تقول سونيا بومباستور إن التحكيم «لم يكن على المستوى المطلوب» في هزيمة تشيلسي للسيدات أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا، وتؤكد أن «البلوز» «استحقوا نتيجة أفضل»

وفي حديثها إلى "بي بي سي سبورت" حول ما إذا كان فريقها يستحق نتيجة أفضل في هذه المباراة، قالت بومباستور: "نعم، أعتقد أننا جميعًا يمكننا القول بذلك. قدمنا أداءً جيدًا كفريق. من الصعب قول ذلك عندما تخسر المباراة وتستقبل ثلاثة أهداف، لكنني أعتقد أننا كنا نستحق نتيجة أفضل وأكثر في ذلك اليوم".

غضبت مدربة تشيلسي بشكل خاص من هدف تم إلغاؤه، وادعت أن صافرة الحكم المبكرة حالت دون تدخل VAR بشكل صحيح. وفي معرض حديثها عن المستوى العام للحكام، أضافت بومباستور: "لم يكن المستوى جيدًا بما يكفي. عندما تلعبين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يجب أن يكون لديك أفضل الحكام. خاصةً عندما يكون لديك VAR. أعتقد أنه من الجنون أن الأهداف التي تم إلغاؤها كانت في الواقع أهدافًا صحيحة. أطلق الحكم صافرته قبل أن يتحقق نظام VAR من القرار. عندما تعلم أن نظام VAR موجود، فاسمح بالهدف، وإذا لم يُسمح بالهدف بسبب وجود خطأ، فما عليك سوى إلغاء الهدف. لذا أعتقد أن الأمر لم يكن جيدًا بما يكفي. ربما يعتقد الناس أنني أقول ذلك لأنني لا أقبل الخسارة ولأننا خسرنا المباراة. الفضل يعود إلى أرسنال، فقد فازوا بالمباراة ولا تقلقوا بشأن ذلك، فهذا ليس شاغلي الرئيسي، ولكن في هذا المستوى يجب أن يكون الأمر أفضل بكثير."