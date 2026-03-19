Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport
تقييمات لاعبي إنتر ميامي في مباراة ناشفيل إس سي: ليونيل ميسي يسجل هدفه الساحر رقم 900، لكن «الهيرونز» يودعون كأس أبطال الكونكاكاف بفارق الأهداف خارج أرضهم

على الرغم من الهدف الرائع الذي سجله النجم الأرجنتيني، خرج فريق «هيرونز» من المنافسة القارية بسبب قاعدة الأهداف المسجلة خارج أرضه.

بدا أن كل هذا الجهد سيكون له ثماره. بعد أن اختار إنتر ميامي إراحة نجومه الكبار في مباراة التعادل التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي في شارلوت، كان الفريق يسير بثقة في ناشفيل. سجل ليونيل ميسي هدفاً، محرزاً به هدفه رقم 900 في مسيرته. كانت المباراة تحت سيطرتهم التامة. ثم، في لحظة واحدة قصيرة، فقدوا السيطرة عندما سجل ناشفيل إس سي هدفاً. أذهل هدف الضيوف فريق ميامي - وأطاح به من كأس أبطال الكونكاكاف. 

هدف التعادل الذي سجله كريستيان إسبينوزا في الدقيقة 74 ألغى هدف ميسي الافتتاحي في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1. بعد التعادل السلبي الأسبوع الماضي في تينيسي، تأهل ناشفيل. سيؤلم هذا الأمر فريق هيرونز لفترة من الوقت.

سارت معظم الثلثين الأولين من المباراة لصالح ميامي، باستثناء إصابة اللاعب الجديد سيرجيو ريغويلون في الشوط الأول. سجل ميسي هدفه بلمسة نهائية رائعة، حيث خدع مدافعي ناشفيل داخل منطقة الجزاء قبل أن يضع الكرة في الشباك كما يفعل دائمًا. بدا أن ذلك سيكون كافيًا حتى تبين أنه لم يكن كذلك. في الدقيقة 74، استغل إسبينوزا لحظة من الفوضى، وسدد الكرة في الشباك بعد ثوانٍ قليلة من تصدي داين سانت كلير للكرة. لم يستطع سانت كلير ونصف دفاع ميامي سوى المشاهدة وهم متراكمون أمام شباكهم بينما سدد إسبينوزا الكرة بقوة لتتجاوزهم.

لم تكن هناك معجزة في اللحظات الأخيرة لميسي، ولا فرصة أخيرة لميامي. لقد خرجوا من المنافسة، التي كانوا يتوقون للفوز بها في سعيهم ليصبحوا أفضل فريق في أمريكا الشمالية. لكن هذا لن يحدث هذا العام، حيث لم يكن فريق هيرونز حاسماً بما يكفي لتحقيق النتيجة التي يحتاجونها على أرضهم.

GOAL يقيم لاعبي إنتر ميامي في ملعب تشيس...

  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    حارس المرمى والدفاع

    داين سانت كلير (6/10):

    لم يواجه أي اختبار خارج المرمى، حيث جاءت معظم الفرص من الفوضى التي أعقبت تصديه الأول. هل كان بإمكانه أن يؤدي بشكل أفضل؟ ربما، لكن الموقف كان صعباً.

    سيرجيو ريغويلون (7/10):

    صنع هدف ميسي، لكنه اضطر للخروج في الدقيقة 40 بسبب الإصابة. أمر مؤسف أيضًا، بالنظر إلى الأداء الرائع الذي قدمه في أول مباراة ونصف له مع النادي.

    ميكايل (6/10):

    كان يراقب الكرة قليلاً عند الهدف. لم يكن لديه الكثير ليفعله بخلاف ذلك، باستثناء لحظة واحدة فقد فيها هو ولوجان السيطرة على مختار.

    غونزالو لوجان (5/10):

    فقد لاعبه في التسلسل الذي أدى إلى الهدف. كما حصل على بطاقة صفراء مبكرة، مما أثر عليه بالتأكيد.

    فاكوندو مورا (7/10):

    كان نقطة انطلاق قوية على الجانب الأيمن لميامي وتمكن من تسديد كرة واحدة بعيدة المدى على المرمى.

  • Orlando City SC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    خط الوسط

    يانيك برايت (5/10):

    كان عليه أن يؤدي بشكل أفضل في هدف التعادل الذي سجله ناشفيل. غطى مساحة كبيرة بخلاف ذلك، لكن تلك كانت اللحظة الحاسمة.

    رودريغو دي بول (7/10):

    من السهل جدًا ملاحظة مدى تأثيره الإيجابي على الفريق عندما يكون على أرض الملعب. وقد أظهر ذلك يوم الأربعاء، حتى مع استهداف ناشفيل له بسلسلة من الأخطاء.

  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    هجوم

    تيلاسكو سيغوفيا (5/10):

    لم يكن فعالاً بشكل خاص. كان من المنطقي استبداله بسيلفيتي في بداية الشوط الثاني.

    تاديو أليندي (5/10):

    كان هادئًا تمامًا. لم يتمكن أبدًا من الحصول على الكرة، وفي اللحظات القليلة التي حصل فيها عليها، لم يكن لديه الكثير ليفعله بها.

    ليونيل ميسي (7/10):

    هدف رائع، لكنه لم يفعل الكثير غير ذلك. سدد تسديدة واحدة أخرى قبل ثوانٍ من صافرة النهاية، لكنها تم صدها.

    جيرمان بيرترامي (5/10):

    غير فعال مرة أخرى. هل حان الوقت للقلق قليلاً بشأن قلة أهدافه حتى الآن؟

  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    نواه ألين (6/10):

    كان من الصعب عليه الدخول مباشرة إلى المباراة كبديل بعد إصابة أحد اللاعبين في الشوط الأول. لكنه أدى أداءً جيدًا.

    ماتيو سيلفيتو (5/10):

    حل محل سيغوفيا، لكنه لم يكن أكثر فعالية.

    ديفيد أيالا (6/10):

    أبلى بلاءً حسناً وأثر في جميع أنحاء الملعب، لكنه لم يكن اللاعب الذي سيحرز الهدف الذي احتاجته ميامي.

    لويس سواريز (5/10)

    لمس الكرة خمس مرات فقط في ما يقرب من 20 دقيقة. حتى مهاجم قاتل مثله لا يمكنه فعل الكثير في ظل هذه الظروف.

    خافيير ماسكيرانو (5/10):

    من الناحية الواقعية، يمكن اعتبار هذه المباراة نتيجة لسلسلة واحدة سيئة، وهي سلسلة كانت خارجة عن سيطرة ماسكيرانو. ومع ذلك، فشل فريقه أيضًا في التغلب على ناشفيل على الرغم من إراحة اللاعبين الأساسيين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وسيتعين عليه الإجابة عن بعض الأسئلة حول ذلك.

