تقييمات لاعبات تشيلسي في مباراة أرسنال: لورين جيمس تضفي لمسة سحرية، لكن «البلوز» على شفا الخروج من دوري أبطال أوروبا في ظل الأداء المخيب للآمال من هانا هامبتون وكيرا والش

أصبحت أحلام تشيلسي في الفوز بأول لقب في دوري أبطال أوروبا للسيدات معلقة بخيط رفيع بعد خسارته 3-1 أمام منافسه وحامل اللقب أرسنال في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي. ونظراً لتعثر مسيرة كلا الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، فقد ازدادت أهمية إنجازاتهما الأوروبية، ويبدو أن «المدفعجيات» هن اللواتي يتمتعن بالأفضلية قبل مباراة الإياب المقررة الأسبوع المقبل على ملعب ستامفورد بريدج.

كاد فريق تشيلسي، الذي يعاني من نقص في صفوفه بسبب الإصابات والمشاكل البدنية، أن يتقدم في النتيجة بعد سبع دقائق فقط، عندما أرسلت لوسي برونز تمريرة إلى أليسا طومسون على الجانب الأيمن، فاقتحمت الجناح الأمريكية منطقة الجزاء وسددت كرة ارتطمت بالقائم بعد أن أبعدتها لايا كودينا. واستمر الضغط المبكر عندما انطلقت لورين جيمس متجاوزة كودينا ووجدت مساحة للتسديد، لكن الكرة ارتطمت بنفس القائم الذي ارتطمت به تسديدة طومسون قبل لحظات.

لكن على عكس مجريات اللعب، كسر أرسنال التعادل. وصلت ركلة حرة من كاتي ماكابي إلى رأس ستينا بلاكستينيوس، التي توغلت بين إيرين كوثبرت وكيرا والش لتسدد الكرة برأسها متجاوزة حارسة المرمى هانا هامبتون التي لم تستطع فعل شيء.

وتأخر تشيلسي بهدفين في الدقيقة 32. انتهت هجمة منظمة بتسلم كلوي كيلي الكرة بحرية على بعد 25 ياردة من المرمى، وسددت كرة طائشة انحرفت تحت ذراعي هامبتون ودخلت المرمى.

سجل البلوز هدفاً قبل نهاية الشوط الأول مباشرةً عندما تفوقت فيرل بورمان على كودينا وسددت الكرة برأسها من ركلة حرة بعد أن أخرجت كاديشا بوكانان الحارسة آنكي بوربي من اللعبة بلمسة خفيفة. ومع ذلك، أطلق الحكم صافرته بسبب مخالفة مفترضة من بورمان، وبشكل غير مفهوم، لم يرَ VAR سبباً لإعادة النظر في اللعبة، مما تسبب في ضجة على خط التماس.

مع بقاء 25 دقيقة على نهاية المباراة، قلص تشيلسي الفارق بطريقة مذهلة. اعتقد أرسنال أنه أبعد الكرة من منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية، لكن جيمس ظهرت على بعد 25 ياردة وسددت الكرة في الزاوية العليا بضربة رائعة بقدمها اليسرى الأضعف، التي كانت نصف ركلة خفيفة ونصف ركلة قوية.

ومع ذلك، لم يدم هذا الأمل طويلاً، حيث أعاد أرسنال تقدمه بهدفين مرة أخرى. في هجمة مرتدة سريعة، تقدمت بوكانان لمحاولة الضغط على بلاكستينيوس، التي بدلاً من ذلك مررت الكرة إلى أليسيا روسو لتسددها بقوة.

أجبر جيمس بوربي على القيام بإنقاذ رائع بتسديدة أخرى رائعة من مسافة بعيدة، في محاولة من تشيلسي لتقليص الفارق مرة أخرى، كما ألغيت هدفًا آخر للفريق بسبب مخالفة بعد أن ركل بوكانان حارس مرمى أرسنال لإجبار الكرة على عبور خط المرمى من ركلة ركنية. وفي الطرف الآخر، قامت يوهانا ريتينغ كانيريد بإنقاذ حاسم على خط المرمى لإبعاد الكرة عن لوت ووبين-موي، لتنتهي مباراة الذهاب المتأرجحة بنتيجة 3-1.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-ARSENAL-CHELSEAAFP

    حارس المرمى والدفاع

    هانا هامبتون (4/10):

    ربما كان عليها أن تبذل جهدًا أكبر لمنع تسديدة كيلي البعيدة المدى التي حطمت معنويات تشيلسي ووضعت أمامهم عقبة صعبة للتغلب عليها إذا أرادوا تجنب الإقصاء من دوري أبطال أوروبا.

