تقييمات لاعبات تشيلسي في مباراة أرسنال: لورين جيمس تضفي لمسة سحرية، لكن «البلوز» على شفا الخروج من دوري أبطال أوروبا في ظل الأداء المخيب للآمال من هانا هامبتون وكيرا والش

كاد فريق تشيلسي، الذي يعاني من نقص في صفوفه بسبب الإصابات والمشاكل البدنية، أن يتقدم في النتيجة بعد سبع دقائق فقط، عندما أرسلت لوسي برونز تمريرة إلى أليسا طومسون على الجانب الأيمن، فاقتحمت الجناح الأمريكية منطقة الجزاء وسددت كرة ارتطمت بالقائم بعد أن أبعدتها لايا كودينا. واستمر الضغط المبكر عندما انطلقت لورين جيمس متجاوزة كودينا ووجدت مساحة للتسديد، لكن الكرة ارتطمت بنفس القائم الذي ارتطمت به تسديدة طومسون قبل لحظات.

لكن على عكس مجريات اللعب، كسر أرسنال التعادل. وصلت ركلة حرة من كاتي ماكابي إلى رأس ستينا بلاكستينيوس، التي توغلت بين إيرين كوثبرت وكيرا والش لتسدد الكرة برأسها متجاوزة حارسة المرمى هانا هامبتون التي لم تستطع فعل شيء.

وتأخر تشيلسي بهدفين في الدقيقة 32. انتهت هجمة منظمة بتسلم كلوي كيلي الكرة بحرية على بعد 25 ياردة من المرمى، وسددت كرة طائشة انحرفت تحت ذراعي هامبتون ودخلت المرمى.

سجل البلوز هدفاً قبل نهاية الشوط الأول مباشرةً عندما تفوقت فيرل بورمان على كودينا وسددت الكرة برأسها من ركلة حرة بعد أن أخرجت كاديشا بوكانان الحارسة آنكي بوربي من اللعبة بلمسة خفيفة. ومع ذلك، أطلق الحكم صافرته بسبب مخالفة مفترضة من بورمان، وبشكل غير مفهوم، لم يرَ VAR سبباً لإعادة النظر في اللعبة، مما تسبب في ضجة على خط التماس.

مع بقاء 25 دقيقة على نهاية المباراة، قلص تشيلسي الفارق بطريقة مذهلة. اعتقد أرسنال أنه أبعد الكرة من منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية، لكن جيمس ظهرت على بعد 25 ياردة وسددت الكرة في الزاوية العليا بضربة رائعة بقدمها اليسرى الأضعف، التي كانت نصف ركلة خفيفة ونصف ركلة قوية.

ومع ذلك، لم يدم هذا الأمل طويلاً، حيث أعاد أرسنال تقدمه بهدفين مرة أخرى. في هجمة مرتدة سريعة، تقدمت بوكانان لمحاولة الضغط على بلاكستينيوس، التي بدلاً من ذلك مررت الكرة إلى أليسيا روسو لتسددها بقوة.

أجبر جيمس بوربي على القيام بإنقاذ رائع بتسديدة أخرى رائعة من مسافة بعيدة، في محاولة من تشيلسي لتقليص الفارق مرة أخرى، كما ألغيت هدفًا آخر للفريق بسبب مخالفة بعد أن ركل بوكانان حارس مرمى أرسنال لإجبار الكرة على عبور خط المرمى من ركلة ركنية. وفي الطرف الآخر، قامت يوهانا ريتينغ كانيريد بإنقاذ حاسم على خط المرمى لإبعاد الكرة عن لوت ووبين-موي، لتنتهي مباراة الذهاب المتأرجحة بنتيجة 3-1.

