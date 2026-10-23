أثار الهدف الذي سجله الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في مرمى الفيصلي، جدلًا كبيرًا حول مدى صحة احتسابه باسم قائد النصر، في مباراة الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي "2026-2027"، والتي أقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
وسط مطالبات إعادة واقعة ميتروفيتش .. الحكم يحسم الجدل حول حرمان كريستيانو رونالدو من هدفه الـ982 ضد الفيصلي!
ماذا حدث؟
واحتفل جمهور نادي النصر، بتسجيل كريستيانو رونالدو للهدف رقم 982 في مسيرته الكروية، ليقترب أكثر من تحقيق حلم الألفية، بعدما استغل كرة عرضية أرسلها جواو فيليكس، خلال تنفيذ ركلة حرة، ليضعها برأسه في شباك الحارس فيرناندو باتشيكو.
رونالدو كان بحاجة ماسّة لهذا الهدف، من أجل استعادة المسار، بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرّض لها خلال المباراة الماضية أمام نيوم، حيث أهدر حينها ركلة جزاء وأضاع أكثر من فرصة محققة.
وساهم كريستيانو في فوز النصر، من ميدان المجمعة، بنتيجة (3-1)، حيث ضاعف النتيجة لكتيبة بوستيكوجلو، بعد تقدم عبد الله الحمدان، قبل أن يطلق أنجيلو جابرييل رصاصة الرحمة، في الوقت الذي كان الفيصلي يبحث فيه عن التعادل، بعد هدف ثيو بونجوندا.
باسم رونالدو أم هدف عكسي؟
وتمثل الجدل المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول ما إذا كان كريستيانو رونالدو قد سجل الهدف، أم أنه هدف عكسي من المدافع أندريه جيروتو.
ورغم رصد لقطة الهدف من الناقل الرسمي، إلا أن الجدل ظل سائدًا، بين ثلاثة اتجاهات؛ إما أن الكرة لمست رونالدو ثم عانقت الشباك، أو أنها دخلت المرمى برأسية من جيروتو، أو أن رونالدو لمس الكرة، ثم غيّرت مسارها لرأس مدافع الفيصلي، قبل أن تُسجل بالخطأ في مرماه.
وزاد من حدة الجدل، أن الموقع الرسمي لرابطة دوري المحترفين السعودي، سجّلت الهدف الثاني للنصر، باسم رونالدو، في الوقت الذي احتسبت فيه مواقع عالمية مختصّة بنتائج المباريات، على غرار "sofascore"، الهدف بالخطأ على جيروتو.
تقرير الحكم يحسم الجدل
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "الرياضية"، إلى تقرير الحكم عبد الله العويدان، الذي حسم الجدل حول هوية صاحب الهدف الثاني للنصر.
واعتبر الحكم السعودي أن الهدف مسجل باسم كريستيانو رونالدو، في كشف المباراة الرسمي، من منطلق تحويل قائد النصر لكرة جواو فيليكس، نحو مرمى الفيصلي، في الدقيقة 49، ليصبح الهدف رقم 982 خلال مسيرته الكروية.
واقعة ميتروفيتش
ووسط اعتراضات متابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تم التحدّث بشأن انتظار صدور قرار من رابطة دوري المحترفين، بإلغاء احتساب الهدف باسم رونالدو، على غرار ما حدث مسبقًا مع ألكسندر ميتروفيتش مع الهلال.
تلك الواقعة تعود إلى سبتمبر 2024، حينما سجل ميتروفيتش هدفين في شباك الرياض، وقاد الهلال للفوز بنتيجة (3-0)، إلا أن الرابطة أصدرت قرارًا، بعد المباراة بـ16 يومًا، يفيد باحتساب الهدف عكسيًا على مدافع الرياض، يوان باربيت.
ماذا قدم النصر في موسم 2026-2027؟
وبدأ النصر موسمه مع أنج بوستيكوجلو، بشكل متذبذب، حيث اتسم أداؤه بالتأخر في النتيجة ومن ثمّ العودة، قبل أن يتلقى الخسارة الأولى، بخسارته أمام الاتحاد بنتيجة (1-2)، على ملعب الإنماء، ضمن الجولة الخامسة، فيما تمثلت الطامة الكبرى بالخسارة الثقيلة أمام العين الإماراتي برباعية نظيفة، في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل فترة التوقف الماضية.
ورغم ذلك، إلا أن النصر أثبت بأنه يواصل السير على الطريق الصحيح بعد فترة التوقف، بعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، بفوزه على الدرعية بثلاثية نظيفة، ونيوم بهدف دون رد في دوري روشن، وبينهما حقق انتصارًا مقنعًا على نيفتشي الأوزبكي بنتيجة (3-1)، في دوري النخبة الآسيوية.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب دوري روشن، برصيد 25 نقطة، مع تأجيل مباراته أمام الأهلي، إلى مارس المُقبل، ليتقاسم النقاط مع القادسية المتصدر، قبل مواجهة الأخير أمام الهلال.
ماذا ينتظر النصر؟
وعقب لقاء الفيصلي، فإن النصر سيخوض مواجهتين في الأول بارك؛ الأولى بملاقاة الوصل الإماراتي يوم الإثنين المُقبل، في دوري أبطال آسيا للنخبة، ثم يواجه الخلود، في 29 أكتوبر، ضمن منافسات دوري روشن، والتي تمثل "بروفة" قبل مباراتي الفريقين في كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.
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