    لوسي برونز (7/10):

    أثرت على المباراة بذكاء بفضل خبرتها ومهاراتها، حيث كانت تعرف تمامًا أين تضع نفسها ومن تشرك في اللعب في أي لحظة.

    ناومي جيرما (6/10):

    لم تخشَ محاولة فتح دفاع أرسنال بتمريراتها الجريئة. تم استبدالها بالجناح ريتينغ كانيريد عندما أجرى بومباستور تغييرات في التشكيلة.

    كاديشا بوكانان (5/10):

    واصلت اللعب طوال 90 دقيقة بعد تجاوزها خوفًا مبكرًا من إصابة في أوتار الركبة. أتاحت لروسو فرصة تسجيل الهدف الثالث لأرسنال من خلال التقدم إلى الأمام والتفاعل مع بلاكستينيوس. ألغيت هدفها في الدقائق الأخيرة بعد أن أصابت تسديدتها بوربي مباشرة في البطن.

    فيرل بورمان (6/10):

    حرمتها قرار قاسٍ للغاية من الحكم وVAR قبل نهاية الشوط الأول من تسجيل أول أهدافها مع تشيلسي، ويبدو أنها عوقبت بسبب تدافعها مع كودينا. أنهت المباراة في مركز قلب الدفاع.

    • إعلان
  • Arsenal v Chelsea - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    خط الوسط

    كيرا والش (4/10):

    فقدت السيطرة على بلاكستينيوس مما أدى إلى هدف أرسنال الأول، في حين وجدت روسو في كثير من الأحيان مساحة للتحرك خلف لاعبة تشيلسي رقم 6.

    إيرين كوثبرت (5/10):

    تحركت في الملعب بحيوية، واستعادت الكرة وخلقت فرصًا بضغطها وحدها. لم تكن فعالة في الاستحواذ. تم استبدالها بكابتين.

    سجوكي نوسكن (5/10):

    بالمثل، كانت حاضرة في كل ركن من أركان الملعب. لكن لاعبات خط وسط تشيلسي الثلاث افتقرن إلى الهدوء اللازم لتهدئة المباراة عندما كان أرسنال في الصدارة.

  • Arsenal v Chelsea - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    هجوم

    أليسا طومسون (7/10):

    كانت بمثابة شرارة تشيلسي على كلا الجانبين، حيث استغلت تسارعها وسرعتها بشكل جيد لتفكك دفاع أرسنال وتثير الذعر في صفوفه. كانت محظوظة لعدم تسجيلها الهدف الأول في المباراة بعد أن ارتطمت تسديدتها بالقائم.

    لورين جيمس (8/10):

    لاعبة موهوبة بشكل لا يصدق وأفضل لاعبة على أرض الملعب. قدمت أداءً لافتاً للنظر في الثلث الأخير من الملعب حتى قبل أن تسدد الكرة في الزاوية العليا لمرمى أرسنال.

    ساندي بالتيمور (5/10):

    لم تجد طريقة للتأثير على المباراة من اللعب المفتوح كجناح، وتم نقلها إلى مركز الظهير الأيسر بعد دخول ريتينغ كانيريد.

  • Arsenal v Chelsea - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    يوهانا ريتينغ كانيريد (6/10):

    حلّت محل جيرما، وأضفت حيوية جديدة للهجوم ووفرت توازناً أكبر في الثلث الأخير مقارنة ببالتيمور.

    ويكي كابتين (غير متاح):

    دخلت في وقت متأخر بدلاً من كوثبرت.

    سونيا بومباستور (6/10):

    لم يكن لديها مجال كبير للمناورة مع تشكيلة مستنزفة، في حين لعب تشيلسي بشكل جيد بشكل عام. ومع ذلك، فإنهم يواجهون معركة صعبة للوصول إلى نصف النهائي الآن.

