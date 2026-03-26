تقييمات لاعبي البرازيل في مباراة فرنسا: فينيسيوس جونيور ورافينيا وكاسيميرو يقدمون أداءً مخيباً للآمال في الهزيمة المقلقة أمام «الدي بلو» التي لعبت بعشرة لاعبين

بدا منتخب البرازيل عاجزاً عن تهديد المرمى في الشوط الأول. ورغم وجود فينيسيوس جونيور ورافينها في خط الهجوم، لم يخلق فريق كارلو أنشيلوتي سوى عدد قليل نسبياً من الفرص. وتحولت المباراة إلى معركة مملة. سدد غابرييل مارتينيلي كرة منحنية مرت بعيدة عن المرمى. واضطر مايك مايغنان إلى التصدي لإحدى الكرات.

ثم سجلت فرنسا الهدف. كانت عملية بسيطة، حيث أرسل أوسمان ديمبيلي تمريرة طولية إلى كيليان مبابي، الذي انطلق بسرعة ورفع الكرة فوق الحارس إيدرسون المتقدم ليجعل النتيجة 1-0.

تحسن أداء البرازيل بعد الاستراحة. بدأ الفريق الذي كان ثابتًا في السابق في اللعب قليلاً، وخلق فرصًا هنا وهناك. حصلوا على فرصة أخرى عندما طُرد دايوت أوبامكانو لاعتراضه ويسلي أثناء انطلاقه نحو المرمى. ومع ذلك، على الرغم من لعبهم بعشرة لاعبين، كانت فرنسا أكثر استغلالاً للفرص. أضافوا الهدف الثاني بعد 65 دقيقة. أرسل مايكل أوليسي تمريرة رائعة إلى هوغو إكيتيكي، الذي رفع الكرة فوق إديرسون لتصبح النتيجة 2-0.

ومع ذلك، لم تستسلم السيليساو. جاء هدفهم بشكل عشوائي، حيث سجل بريمر الهدف من كرة مرتدة بعد ركلة حرة. كانت هناك فرص أخرى. لم يتوقف فينيسيوس عن الجري. وحاول جواو بيدرو جاهدًا. لكن بعد أن سدد فينيسيوس كرة خارج المرمى في الدقيقة 97، أصبح من الواضح أن هذا اليوم لم يكن يوم البرازيل، وأن أنشيلوتي أمامه مهمة صعبة عندما تنطلق بطولة كأس العالم في أقل من ثلاثة أشهر.

