تقييمات لاعبي البرتغال في مباراة الولايات المتحدة: برونو فرنانديز يتألق وجواو فيليكس يثير الإعجاب في غياب كريستيانو رونالدو

جواو فيليكس
برونو فيرنانديش
الولايات المتحدة الأمريكية ضد البرتغال
الولايات المتحدة الأمريكية
البرتغال
سجل برونو فرنانديز تمريرتين حاسمتين، بينما سجل جواو فيليكس هدفاً، لتفوز البرتغال على المنتخب الأمريكي بنتيجة 2-0. وسجل منتخب السيليساو هدفين قبل وبعد الاستراحة، وحافظ على انضباطه خلال الشوطين ليحقق فوزاً سهلاً في أتلانتا. كان المدرب روبرتو مارتينيز يتمنى أن يكون كريستيانو رونالدو تحت تصرفه، لكنه سيستمد الثقة من حقيقة أن فريقه تمكن من إنجاز المهمة بدون نجمه الأساسي.

صمدت البرتغال جيدًا أمام الضغط الأمريكي في الدقائق الأولى، حيث تعامل خط الدفاع المُعدل مع الهجمات المتنقلة لكل من كريستيان بوليسيتش ومالك تيلمان. 

كما كانت البرتغال هي المحرك الرئيسي للهجمات المرتدة. قدم فرنانديز أداءً ممتازًا في دور رقم 10، وسدد كرة قوية في الدقيقة الثامنة تصدى لها مات فريز. وكان فرنانديز أيضًا هو من صنع الهدف الأول. انطلق من الخلف، لكن كريس ريتشاردز أغلق زاوية التسديد أمامه. رد فرنانديز بتمريرة خلفية دقيقة إلى ترينكاو، الذي سدد الكرة في المرمى محرزًا التقدم 1-0.

وجاء الهدف الثاني بعد الاستراحة بوقت قصير. وكان فرنانديز في قلب تلك اللعبة أيضًا. أرسل كرة عالية إلى قدمي فيليكس، الذي سيطر عليها وسددها من أعلى منطقة الجزاء. كان هناك بعض الدفاع الذي يجب القيام به مع اقتراب نهاية المباراة، لكن مارتينيز كان سعيدًا إلى حد ما بالاستفادة من لاعبيه البدلاء. بحلول الدقيقة 80، حتى سا كان يحصل على قسط من الراحة. لم تكن هذه المباراة دليلًا على أن السيليساو ستفوز بكأس العالم. لكنها كانت عرضًا جيدًا ضد خصم أقل شأنًا. 

GOAL تقيم لاعبي البرتغال في ملعب مرسيدس بنز...

    حارس المرمى والدفاع

    خوسيه سا (7/10):

    كان يقظاً وقام ببعض التصديات الرائعة في الشوط الأول. تم استبداله بعد 80 دقيقة عقب أداء قوي. 

    ديوغو دالوت (6/10):

    قدم أداءً جيداً على الجانب الأيمن. نجح في إيقاف تيلمان بشكل كافٍ وحافظ على استقرار فريقه. 

    توماس أراوجو (7/10):

    تعامل مع تحركات بوليسيتش في الشوط الأول، وبدا أنه أزعجه قليلاً. 

    غونكالو إيناسيو (6/10):

    أداء واعد من مدافع يحاول إثبات نفسه ليكون ضمن التشكيلة الأساسية. 

    جواو كانسيلو (7/10):

    شارك في بناء الهجمات، لكنه عانى من سرعة تيم ويه في بعض المواقف.

    خط الوسط

    فيتينها (7/10):

    نسق اللعب من العمق، وتقدم جيدًا إلى الأمام. أكمل تمريرات أكثر من أي لاعب آخر أثناء وجوده على أرض الملعب. 

    سامو (6/10):

    قدم أداءً منضبطًا في قلب خط الوسط قبل استبداله في الشوط الأول. 

    برونو فرنانديز (8/10):

    أفضل لاعب على أرض الملعب بفارق كبير. كان بإمكانه التسجيل مبكراً، وصنع هدفين، وقاد اللعب. 

    هجوم

    ترينكاو (7/10):

    سجل هدفه بشكل رائع، حتى لو كان قد أتيحت له مساحة واسعة للقيام بذلك.

    غونكالو راموس (5/10):

    لم تكن هذه أفضل مبارياته. كان يركض دائمًا، لكنه لم يحصل على فرص كثيرة للتسجيل. 

    بيدرو نيتو (5/10):

    كان مجرد متفرج في الحقيقة. لا يمكن انتقاد معدل نشاطه، لكن مشاركته كانت محدودة في أحسن الأحوال. 

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    أنطونيو سيلفا (6/10):

    كان أداءه جيدًا في مركز الدفاع، حتى وإن كان قد تعرض للضغط من قبل هجوم أمريكي أكثر ديناميكية. 

    ماتيوس نونيس (6/10):

    مرر الكرة بشكل جيد، وتقدم إلى الأمام بين الحين والآخر. 

    نونو مينديز (7/10):

    تراجع للخلف، وانطلق إلى الثلث الأخير من الملعب، وقام بكل شيء بينهما. لاعب من الطراز الرفيع. 

    فرانسيسكو كونسيكاو (5/10):

    مراوغة واحدة فقط في 45 دقيقة. 

    روبن نيفيس (7/10):

    حافظ على حركة الكرة. سيكون بالتأكيد في التشكيلة الأساسية هذا الصيف. 

    جواو فيليكس (8/10):

    سجل هدفاً رائعاً ولم يكن لديه الكثير ليفعله. 

    ريكاردو هورتا (7/10):

    نجح في 100% من تمريراته، لكنه لم يحصل على فرصة واضحة للتسجيل من الجانب الأيسر. 

    باولينيو (6/10):

    استخدم قوته البدنية ولم يقدم الكثير غير ذلك. 

    ريناتو فيغا (غير متاح):

    لم يكن لديه الوقت الكافي لإحداث تأثير. 

    ريكاردو فيلهو (غير متاح):

    دخل الملعب في وقت متأخر ولم يتمكن من تغيير مجرى المباراة

    ماتيوس فرنانديز (غير متاح):

    دخل الملعب قبل خمس دقائق فقط من نهاية المباراة. 

    روبرتو مارتينيز (7/10):

    لعب بنصف تشكيلته الأساسية تقريبًا، واستفاد من جميع التبديلات. لم يكن أداءً مذهلاً، لكن الجميع حافظوا على لياقتهم، وكانت هناك بعض اللحظات الجيدة في الهجوم. 