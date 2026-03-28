تقييمات لاعبات مانشستر سيتي في مباراة مانشستر يونايتد: فيفيان ميدما تتألق بينما تكتسح بطلات الدوري الإنجليزي للسيدات المرتقبات ملعب أولد ترافورد

عندما أُعلن عن تشكيلة الفريقين قبل انطلاق المباراة، بدا الأمر مقلقاً بالنسبة لمانشستر يونايتد. فلم يتمكن «الشياطين الحمر» من إدراج سوى لاعبين اثنين من اللاعبين الأساسيين في خط الميدان ضمن قائمة البدلاء، وكانوا قد خاضوا مباراة ذهاب صعبة في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ قبل ثلاثة أيام فقط. أما مانشستر سيتي، فكان لاعبوه في كامل لياقتهم وأقوى مما كانوا عليه في المباراة السابقة، بعد عودة أربعة من لاعبيهم المشاركين في كأس آسيا، حيث شارك ثلاثة منهم في التشكيلة الأساسية. وقد تجلى هذا الشعور في الدقائق العشرين الأولى، حيث سيطر مانشستر سيتي على مضيفه، وهاجم بلا هوادة ليحقق تقدمًا مستحقًا بنتيجة 2-0.

بعد ثوانٍ من تسديدة لورين هيمب التي ارتطمت بالعارضة، كسرت ميدما التعادل، حيث سددت رأسية من القائم القريب فوق فالون توليس-جويس في الدقيقة 17. وفي غضون ثوانٍ قليلة، أصبح النتيجة 2-0، حيث سجلت ميدما هدفاً آخر بضربة رأس، هذه المرة من عرضية كاسباري التي وجدت زميلتها في المنتخب الهولندي، أفضل هدافة في تاريخ الدوري الإنجليزي للسيدات، دون رقابة داخل منطقة الجزاء مع تشتت دفاع يونايتد. واعتقدت ريبيكا كناك أنها سجلت الهدف الثالث بعد ذلك بوقت قصير، لكن هدفها بضربة رأس ألغي لأسباب لم يفهمها معظم الحاضرين.

أبقى هذا التأجيل مانشستر يونايتد في مباراة كانت تمر من أمامه إلى حد كبير، حتى حسمت كاسباري النتيجة بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني. اختتمت هدفها عند القائم الخلفي هجمة مرتدة سريعة رائعة من سيتي، بدأت بتمريرة ذكية من ميدما لتحرير هيمب وتابعتها الجناح بتمريرة رائعة من الجانب الأيسر، سددتها الظهير الأيمن بقوة في شباك المرمى.

كان هذا النتيجة تعكس مجريات المباراة. في حين أن يونايتد لم يكن منافساً في هزيمة تضع فرصه في حجز مقعد أوروبي في خطر حقيقي، أصبح سيتي الآن على وشك الفوز بأول لقب في الدوري الإنجليزي للسيدات منذ 10 سنوات بفضل التألق الذي تمكن من إظهاره بشكل رائع هنا، على أرض الخصم.

