تغيير غير معتاد.. لماذا قرر الاتحاد الدولي إجبار قوائم المنتخبات كاملة على قرار النشيد الجديد في كأس العالم؟!

وقد دافعت الإدارة العليا عن هذا التعديل باعتباره خطوة تحديثية إلى الأمام تركز على المشاركة الجماعية بدلاً من التركيز على التشكيلة الأساسية الفردية.

وفي معرض شرحه للفلسفة البصرية على إنستجرام، نشر رئيس الفيفا جياني إنفانتينو ما يلي: "مع نمو كأس العالم، نواصل الابتكار في طريقة تجربة اللعبة. ولن تكون مراسم ما قبل المباراة في كأس العالم 2026 مختلفة.

إن وقوف جميع اللاعبين والحكام في مواجهة بعضهم البعض في الدائرة المركزية أثناء عزف الأناشيد الوطنية سيخلق لحظة من الوحدة والفخر والعاطفة التي تنتمي حقاً للفرق ولجميع الحاضرين في الملعب.

"بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدينا حفل معاد تصميمه بزاوية 360 درجة يشرك كل مشجع في الملعب، بما في ذلك لافتات أعلام الدول وعناصر على أرض الملعب مصممة لخلق تجربة فريدة وغامرة من كل مقعد، بالإضافة إلى عناصر بصرية جديدة – من أقواس دخول اللاعبين إلى الأعلام المحمولة – تهدف إلى تعزيز الشعور بالترقب، مع ميزات محسّنة لمباريات مختارة.

"كأس العالم تدور حول كل لاعب وكل مشجع، وهذا الحفل الجديد قبل المباراة يعكس ذلك."