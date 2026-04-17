Getty Images Sport
"تقتلونه!" .. سامي خضيرة يرد على أنباء عودة نوير لمنتخب ألمانيا في كأس العالم
تشتد حدة الجدل حول حارس المرمى المانشافت
اعتزل مانويل نوير اللعب مع المنتخب الألماني عقب خروج ألمانيا من دور ربع النهائي في بطولة يورو 2024، مما أتاح لمارك-أندريه تير شتيجن تولي منصب الحارس الأول بلا منازع. ومع ذلك، تسببت مشاكل اللياقة البدنية التي يعاني منها تير شتيجن وقلة وقت اللعب الذي يحصل عليه في برشلونة في إثارة حالة من عدم اليقين بين مشجعي المنتخب الألماني، حيث طالب الكثيرون بعودة نوير إلى صفوف الفريق.
منذ ذلك الحين، أثبت باومان نفسه كحارس مرمى أساسي مفضل لدى يوليان ناجلسمان في غياب تير شتيجن، لكن ظل نوير البالغ من العمر 40 عاماً لا يزال يخيم على تشكيلة المنتخب الوطني. أعرب سامي خضيرة عن قلقه العميق من أن هذا النقاش العام قد خلق ضغطاً غير ضروري وغموضاً تكتيكياً للاعب الذي يحتاج إلى وضوح تام.
- Getty Images Sport
خضيرة يعلق
وفي حديثه إلى قناة DAZN، انتقد خضيرة بشدة وسائل الإعلام لدورها في زعزعة استقرار الفريق. وأصر على أن التركيز يجب أن يظل منصبًا على دعم الحارس الحالي بدلاً من الدعوات التي تنم عن الحنين إلى الحارس المخضرم نوير.
ودافع خضيرة عن موقف أوليفر باومان وتساءل عن الدوافع وراء التكهنات المستمرة، قائلاً: "نحن نقتل أولي باومان في الوقت الحالي. نحن نقتله في وسائل الإعلام، بينما نقف هنا. أعتقد أن هذا لا يساعد يوليان [ناجلسمان]، ولا ألمانيا، ولا الفتى نفسه. نحن نؤذي إنساناً، لاعباً من المفترض أن يكون الحارس الأول بعد شهرين. وهذا هو أولي باومان. هذا ببساطة غير صحيح. إنه أمر سيئ."
نظام الكفاءة موضع تساؤل
على الرغم من موقف خضيرة الداعم، يؤكد أساطير ألمانية أخرى على أن المنتخب الوطني يجب أن يكون دائمًا منفتحًا على أفضل المواهب المتاحة. وقد قدم مايكل بالاك حجة مضادة خلال نفس البرنامج، مشيرًا إلى أن اللاعبين النخبة يجب أن يتمتعوا بمرونة ذهنية كافية للتعامل مع التدقيق العام.
وفي معرض حديثه عن ضرورة المنافسة داخل الفريق والمعايير العالية المتوقعة من حارس مرمى ألمانيا، أضاف بالاك: "يجب أن يُسمح أيضًا بمناقشة أفضل اللاعبين. إنها نظام قائم على الجدارة. يجب أن يكون باومان قادرًا على تحمل هذه المناقشة".
- AFP
الاختبارات النهائية قبل مباريات المجموعة E
ستخوض ألمانيا مباراتيها الاستعداديتين الأخيرتين ضد فنلندا في 31 مايو، ثم ضد الولايات المتحدة بعد ستة أيام، قبل انطلاق مشاركتها في كأس العالم. وشكلت هذه المباريات الاستعدادات النهائية لفريق ناجلسمان قبل مواجهات المجموعة E ضد كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور. وظل باومان الحارس الأساسي للفريق عقب مباريات مارس الدولية، لكنه واجه انتقادات شديدة مع اقتراب انطلاق البطولة في يونيو.