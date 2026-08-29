كشفت تقارير صحفية كواليس وتفاصيل مالية حاسمة في عقد انتقال المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم إلى نادي برشلونة الإسباني قادمًا من النادي الأهلي المصري، وهي التفاصيل التي قد تكون قد ألقت بظلالها الفورية على أسباب ابتعاد اللاعب عن المشاركة الرسمية في ضربة بداية منافسات الدوري الإسباني.

ورغم تألق المهاجم الواعد بصورة لافتة وتسجيله أربعة أهداف كاملة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، وتواجده المستمر في القوائم الرسمية للمباريات، إلا أنه لم يخض أي دقيقة حتى الآن في المسابقات المحلية، وهو ما يفسره المتابعون بالرغبة في إدارة الالتزامات المالية بدقة وحذر قبل تفعيل الحوافز والمتغيرات المالية الإضافية المنصوص عليها رسميًا بين إدارتي الناديين.



