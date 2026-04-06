تقييمات لاعبات تشيلسي في مباراة توتنهام: هدف فيرل بورمان المفاجئ ينقذ حرج هانا هامبتون بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبته حارسة مرمى إنجلترا في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أنقذت تسديدة فيرل بورمان الرائعة حارسة المرمى هانا هامبتون من موقف محرج، حيث فاز تشيلسي على توتنهام 2-1 يوم الاثنين ليصل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السادسة على التوالي. كان البلوز في طريقه إلى التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد هدف سام كير بضربة رأس في الشوط الأول، إلى أن أخطأت هامبتون تمامًا في تقدير كرة حرة من إيفيلينا سومانين في لحظة انحراف نادرة. ولكن مع اقتراب الوقت الإضافي، برزت بورمان الرائعة، التي تجاوزت مدافعة واحدة قبل أن تطلق تسديدة رائعة سكنت الزاوية العليا لتكسر قلوب توتنهام في اللحظات الأخيرة.

بعد أن عانى تشيلسي من خيبة أمل في منتصف الأسبوع، حيث خرج من دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال، بدأ الفريق هذه المباراة بشكل جيد وتمكن من اختراق دفاع توتنهام المنظم جيدًا قبل نهاية الشوط الأول بقليل، عندما سددت كير رأسية من عرضية كيرا والش. كان هذا الهدف مستحقًا للبلوز، بعد أن قدموا أداءً إيجابيًا دون أن يخلقوا الكثير من الفرص الواضحة، لكنه لم يثبط معنويات توتنهام.

حظي الضيوف ببعض اللحظات المشرقة في الشوط الأول، لكن دفاع نيام تشارلز أحبط محاولاتهم في مناسبتين على وجه الخصوص، ثم تمكنوا من تسجيل هدف التعادل بعد سبع دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، عندما فاجأت ركلة حرة من سومانين حارسة المرمى هامبتون تماماً. بدا الأمر وكأنها تمريرة عرضية من زاوية بعيدة، لكن اللاعبة الدولية الفنلندية أرسلت الكرة بدلاً من ذلك لتطير فوق حارسة المرمى الإنجليزية وتسجل هدفاً فتح المباراة تماماً.

منذ ذلك الحين، حظي كلا الفريقين بفرص عديدة. كانت أكبر الفرص لصالح تشيلسي، عندما كان على كير التسجيل بعد أن حصلت على الكرة في منطقة توتنهام، وأهدرت إيلي كاربنتر رأسية حرة من مسافة بضعة ياردات، لكن توتنهام حظي بفرص أيضاً، حيث أجبرت أماندا نيلدن هامبتون على التصدي بصعوبة قبل أن ترسل جولي بلاكستاد رأسية حرة بعيداً عن المرمى.

بدا أن المباراة ستدخل الوقت الإضافي، إلى أن تقدمت بورمان لتكون الفائزة غير المتوقعة بالمباراة. كانت اللاعبة البالغة من العمر 19 عاماً رائعة في دفاع تشيلسي منذ حصولها على المزيد من الفرص بعد مطلع العام، واستحقت العناوين الرئيسية عندما انطلقت إلى الأمام في الدقائق الأخيرة، ومررت الكرة من أحد المدافعين ثم سددتها في الزاوية العليا، لتمنح البلوز التقدم مرة أخرى قبل أربع دقائق فقط من نهاية المباراة.

أدى ذلك إلى تأهل فريقها إلى نصف نهائي هذه المسابقة مرة أخرى، حيث يتطلع الفريق إلى مواصلة انتصاراته بعد فوزه بكأس الرابطة في مارس، والفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الخامسة في ستة مواسم.

    حارس المرمى والدفاع

    هانا هامبتون (5/10):

    قامت ببعض التصديات الجيدة، لكنها بدت غير واثقة بشكل عام وارتكبت خطأً فادحاً أدى إلى هدف توتنهام.

    إيلي كاربنتر (6/10):

    قدمت أداءً جيدًا على الجانب الأيمن، لكنها أهدرت فرصة كبيرة لتمنح تشيلسي التقدم عندما سددت رأسية بعيدًا عن المرمى من مسافة بضعة ياردات.

    كاديشا بوكانان (7/10):

    تصدت بقوة في المواجهات الفردية وكانت صلبة في الاستحواذ على الكرة.

    ناومي جيرما (7/10):

    أخطأت في تمريرة واحدة فقط من أصل 72 محاولة في مباراة قوية.

    نيام تشارلز (7/10):

    لعبت بشكل رائع في أول مباراة لها كأساسية منذ ديسمبر. قامت بصدّ كرة حاسمة لمنع إنجلترا من التسجيل في الشوط الأول، وأحبطت محاولة أخرى لها بعد ذلك بوقت قصير، وشاركت في العديد من الهجمات الجيدة، بما في ذلك الهدف الأول.

    خط الوسط

    كيرا والش (7/10):

    كانت متأخرة قليلاً في بعض الأحيان عندما أصبحت المباراة انتقالية، لكنها قدمت أداءً جيداً بشكل عام. كانت رائعة في التعامل مع الكرة وقدمت تمريرة عرضية رائعة لهدف كير.

    إيرين كوثبرت (7/10):

    لم تحصل على الكرة كثيرًا، لكنها بذلت جهدًا كبيرًا بعيدًا عنها، وفازت بالعديد من المواجهات الفردية وقطعت هجمات توتنهام.

    سجوكي نوسكن (7/10):

    أضافت انطلاقاتها في المساحات بين الخطوط عنصرًا إضافيًا لهجوم تشيلسي وضمنت أن يكون لدى توتنهام دائمًا ما يشغل باله.

    هجوم

    أليسا طومسون (6/10):

    تذبذبت مستواها خلال المباراة. قدمت بعض اللحظات المتميزة، لكنها كانت هادئة جدًا في فترات أخرى.

    سام كير (7/10):

    يوم متباين. كسرت التعادل وقدمت أداءً جيدًا في الاستحواذ، لكن كان يجب عليها تسجيل هدف آخر على الأقل بعد فرصة رائعة عقب هدف التعادل الذي سجله توتنهام.

    لورين جيمس (8/10):

    كانت في قلب كل ما قدمه تشيلسي من أداء جيد، حيث سيطرت على اللعب وخلقت العديد من الفرص.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    فيرل بورمان (8/10):

    لعبت في مركز الظهير الأيسر، حيث حلت محل تشارلز قبل نهاية الشوط الأول بقليل، وتأقلمت بسلاسة قبل أن تسجل هدف الفوز قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

    ويكي كابتين (غير متاح):

    أضفت الكثير من الحيوية إلى خط الوسط في الدقائق الأخيرة، وكان من سوء حظها أن لم يستقبل أحد تمريرتها الرائعة بعد دقائق قليلة من دخولها الملعب.

    ساندي بالتيمور (غير متاح):

    لم تحصل على الكثير من الكرات في الدقائق الأخيرة، لكن وجودها وحده شكل مصدر قلق إضافي لخط دفاع توتنهام.

    سونيا بومباستور (7/10):

    بعد أن شاهدت خروج أرسنال المفاجئ من البطولة قبل يوم واحد فقط، شكلت فريقًا قويًا وحققت أداءً جيدًا، حتى لو لم تكن النتيجة كما كانت تتمنى. 

