع في الدقائق الأخيرة. أداء قوي في هذه المباراة - حتى لو لم يسجل أي هدف.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    دانيال بينتر (7/10):

    دخوله غير مجرى المباراة. سمح لميامي باللعب بثلاثة مدافعين وقدم أداءً ممتازًا على الأطراف. 

    غونزالو لوجان (6/10)

    دخل الملعب لتعزيز الدفاع، لكنه لم يقدم ما كان متوقعاً منه. 

    لويس سواريز (غير متاح):

    أضاع فرصة جيدة بعد ثوانٍ من دخوله الملعب. أجبر هورفاث على إجراء تصدي رائع في الدقائق الأخيرة. 

    خافيير ماسكيرانو (5/10):

    أحدث تغييراً في التشكيلة، وأعطى بيرترامي فرصة للعب في الوسط. كان أداء ميامي جيداً في الشوط الأول وأفضل في الشوط الثاني. لكن الأخطاء الدفاعية كلفتهم الكثير. هذه ليست نتيجة سيئة، لكن لا تزال هناك أسئلة يجب على ميامي الإجابة عليها. 

