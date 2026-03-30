75% من الجماهير ترفضه: الوقت تأخر على إلغاء الفار.. كسل الحكام وتوتر الملاعب يقف عائقًا أمام تقنية الفيديو!





الأرقام الواردة في التقرير لا تتوقف عند حدود الرفض العام بل تمتد لتكشف عن إحباط عميق في تفاصيل اللعبة اليومية.

صرح 94% من المشجعين بأن مشاهدة كرة القدم عبر التلفاز لم تعد ممتعة كما كانت في السابق بسبب التوقفات المتكررة.

وفيما يتعلق بجودة التحكيم فإن 74% يرفضون المقولة التي تزعم أن التحكيم أصبح أفضل بفضل التقنية.

تتزايد المخاوف مع اقتراب تاريخ 1 يونيو المقبل حيث يسود القلق بين 86% من الجماهير بسبب التوجه لمنح التقنية صلاحيات أوسع تشمل مراجعة الركلات الركنية والبطاقات الصفراء الثانية.

يرى القائمون على هذه الدراسة أن الجماهير ترغب في إلغاء التقنية تمامًا لأنها تسببت في ضياع الوقت وغياب الدقة المطلوبة في حالات كثيرة وأنهت العفوية التي تجعل اللعبة مميزة ومختلفة عن أي رياضة أخرى.



