Goal.com
مباشر
GOAL ONLY VAR GFXGoal AR, Gemini
علي رفعت

75% من الجماهير ترفضه: الوقت تأخر على إلغاء الفار.. كسل الحكام وتوتر الملاعب يقف عائقًا أمام تقنية الفيديو!

فقرات ومقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز

هل يمكن أن تتوقف التقنية بعد سنوات من الاعتماد عليها!

كشف استطلاع رأي أجرته رابطة المشجعين في المملكة المتحدة عن حقائق صادمة تعكس حجم الفجوة بين الجماهير والتكنولوجيا المستخدمة في الملاعب.

أظهرت النتائج أن 75% من مشجعي الدوري الإنجليزي يعارضون استمرار تقنية حكم الفيديو المساعد بشكلها الحالي، وشارك في هذا الاستطلاع الضخم نحو 8000 مشجع يمثلون 20 ناديًا في المسابقة الأقوى عالميًا. 

واتفق 90% من المشاركين على أن إدخال هذه التقنية لم يحسن من تجربة المشاهدة بل زادها تعقيدًا بينما يرى 91% أن هذه التقنية قتلت عفوية الاحتفال بالأهداف التي تمثل روح كرة القدم وجوهرها الحقيقي الذي لا يعوض بآلات صماء.


  • إحباط جماهيري ومخاوف من توسع الصلاحيات


    الأرقام الواردة في التقرير لا تتوقف عند حدود الرفض العام بل تمتد لتكشف عن إحباط عميق في تفاصيل اللعبة اليومية.

    صرح 94% من المشجعين بأن مشاهدة كرة القدم عبر التلفاز لم تعد ممتعة كما كانت في السابق بسبب التوقفات المتكررة.

    وفيما يتعلق بجودة التحكيم فإن 74% يرفضون المقولة التي تزعم أن التحكيم أصبح أفضل بفضل التقنية.

    تتزايد المخاوف مع اقتراب تاريخ 1 يونيو المقبل حيث يسود القلق بين 86% من الجماهير بسبب التوجه لمنح التقنية صلاحيات أوسع تشمل مراجعة الركلات الركنية والبطاقات الصفراء الثانية.

    يرى القائمون على هذه الدراسة أن الجماهير ترغب في إلغاء التقنية تمامًا لأنها تسببت في ضياع الوقت وغياب الدقة المطلوبة في حالات كثيرة وأنهت العفوية التي تجعل اللعبة مميزة ومختلفة عن أي رياضة أخرى.


  • VAR BundesligaGetty

    كسل الحكام وتراجع الكفاءة الميدانية


    تجاوزت المشكلة مجرد اعتراض جماهيري لتصل إلى صلب كفاءة الأطقم التحكيمية في الملاعب الإنجليزية.

    لقد تسبب الاعتماد المفرط على الشاشات في حالة من الكسل الذهني الواضح لدى قضاة الملاعب الذين باتوا يترددون في اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة اعتمادًا على وجود شبكة أمان تقنية.

    أصبح الحكم الميداني يفضل انتظار الإشارة من غرفة التحكم قبل أن يطلق صافرته في حالات واضحة مما قلل من قدرة الحكام على قراءة اللعب بشكل استباقي وتطوير حدسهم المهني.

    هذا الاتكال قلل من هيبة الحكم في الملعب وجعله يبدو كأنه مجرد وسيط ينتظر أمورًا تأتي من وراء الكواليس.

    كفاءة الحكم تكتسب من الممارسة واتخاذ القرارات الصعبة تحت الضغط لكن وجود الفار جعل البعض يتراخى في تطوير مهارات الملاحظة والسرعة في الحسم مما أدى لتراجع المستوى العام للتحكيم الميداني بشكل ملحوظ ومقلق، ويجعلنا نستشعر المزيد من القلق تجاه قرارتهم حال تم إلغاء الاعتماد على التقنية.


  • توتر الملاعب وتحولها إلى ساحات انتظار


    أدى هذا الوضع إلى خلق بيئة مشحونة بالتوتر الدائم داخل المدرجات وعلى المستطيل الأخضر، فلم يعد اللاعبون أو الجماهير يثقون في صافرة الحكم الأولية بل يعيش الجميع حالة من الترقب والشك التي تقتل متعة اللحظة.

    هذا الانتظار القاتل لعدة دقائق من أجل مراجعة لقطة قد تكون غير مؤثرة حول الملاعب إلى ساحات للترقب البارد بدلاً من الفرح الصاخب.

    أصبح التحامل على الحكام سمة بارزة في كل مباراة حيث يرى اللاعبون أن أي قرار ضدهم هو نتاج تقصير في العودة للتقنية.

    هذا الضغط النفسي جعل الحكام أنفسهم يقعون تحت وطأة التوتر المستمر خوفًا من الوقوع في خطأ يظهر جليًا أمام الملايين عبر الشاشات مما يزيد من حالة الشلل الإدراكي لديهم أثناء سير اللعب ويجعلهم يهربون من المسؤولية بترك القرار النهائي لغرفة الفيديو.


  • Jean-Philippe Mateta Crystal Palace VARGetty Images

    صعوبة العودة للوراء والعقبات القانونية


    رغم هذه الحالة من الرفض العارم فإن إلغاء التقنية يبدو مهمة في غاية الصعوبة من الناحية الإجرائية والواقعية.

    في عام 2024 قاد نادي وولفرهامبتون محاولة جادة لإلغاء التقنية لكنه واجه معارضة من 19 ناديًا من أصل 20 ناديًا في الدوري.

    يتطلب إلغاء التقنية أو تعديل بروتوكولها موافقة 14 ناديًا على الأقل وهو رقم يبدو بعيد المنال في ظل الالتزامات التجارية وحرص الأندية الكبرى على تقليل هامش الخطأ البشري الذي قد يكلفها ملايين الدولارات.

    تدافع رابطة الدوري الإنجليزي عن موقفها بلغة الأرقام مدعية أن دقة القرارات بلغت 97% منذ بدء التطبيق وأن زمن التوقف تراجع بنسبة 25% في آخر موسمين.

    ومع ذلك تظل هذه الأرقام مجرد بيانات باردة في نظر مشجع يرى فريقه يحرم من فرحة هدف مستحق بسبب قرار تم اتخاذه بعد دقائق من الانتظار الذي يقتل شغف اللعبة.


  • بيت القصيد


    لقد فات أوان التراجع عن استخدام التكنولوجيا في كرة القدم بعد أن أصبحت جزءًا أصيلاً من المنظومة الاقتصادية والرياضية الحديثة.

    الحل لا يكمن في إلغاء التقنية بشكل كامل بل في استعادة الحكم لشخصيته القيادية وتقليص التدخلات التي تقتل متعة اللعب وتجعل من الملاعب ساحات للتوتر والانتظار.

    يجب أن تعود الصافرة لتكون هي السلطة العليا في الملعب مع إعادة تأهيل الحكام ليعودوا قادة للميدان لا مجرد تابعين للشاشات.

    كرة القدم لعبة بشرية تقوم على الخطأ والصواب ومن غير المنطقي محاولة تحويلها إلى عملية حسابية دقيقة على حساب مشاعر الملايين الذين يحضرون للملاعب من أجل العفوية لا من أجل مشاهدة شاشات التلفاز.