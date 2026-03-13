AFP
ترجمه
تغيير كبير في بايرن ميونيخ؟ مستقبل رئيس قسم الانتقالات لا يزال مجهولاً على الرغم من أن فريق فنسنت كومباني يناضل من أجل تحقيق الثلاثية
الخلافات الداخلية في ملعب أليانز أرينا
بينما أعاد كومباني إحياء بايرن على أرض الملعب، هناك صراع على السلطة يدور خلف الكواليس في أليانز أرينا. إيبرل، الذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه مهندس العصر الجديد للنادي، يواجه الآن تدقيقًا كبيرًا من مجلس الإدارة. وفقًا لتقرير صادر عن Sport Bild، فإن مستقبله بعيد عن الأمان، مع تراجع الثقة الداخلية في قيادته.
أصبحت الأجواء في شارع سايبينر متقلبة بشكل متزايد. على الرغم من هيمنة بايرن ميونيخ على الدوري الألماني وسعيه لتحقيق الثلاثية، إلا أن العلاقة بين إيبرل والمسؤولين الآخرين رفيعي المستوى قد بردت حسبما ورد. أدى هذا الافتقار إلى الثقة المطلقة إلى تغذية التكهنات بأن فترة ولايته قد تنتهي قبل انتهاء عقده في عام 2027.
- Getty Images Sport
نزاع حول مفاوضات العقد
المصدر الرئيسي للتوتر ينبع من طريقة إدارة إيبرل لميزانية رواتب النادي. يعتقد بعض أعضاء الإدارة أنه كان سخياً للغاية أثناء تجديد العقود، مما أدى إلى هياكل مالية تعتبر غير مستدامة. أثارت هذه الخلافات الداخلية نقاشاً أوسع حول ما إذا كان المدير التنفيذي السابق لـ RB Leipzig مناسباً حقاً لهوية النادي على المدى الطويل.
أبرز المدير السابق فيليكس ماغاث صعوبة هذا الدور، مشيرًا إلى الظل الذي يلقيه أساطير النادي. "بعد أولي هونيس، لا أعرف أي مدير استمر لفترة طويلة في بايرن ميونيخ. إنها حالة صعبة للغاية"، أوضح ماغاث. "هؤلاء القادة السابقون العظماء لا يزالون حاضرين في مكان ما في الكون. لذلك، من الصعب على أي شخص يتم تكليفه بالمسؤولية الآن أن يرقى إلى مستوى هذه المسؤولية".
إيبرل يظل هادئًا رغم العاصفة
من جانبه، يحاول إيبرل الحفاظ على مظهره المهني في الوقت الذي تصل فيه التكهنات إلى ذروتها. قبل مباراة البوندسليجا الحاسمة ضد باير ليفركوزن، أوضح أنه يتجاهل الانشغالات الخارجية للتركيز على الأهداف الرياضية الفورية للنادي. مع اقتراب نهاية الموسم، يعتمد المدير الرياضي على الفوز باللقب لإسكات منتقديه داخل مجلس الإدارة، على الرغم من أنه من غير المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله قبل شهر مايو.
وتطرق إيبرل إلى الشائعات بشكل مباشر خلال مؤتمر صحفي: "هذه التقارير لا تزعجني. النقد موجود دائمًا. أنا أركز على عملي وعملنا. الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لنا، ويمكننا تحقيق الكثير هذا الموسم. هذا هو محور تركيزنا".
- Getty Images
خطة الخلافة الداخلية
إذا حدث انفصال بالفعل، فقد لا يبحث حامل اللقب عن بديل بعيد. هناك اعتقاد متزايد داخل النادي بأن الثنائي المكون من الرئيس التنفيذي يان-كريستيان دريسن والمدير الرياضي كريستوف فرويند يمكنهما تولي مسؤوليات إيبرل دون الحاجة إلى تعيين شخص خارجي باهظ التكلفة. وهذا من شأنه أن يمثل تحولًا كبيرًا في الاستراتيجية، وربما الابتعاد عن نموذج الإدارة التنفيذية ذات الأسماء الكبيرة الذي ميز النادي لعدة سنوات، على الرغم من أن المرشحين الخارجيين مثل ماركوس كروش قد تم استبعادهم حسبما ورد.
في غضون ذلك، سيكافح كومباني على أرض الملعب لقيادة بايرن إلى حصد جميع الألقاب المتبقية هذا الموسم، حيث لا يزال لديهم إمكانية الفوز بالثلاثية. يتصدر بايرن ميونيخ جدول الدوري الألماني بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند، كما أنه لا يزال في كأس ألمانيا، حيث سيواجه ليفركوزن في نصف النهائي. علاوة على ذلك، حقق البافاريون فوزًا ساحقًا 6-1 على أتالانتا في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.
إعلان