تقييمات لاعبات أرسنال في مباراة توتنهام: أليسيا روسو تملأ شمال لندن باللون الأحمر بثلاثية في 22 دقيقة، والغانرز يصعدن إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي للسيدات

تقدم أرسنال في النتيجة بعد خمس دقائق فقط وبسهولة نسبية. أرسلت كاتي ماكابي ركلة ركنية منحنية إلى داخل منطقة الجزاء، حيث وجدت روسو في مساحة شاسعة، فسددت الكرة بضربة رأس قوية في الزاوية السفلية.

وبعد لحظات، ضاعفت روسو تقدم المضيفات. فكرت أوليفيا سميث بسرعة في الدوران داخل مساحة خالية خارج منطقة الجزاء، وأرسلت تمريرة إلى روسو التي سددت الكرة متجاوزة الحارسة ليز كوب لتسكن الشباك الخالية.

تمكن توتنهام من تسجيل أول أهدافه على الإطلاق في الدوري الإنجليزي للسيدات (WSL) على ملعب الإمارات، وتعادل في منتصف الشوط الأول. ركلة ركنية رائعة أخرى من أماندا نيلدن وصلت إلى كاثينكا تاندبرغ، قبل أن تلمسها فريدا مانوم لاعبة أرسنال لتتجاوز دافني فان دومسيلار وتسكن الشباك.

لكن فرحة الزوار لم تدم طويلاً، حيث أكملت روسو ثلاثيتها في الدقيقة 27، بعد أن مررت كوب الكرة مباشرة إلى المهاجمة لتسجل من مسافة قريبة.

استطاعت رينيه سليجرز الاستفادة من عمق تشكيلتها لصالح أرسنال في الشوط الثاني، حيث أضافت البديلة كيتلين فورد الهدف الرابع للمدفعجيات بتسديدة قوية عند القائم القريب بعد عرضية عميقة من سميلا هولمبرغ.

قلص توتنهام الفارق إلى هدفين بعد أن أرسلت ماتيلدا فينبرغ الكرة بصدورها إلى بيثاني إنجلاند، التي سددت كرة قوية لم تستطع فان دومسيلار التصدي لها.

مع الركلة الأخيرة في المباراة، انطلقت ستينا بلاكستينيوس لتسجل هدفاً وتضيف لمسة جمالية إلى النتيجة، ليحقق أرسنال فوزه الحادي عشر على التوالي في جميع المسابقات ويعود إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للسيدات بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام المتصدر مانشستر سيتي في وقت سابق من يوم السبت.

