Khadija Shaw Man City Women 2025-26
تقييمات لاعبات مانشستر سيتي في مباراة بيرمنغهام: هدف خديجة شو يضع الفريق في مواجهة قوية مع تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ساعد هدف خديجة شو المبكر فريق مانشستر سيتي على بلوغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مباراة قوية ضد تشيلسي، حيث فاز متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات على بيرمنغهام، المتصدر في دوري الدرجة الثانية، بنتيجة 1-0 مساء الاثنين. ولم يسبق لفريق «السيتيزنز» أن خسر أمام منافس من دوري أدنى في هذه المسابقة، ورغم أن المضيف الذي يمر بفترة جيدة قدم أداءً جيداً، إلا أن هذا الرقم القياسي لم يبدُ معرضاً للخطر في أي لحظة بعد أن كسرت شو التعادل بعد ثماني دقائق فقط.

هذا لا يعني أن بيرمنغهام لم يلعب بشكل جيد. بعد أن دخل الفريق المباراة متألقاً بخمس انتصارات في آخر ست مباريات، مارس «البلوز» ضغطاً عالياً وجعل دفاع الضيوف يبدو متزعزعاً، وإن لم يتمكن من صنع أي فرص حقيقية. ورغم هذه النقاط الإيجابية، كان «السيتي» هو من تقدم في النتيجة، حيث استغلت شو تمريرة رائعة من إيمان بيني لتسجل هدفها الحادي والعشرين هذا الموسم، في مباراتها السابعة والعشرين.

حظيت متصدرة الدوري الإنجليزي للسيدات بسلسلة من الفرص لتعزيز تقدمها، لكنها لم تتمكن من إيجاد اللمسة الحاسمة التي أظهرتها شو ببراعة لفتح التسجيل. سددت لورين هيمب كرة من مسافة قريبة لكنها مرت بجوار المرمى، وشاهدت لورا كومبس رأسية من عرضية هيمب ترتد بعيداً، وسددت أوبا فوجينو كرة ضعيفة مباشرة إلى لوسي توماس، كل ذلك قبل أن تقترب شو أكثر من أي وقت مضى من مضاعفة النتيجة عندما ارتطمت كرتها بالعارضة بعد أن انحرفت مسارها.

بينما بقيت النتيجة 1-0، كان هناك دائمًا شعور بأن تلك الفرص الضائعة قد ترتد على فريق مانشستر، خاصة وأن برمنغهام ظل إيجابيًا، وبنى هجماته جيدًا في الاستحواذ وواصل إزعاج خط دفاع خصمه بالضغط. لكن البلوز لم يتمكن من تحويل ذلك إلى أي فرص خطيرة، وأنهى المباراة برأس مرفوع، وإن لم يسدد أي كرة على المرمى. 

حاول سيتي تسجيل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة، مدعومًا بتأثير اللاعبات القادمات من مقاعد البدلاء، حيث أجبرت يوي هاسيغاوا توماس على القيام بإنقاذين رائعين قبل أن ترى ريبيكا كناك رأسية ترتد من العارضة. ومع ذلك، لم يكن هناك حاجة إلى زيادة النتيجة. تمكن بطل الدوري الإنجليزي للسيدات من إنهاء المباراة وإقصاء متصدر الدرجة الثانية، ليحجز مكاناً في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي المثير مع تشيلسي، الذي تغلب على توتنهام في وقت سابق من اليوم، الشهر المقبل.

GOAL يقيم لاعبات مانشستر سيتي في ملعب سانت أندروز...

  • حارس المرمى والدفاع

    كيارا كيتينغ (7/10):

    بدأت المباراة بشكل متردد بعض الشيء، لكنها اكتسبت الثقة مع تقدم المباراة، وتدخلت في الوقت المناسب بشكل منتظم لإحباط هجمات برمنغهام. 

    إيمان بيني (7/10):

    مررت تمريرة رائعة لهدف شو الافتتاحي، وكان ذلك أبرز ما في أدائها القوي.

    جيد روز (7/10):

    كانت رائعة في الاستحواذ على الكرة ونادراً ما خسرت في المواجهات الفردية، مما ضمن عدم اختراق دفاع سيتي رغم بعض اللحظات المتوترة.

    أليكس غرينوود (6/10):

    كانت أداؤها متواضعًا بشكل مفاجئ في بعض الأحيان بالنسبة للاعبة من عيارها.

    ليلى أوهابي (6/10):

    دافعت بشكل جيد نسبياً لكنها كانت في كثير من الأحيان مهدرة في اللحظات الحاسمة.

    خط الوسط

    سام كوفي (7/10):

    لعب دورًا أكثر عمقًا في خط الوسط، حيث كان يتراجع بانتظام إلى الخلف لاستلام الكرة من الدفاع ودفع سيتي إلى الأمام. كان دقيقًا في الاستحواذ على الكرة وأبلى بلاءً حسنًا في الفوز بالعديد من المواجهات الفردية.

    يوي هاسيغاوا (8/10):

    حركت الكرة بشكل جيد، وشاركت بقوة في الدفاع عندما لم تكن الكرة في حوزتها، وكادت أن تسجل الهدف الثاني لسيتي مرتين، حيث أجبرت توماس على القيام بإنقاذين رائعين في الدقائق الأخيرة.

    لورا كومبس (6/10):

    واجهت صعوبة في الفوز بالعديد من المواجهات الفردية، لكنها كانت جيدة في التعامل مع الكرة وحيوية في انطلاقاتها من العمق، لتشارك بانتظام في الهجمات.

  • هجوم

    أوبا فوجينو (6/10):

    تأرجحت بين الحضور والغياب في المباراة، حيث توازنت لحظاتها الجيدة مع فترات من الهدوء.

    خديجة شو (8/10):

    استغلت فرصتها الكبيرة ببراعة وكادت أن تسجل ثنائية عندما ارتطمت تسديدتها الجيدة بالقائم. كانت عنصراً أساسياً في الدفاع عن الكرات الثابتة أيضاً.

    لورين هيمب (8/10):

    كانت نشطة طوال المباراة، حيث قدمت بعض التمريرات العرضية الرائعة لخلق الفرص واتخذت مواقع جيدة بنفسها. كما أضافت الكثير من الطاقة للضغط الدفاعي.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    كيرولين (6/10):

    كان لديها متسع من الوقت للتأثير على المباراة لكنها واجهت صعوبة في الحصول على الكرة، رغم أنها صنعت فرصة رائعة في الدقائق الأخيرة لهاسيغاوا.

    ماري فاولر (7/10):

    لم تحصل هي الأخرى على الكثير من الكرات، لكنها تركت بصمة إيجابية عندما حصلت عليها بفضل لمساتها الرائعة ونهجها الإيجابي.

    كيرستين كاسباري (6/10):

    مرّت ببعض اللحظات المتعثرة في الاستحواذ، لكنها استقرت وساعدت سيتي على إنهاء المباراة. 

    ريبيكا كناك (غير متاح):

    دخلت في وقت متأخر من المباراة عندما كان سيتي يسيطر على المباراة. كانت محظوظة لعدم تسجيلها هدفاً بضربة رأس رائعة في اللحظات الأخيرة من المباراة ارتطمت بالعارضة. 

    أندريه يجلرتز (7/10):

    نجح في تحقيق التوازن المثالي من خلال التبديلات التي أجراها لإراحة بعض اللاعبات مع تجنب أي هزيمة مفاجئة. كما استخدم مقاعد البدلاء بشكل جيد لضمان فوز فريقه.

