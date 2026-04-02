وفقًا لموقع "فاناتيك"، يُقال إن نادي فنربخشة إسطنبول يسعى جاهدًا للتعاقد مع اللاعب الدولي الألماني، وهو مستعد لتلبية جميع مطالب ليون غوريتزكا في حال قرر التوقيع مع النادي التركي.
تغيير مثير بعد رحيله عن بايرن ميونيخ؟ يبدو أن ليون غوريتزكا تلقى عرضًا ضخمًا
وبناءً على ذلك، لا يقدم فنربخشة للاعب البالغ من العمر 31 عامًا عقدًا طويل الأمد لمدة ثلاث سنوات فحسب، بل يقدم له أيضًا مكافأة مالية قدرها عشرة ملايين يورو. كما يُقال إن هناك لقاءً مقررًا مع المدرب الألماني دومينيكو تيديسكو، الذي كان يعاني مؤخرًا من مرض خطير. وإلى جانب غوريتزكا، يُقال إن «فنربخشة» يسعى أيضًا للتعاقد مع يوليان براندت، الذي سيغادر بوروسيا دورتموند في الصيف دون مقابل.
فنربخشة ليس النادي الوحيد الذي يسعى للتعاقد مع غوريتزكا، الذي سيصبح لاعبًا حرًا في الصيف. فقد أفادت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" مؤخرًا عن محاولة من نادي ميلان، الذي عرض على غوريتزكا عقدًا لمدة ثلاث سنوات أيضًا.
غوريتزكا يرفض الانتقال إلى بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الشتوية
ووفقًا للتقرير، فإن النادي الذي يستعير نيكلاس فولكروغ يسعى من خلال هذه الخطوة إلى التفوق على يوفنتوس تورينو في سباق التعاقدات على نجم بايرن ميونيخ المغادر. ويُعتبر غوريتزكا المرشح المفضل بشكل خاص لمدرب ميلان ماسيميليانو أليغري. وبناءً على ذلك، يعرض الروسونيري على غوريتزكا راتبًا سنويًا قدره خمسة ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت.
وكان النادي قد أكد بالفعل في نهاية يناير أن عقد غوريتزكا مع بطل ألمانيا لن يتم تجديده. وكان بإمكان غوريتزكا مغادرة ميونيخ في فصل الشتاء، حيث أفادت تقارير إعلامية متطابقة أنه كان أمامه عقد جاهز للتوقيع مع أتلتيكو مدريد. لكن غوريتزكا أوضح من جانبه أنه يريد إنهاء الموسم مع بايرن ميونيخ والسعي مرة أخرى للفوز باللقب مع الفريق.
وقال اللاعب الدولي قبل بضعة أشهر: "بقدر ما شعرت بالفخر لاهتمام أندية دولية كبرى أخرى بي، فقد اتخذت قرارًا بإنهاء الموسم مع بايرن ميونيخ". وأضاف أنه يلعب في فريق يستمتع باللعب معه داخل الملعب وخارجه، وأنه لديه مدربًا في شخص فينسنت كومباني، الذي أعاد تشكيل الفريق ليصبح وحدة حقيقية: "أشعر بارتباط عميق بهذا الفريق والنادي. هدفنا المشترك هو أن نقف مرة أخرى في مايو في مارينبلاتز ونحتفل معكم بأكبر الألقاب!"
يُقال إن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الوجهة المفضلة لغوريتزكا
في الصيف، سيتوجه غوريتزكا أولاً مع منتخب ألمانيا إلى كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قبل أن يتعين عليه بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن مستقبله. ولن يكون هناك نقص في الأندية المهتمة به. ويقال إن بعض الأندية الكبرى في إنجلترا - التي تعتبر الوجهة المفضلة لغوريتزكا وفقاً لصحيفة «بيلد» - قد أبدت اهتمامها بالفعل.
وبحسب ما ورد، فإن نادي أرسنال هو الأقرب إلى التعاقد معه، حيث إن "المدفعجية"، بصفتهم المتصدر الحالي للجدول، سيشاركون بالتأكيد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، على عكس توتنهام هوتسبير الذي يبدي اهتمامًا أيضًا، والذي قد يشارك في دوري الدرجة الثانية. لكن لم يصدر أي عرض ملموس من "المدفعجية" حتى الآن.
من الدوري الإيطالي، يُقال إن إنتر ميلان مهتم أيضًا بخدمات غوريتزكا، كما يُتوقع أن يدخل أتلتيكو مدريد السباق مرة أخرى في الصيف.
ليون غوريتزكا: الإحصائيات وبيانات الأداء
النادي المباريات الأهداف تمريرات حاسمة بايرن ميونيخ 301 48 50 شالكه 04 147 19 16 ف.ف.ل. بوخوم 36 4 8