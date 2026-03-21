تقييمات لاعبات تشيلسي في مباراة "ليونيس" لندن: تاج البطولة يبتعد! جوانا ريتينغ كانيريد تسجل هدفاً لكن "البلوز" يتعثرن مجدداً في سباق لقب الدوري الإنجليزي للسيدات

تلاشت آمال تشيلسي في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات على يد فريق لندن سيتي ليونيسز بعد ظهر يوم السبت، حيث تعادل «البلوز» بنتيجة 1-1 على ملعب «ذا دين». ورغم تقدمه في وقت مبكر من الشوط الأول، فإن قرار سونيا بومباستور بإبقاء لاعباتها الأساسيات على مقاعد البدلاء كلفه الكثير، حيث كثفت المضيفة جهودها في الشوط الثاني لتستعيد نقطة.

ولم يكن مفاجئاً أن يكون تشيلسي هو الفريق الذي بدأ المباراة بقوة، حيث سيطر على الكرة ووضع حارسة مرمى «الليونيس» إيلين ليتي تحت الضغط منذ الدقائق الأولى. وتصدت الحارسة لتسديدة من آجي بيفر-جونز في أول 15 دقيقة، في حين نجح الفريق المضيف في التصدي لعدد من الركلات الركنية الخطيرة التي سددها بطل الدوري الإنجليزي للسيدات. لكن «البلوز» لم يضطروا إلى الانتظار طويلاً قبل أن يتمكنوا من تحقيق التقدم. أظهرت جوانا ريتينغ كانيريد سرعة فائقة لتخترق وسط دفاع "الليونيس"، وتقترب من المرمى وتسدد الكرة بهدوء في شباك المرمى.

ويجب الإشادة بـ "الليونيس" لرفضهن الاستسلام. بعد أن دخلن الشوط الثاني متأخرات بهدف واحد فقط، عادن إلى الملعب تحت أشعة الشمس بحيوية متجددة، ووضعن تشيلسي في موقف دفاعي لفترات طويلة من الشوط الثاني. دفع سيل المحاولات على مرمى هانا هامبتون المدربة سونيا بومباستور إلى إجراء تغييرات، حيث أدخلت ثلاث لاعبات قويات هن كيرا والش، ولوسي برونز، وناومي جيرما.

لكن التعزيزات بدت وكأنها زادت الأمور سوءًا. تعادلت "الليونيس" قبل 10 دقائق من النهاية، حيث ارتقت إيزوبيل جودوين أعلى من الجميع لتسدد الكرة برأسها متجاوزة هامبتون وتعدل النتيجة. كانت النهاية محمومة من تلك اللحظة، حيث ضغط كلا الفريقين في محاولة لإحراز هدف الفوز. في النهاية، تقاسم الفريقان النقاط، مما أنهى فعليًا مساعي تشيلسي للاحتفاظ باللقب، مع فوز مانشستر سيتي بسهولة على توتنهام في نفس الظهيرة.

GOAL يقيم لاعبات تشيلسي في ملعب ذا دين...

  Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26

    حارس المرمى والدفاع

    هانا هامبتون (7/10):

    تصدت لعدة كرات في الشوط الثاني بينما كانت "الليونيس" تضغط من أجل التعادل، لكن دفاعها انهار في النهاية.

    سجوكي نوسكن (6/10):

    تعاملت جيدًا مع تهديدات نيكيتا باريس في الشوط الأول، ولا بد أنها شعرت بالارتياح لرؤيتها تُستبدل في الشوط الثاني.

    كاديشا بوكانان (5/10):

    تعرضت لضغط كبير بعد أن تقدم فريق "البلوز" 1-0، وقام بومباستور باستبدالها بجيرما قبل أن تسوء الأمور أكثر.

    فيرل بورمان (6/10):

    قدمت أداءً جيدًا بشكل عام، لكنها كانت جزءًا من الفوضى التي سمحت للليونيسز بتعديل النتيجة.

    كلوي ساروي (5/10):

    لم تكن أمامها مهام كثيرة في الشوط الأول، لكنها تعرضت لضغط كبير في الشوط الثاني، وانتهت مشاركتها قبل 30 دقيقة من نهاية المباراة.

    • إعلان
    خط الوسط

    أليكسيا بوتر (5/10):

    حافظت على استقرار وسط الملعب بشكل جيد إلى جانب إيرين كوثبرت.

    إيرين كوثبرت (6/10):

    كانت التهديد الرئيسي لفريق تشيلسي في خط الوسط، لكنها واجهت صعوبة في صنع أكثر من بضع فرص للهجوم.

    ويكي كابتين (4/10):

    لم تحقق النتيجة المرجوة في مركز رقم 10، حيث لم تلمس الكرة إلا نادراً.

    هجوم

    أغنيس بيفر-جونز (7/10):

    يمكن القول إنها كانت أفضل لاعبة في تشيلسي قبل أن يستبدلها بومباستور مع بقاء جزء كبير من المباراة.

    يوهانا ريتينغ كانيريد (8/10):

    سجلت هدفها ببراعة، حيث أظهرت سرعتها وقدرتها على إنهاء الهجمات.

    أليسا طومسون (6/10):

    شكلت تهديداً على الجناح الأيسر لكنها لم تسبب الضرر الذي كانت ترغب فيه.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    كيرا والش (6/10):

    أضفت المزيد من القوة إلى خط الوسط، وحصلت على بطاقة صفراء بسبب مجهوداتها.

    لوسي برونز (4/10):

    دخلت الملعب لمنع تشيلسي من استقبال أهداف، لكنها فشلت في مهمتها.

    ناومي جيرما (5/10):

    طُلب منها القيام بالكثير من المهام الدفاعية خلال الـ 25 دقيقة المتبقية.

    ساندي بالتيمور (4/10):

    لم يكن لها تأثير كبير على المباراة.

    لورين جيمس (5/10):

    دخلت الملعب في الدقائق العشر الأخيرة لتشكل تهديدًا في الهجمات المرتدة، لكن لم يُترك لها أي مساحة.

    سونيا بومباستور (4/10):

    خاطرت كثيراً بترك لاعباتها القويات على مقاعد البدلاء، ودفعت تشيلسي الثمن في النهاية.

