تقييمات لاعبي المنتخب الأمريكي لكرة القدم في مباراة بلجيكا: بعد بداية قوية، سحق «الشياطين الحمر» المتألقون المنتخب الأمريكي في شوط ثانٍ سيئ

أتلانتا -- كانت هناك 45 دقيقة من التفاؤل الحقيقي للمنتخب الأمريكي لكرة القدم للرجال. كان الفريق يسيطر على المباراة، ويتنافس على قدم المساواة مع بلجيكا، وفي تلك اللحظة، كان يتفوق في المواجهة. كان ويستون ماكيني قد سجل هدفه، ودفاع المنتخب الأمريكي كان صامدًا، وكان كل شيء على ما يرام لفريق ماوريسيو بوكيتينو.

ثم انهار كل شيء.

ما بدأ كتعثر تحول إلى انهيار كامل، وهو ما سيمنح بوتشيتينو والمنتخب الأمريكي الكثير ليفكروا فيه بينما يستعدون لمواجهة فرق مثل هذه في المباريات القليلة المقبلة.

في النهاية، انتهت المباراة بنتيجة 5-2 لصالح بلجيكا، وكانت النتيجة مستحقة. بعد تسجيل هدف سهل قبل نهاية الشوط الأول بضربة بعيدة المدى من زينو ديباست، ألحق البلجيكيون أذىً بالمنتخب الأمريكي طوال الشوط الثاني. إذا كانت هناك طريقة لتلقي هدف، فقد وجد المنتخب الأمريكي عمومًا طريقة لتلقيه: فقدان التغطية، ركلة جزاء، تسديدات مذهلة إلى القائم البعيد. كان هناك هدف متاح للجميع، وكانت جميعها تأتي من الجانب البلجيكي من الملعب.

سجل دودي لوكباكيو هدفين، حيث دخل من على مقاعد البدلاء ليسجل هدفاً في الدقيقة 68 ليكون الهدف الرابع لبلجيكا قبل أن يضيف الهدف الخامس في الدقيقة 82. شارك أمادو أونانا وتشارلز دي كيتيلير في المتعة أيضاً، حيث سدد الأول كرة قوية من مسافة بعيدة قبل أن يسجل الثاني من ركلة جزاء بعد ست دقائق. كان هذان الهدفان بمثابة إعلان استسلام المنتخب الأمريكي، حيث حولت أهداف لوكباكيو المباراة من هزيمة مذلة للولايات المتحدة إلى ما يشبه الإحراج.

لحسن حظ المنتخب الأمريكي، كان باتريك أجيمانغ حاضراً لينهي اليوم بنبرة إيجابية نوعاً ما، حيث سجل هدفاً متأخراً ليجعل النتيجة تبدو أفضل قليلاً. لكن لا يمكن تجميل الأمر: كان هذا يوماً صعباً للمنتخب الأمريكي، يوماً أعاد بعض المخاوف التي سادت أجزاء كبيرة من عام 2025.

تصنف GOAL لاعبي المنتخب الأمريكي من ملعب مرسيدس بنز...