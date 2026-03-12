AFP
ترجمه
"تقدم لاتخاذ خطوات كبيرة" - جواو بيدرو لاعب تشيلسي يتجه لإتمام انتقال استثنائي إلى أرسنال
جواو بيدرو "اللاعب العالمي" يزدهر في تشيلسي
منذ وصول ليام روزينيور إلى ستامفورد بريدج، تحول بيدرو إلى أحد أفضل المهاجمين في أوروبا. سجل المهاجم 11 هدفًا في 15 مباراة فقط تحت قيادة المدرب الجديد، متجاوزًا إجمالي أهدافه السابقة تحت قيادة إنزو ماريسكا. وتشمل هذه السلسلة المذهلة ثلاثية رائعة ضد أستون فيلا، أحد المنافسين على المراكز الأربعة الأولى، بالإضافة إلى هدف في الفوز الأخير في كأس الاتحاد الإنجليزي على ريكسهام، مما عزز مكانته كنقطة محورية في هجوم البلوز. سارع روزينيور إلى تأجيج الحماس، واصفًا المهاجم بـ"اللاعب العالمي" ومؤكدًا أنه لن يستبدله بأي لاعب آخر في عالم كرة القدم في الوقت الحالي.
- Getty Images Sport
ديفيس يدعم الانتقال المفاجئ بين العاصمتين
هذا النوع من الأداء المذهل هو بالضبط ما لفت انتباه أولئك الذين عرفوه قبل أن يضيء ستامفورد بريدج. زميله السابق في واتفورد ديفيس كان يراقب عن كثب التقدم الهائل الذي أحرزه زميله القديم، ولم يتفاجأ على الإطلاق بنجاحه - بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتوقع أن صفقة مثيرة للجدل وذات تأثير كبير قد تكون على الأبواب.
وفي حديثه عن انتقال محتمل إلى الإمارات، قال ديفيس لـtalkSPORT: "نعم، بالتأكيد [يمكنك أن ترى ذلك]. سترى جودته في التدريبات. حتى عندما تلعب معه، فهو برازيلي، لذا فهو يتمتع بذوق رفيع وثقة بنفسه لأنه يعلم أنه لاعب جيد جدًا. إنه شخص جيد أيضًا. إنه لا يفتقر إلى الاحترام أو أي شيء من هذا القبيل؛ إنه شخص رائع. لذا نعم، يمكنك بالتأكيد أن ترى أنه يمكنك المضي قدمًا لاتخاذ خطوات كبيرة. رؤيته في تشيلسي الآن أشبه بـ... حتى لو انتقل إلى أرسنال أو ما شابه، لن أتفاجأ؛ إنه لاعب جيد جدًا".
هل يسير على خطى هافرتز؟
الانتقال إلى أرسنال سيجعل بيدرو يسير على خطى كاي هافرتز، الذي نجح في الانتقال من الأزرق إلى الأحمر ليصبح عنصراً أساسياً في فريق ميكيل أرتيتا الساعي إلى اللقب. في حين أن مشجعي تشيلسي سيكونون حريصين على الاحتفاظ بأحدث رموزهم، فإن "الخطوات الكبيرة" المحتملة التي ذكرها ديفيس قد تكون مرتبطة برغبته في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. من الناحية النظرية، من شأن موهبة بيدرو وقدراته الفنية أن تنسجم تمامًا مع نظام الهجوم المرن للمدفعجية، على الرغم من أن تشيلسي سيكون بلا شك مترددًا في بيعه.
- Getty
التركيز الفوري وسط معركة صعبة في أوروبا
على الرغم من الحديث عن الانتقال، يجب أن يظل تركيز بيدرو على الملعب في الوقت الحالي، حيث يسعى تشيلسي إلى إنقاذ موسمه. يحاول البلوز حاليًا ضمان حجز مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا العام المقبل. هذا السعي المحلي يتوازى مع مهمة صعبة في أوروبا بعد الهزيمة المدمرة 5-2 أمام باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا. مع كل ما يتعين القيام به في مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب ستامفورد بريدج، سيحتاج بيدرو وزملاؤه إلى تقديم أداء رائع للمساعدة في تحقيق عودة خارقة.
إعلان