تقييمات لاعبي البرازيل في مباراة فرنسا: فينيسيوس جونيور ورافينيا وكاسيميرو يقدمون أداءً مخيباً للآمال في الهزيمة المقلقة أمام «الدي بلو» التي لعبت بعشرة لاعبين

تراجع أداء نجوم البرازيل البارزين، حيث قدمت "السيليساو" عرضاً مخيباً للآمال أمام فرنسا في خسارة لا تُنسى بنتيجة 2-1. كان أداء "السيليساو" ضعيفاً في كلا طرفي الملعب، وباهتاً في الوسط، ولم تظهر أي نية هجومية حقيقية إلا بعد فوات الأوان. كان الهدف المتأخر الذي سجله بريمر مجرد تعويض، حيث تمكنت "الديوك" من التغلب بسهولة على رجال كارلو أنشيلوتي، رغم لعبها معظم الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

بدا منتخب البرازيل عاجزاً عن تهديد المرمى في الشوط الأول. ورغم وجود فينيسيوس جونيور ورافينها في خط الهجوم، لم يخلق فريق كارلو أنشيلوتي سوى عدد قليل نسبياً من الفرص. وتحولت المباراة إلى معركة مملة. سدد غابرييل مارتينيلي كرة منحنية مرت بعيدة عن المرمى. واضطر مايك مايغنان إلى التصدي لإحدى الكرات. 

ثم سجلت فرنسا الهدف. كانت عملية بسيطة، حيث أرسل أوسمان ديمبيلي تمريرة طولية إلى كيليان مبابي، الذي انطلق بسرعة ورفع الكرة فوق الحارس إيدرسون المتقدم ليجعل النتيجة 1-0. 

تحسن أداء البرازيل بعد الاستراحة. بدأ الفريق الذي كان ثابتًا في السابق في اللعب قليلاً، وخلق فرصًا هنا وهناك. حصلوا على فرصة أخرى عندما طُرد دايوت أوبامكانو لاعتراضه ويسلي أثناء انطلاقه نحو المرمى. ومع ذلك، على الرغم من لعبهم بعشرة لاعبين، كانت فرنسا أكثر استغلالاً للفرص. أضافوا الهدف الثاني بعد 65 دقيقة. أرسل مايكل أوليسي تمريرة رائعة إلى هوغو إكيتيكي، الذي رفع الكرة فوق إديرسون لتصبح النتيجة 2-0.

ومع ذلك، لم تستسلم السيليساو. جاء هدفهم بشكل عشوائي، حيث سجل بريمر الهدف من كرة مرتدة بعد ركلة حرة. كانت هناك فرص أخرى. لم يتوقف فينيسيوس عن الجري. وحاول جواو بيدرو جاهدًا. لكن بعد أن سدد فينيسيوس كرة خارج المرمى في الدقيقة 97، أصبح من الواضح أن هذا اليوم لم يكن يوم البرازيل، وأن أنشيلوتي أمامه مهمة صعبة عندما تنطلق بطولة كأس العالم في أقل من ثلاثة أشهر. 

GOAL تقيم لاعبي البرازيل في ملعب جيليت...

    حارس المرمى والدفاع

    إيدرسون (5/10):

    بدا سخيفًا بعض الشيء عندما تم التغلب عليه مرتين. لم يكن لديه الكثير ليفعله. 

    ويسلي (6/10):

    تقدم جيدًا إلى الأمام و"استحق" تقنيًا بطاقة حمراء لفريقه. لكنه كان متهورًا بعض الشيء في تدخلاته هنا وهناك. 

    بريمر (5/10):

    سجل الهدف الوحيد للبرازيل في المباراة، لكنه لم يستطع تعويض الأداء الدفاعي السيئ للغاية. 

    ليو بيريرا (4/10):

    لم يراقب المساحات الجانبية بشكل جيد، ودفع ثمن ذلك عندما مزقت فرنسا دفاع فريقه. سيكون بالتأكيد خارج الصورة عندما يكون الجميع جاهزين.

    دوغلاس سانتوس (6/10):

    أداء قوي في الخلف. حافظ على استقرار فريقه في معظم الأوقات. 

    خط الوسط

    أندري سانتوس (5/10):

    أداء منضبط. فاز في معظم تدخلاته وحافظ على نظافة أدائه. لكنه لم يقدم أي أفكار هجومية. 

    كاسيميرو (6/10):

    أداء متباين للغاية. وزع الكرة في بعض الأحيان، لكنه تعرض للاستغلال بسهولة شديدة في الهدف الأول لفرنسا وكانت تمريراته غير منتظمة. أضاع فرصة رائعة في بداية الشوط الثاني، لكنه بذل جهداً كبيراً بعد ذلك. 

    رافينها (5/10):

    عانى في دوره كلاعب وسط هجومي. لم يتواصل مع زملائه المهاجمين بشكل كافٍ. تم استبداله في الشوط الأول بعد أداء متواضع، ويقال إن ذلك بسبب إصابة طفيفة.

    هجوم

    غابرييل مارتينيلي (5/10):

    لم يشارك بشكل يذكر في ساعة من العمل المخيبة للآمال. 

    ماتيوس كونها (6/10):

    لعب بشكل جيد، وركض في الممرات، لكنه لم يحصل على فرصة واضحة للتسجيل. 

    فينيكوس جونيور (6/10):

    تصدى لخصمه في كل فرصة ممكنة وصنع ثلاث فرص، لكنه كان محبطًا في معظم الأوقات. ستحتاج البرازيل إلى المزيد من نجمها لتنافس على لقب كأس العالم.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    لويز هنريكي (7/10):

    ساهم في تسجيل الهدف الوحيد للبرازيل، ليكون ذلك مساهمته الوحيدة المهمة في المباراة. 

    جواو بيدرو (7/10):

    أظهر قوة بدنية أكبر، كما كان نقطة محورية في الهجوم. 

    إيبانيز (6/10):

    20 دقيقة عادية. 

    دانيلو (غير متاح):

    لم يكن لديه الوقت الكافي لإحداث تأثير

    إيغور تياغو (غير متاح):

    لم يكن لديه الوقت الكافي لإحداث تأثير. ربما تم إشراكه في وقت متأخر جدًا. 

    غابرييل سارا (غير متاح):

    مشاركة قصيرة. 

    كارلو أنشيلوتي (5/10):

    لم يكن أداءً مشجعاً. كان أداء البرازيل ضعيفاً في الشوط الأول، ولم يظهر أي حيوية إلا بعد فوات الأوان. هناك حاجة إلى الكثير من التحسينات. 

