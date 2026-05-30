جابرييل تحول من بطل إلى صفر .. تقييمات لاعبي آرسنال في ليلة خسارة دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان!

خلافاً لكل التوقعات، بدأ فريق آرسنال المباراة بشكل مثالي بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة السادسة. فقد أدى تمريرة طويلة من ماركينيوس، والتي أبعدها لياندرو تروسارد بالقرب من خط الوسط، إلى وضع هافيرتس في موقع مثالي، فاختتم الألماني الهجمة بتسديدة لا يمكن صدها فوق العارضة.

سمح هذا الهدف لآرسنال بالقيام بما يجيده: التراجع والدفاع. كان جابرييل، على وجه الخصوص، استثنائيًا، حيث قام بعدة تدخلات حاسمة في بقية الشوط الأول، لاسيما تدخل متزامن تمامًا على خفيشا كفاراتسخيليا داخل منطقة الجزاء بينما كان الأخير يستعد للتسديد.

ومع ذلك، ظل الجانرز يشكلون تهديدًا في الهجمات المرتدة، مما أجبر حارس مرمى باريس ماتفي سافونوف على صد عرضية أرضية من بوكايو ساكا، ثم رؤية تسديدة هافيرتس، تصدى لها ماركيينيوس في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، بعد تمريرة جميلة.

لكن كل جهودهم ذهبت سدى بعد مرور ساعة من اللعب، عندما فوجئ كريستيان موسكيرا بتمريرة ثنائية سريعة وأسقط كفاراتشيليا داخل منطقة الجزاء بتدخل غير دقيق. تقدم ديمبيلي لتنفيذ ركلة الجزاء وتعادل النتيجة، مما قلب مجريات المباراة.

ولكي يصمدوا حتى الوقت الإضافي، كان على "الجانرز" صد سلسلة من الهجمات: حيث أبعد مايلز لويس-سكيلي تسديدة من كفاراتسخيليا إلى القائم، وقام ديفيد رايا بصد تسديدة من برادلي باركولا برد فعل سريع، ثم سدد فيتينيا تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 89.

شهدت الأشواط الإضافية، التي اتسمت بالحذر، لحظة حاسمة عندما سقط نوني مادويكي، الذي دخل للتو، تحت ضغط نونو مينديز؛ ورفض الحكم طلب آرسنال بركلة جزاء، وهو قرار أكده نظام الفيديو المساعد (VAR). ونظرًا لعدم وجود فرص حقيقية، حُسمت المباراة بركلات الترجيح بعد انحراف تسديدة فيكتور جيوكيريس في اللحظات الأخيرة.

خلال ركلات الترجيح، أخطأ إبيريتشي إيزي المرمى، لكن رايا أنقذ فريقه بتصديه الرائع لتسديدة مينديش. استمرت السلسلة في مرحلة الموت المفاجئ، وبعد نجاح الركلة الخامسة لباريس، تقدم جابرييل وسدد الكرة في سماء بودابست، ليمنح الفوز للبطل الحالي.

