تغيير تكتيكي .. سلوت يكشف خطط ليفربول غير المتوقعة لتعويض محمد صلاح

وأكد المدرب الرئيسي أن ليفربول لا يزال "ناديًا نشطًا في سوق الانتقالات"، لكنه أصر على أن العدد الإجمالي للاعبين الجدد سيكون أقل مقارنة بالسنوات السابقة. كما أشار إلى أن الملامح التكتيكية لخليفة صلاح لا تزال تشكل نقطة نقاش رئيسية لفريق التعاقدات.

وفي معرض حديثه عن النهج المالي للنادي والمجالات المحددة التي تتطلب اهتماماً قبل بدء الموسم الجديد، قال سلوت: "في الصيف الماضي، قمنا بتوقيع عدد كبير من اللاعبين، ولهذا السبب قمنا بالكثير من عمليات التبادل. خلال فترات الانتقالات الأربع التي قضيتها هنا حتى الآن، بلغ صافي الإنفاق 150 مليون جنيه إسترليني، وهذا يوضح طبيعة النادي الذي نحن عليه. نحن نعلم أن روبو ومو سيغادران، وهذا يعني تغيير لاعبين اثنين، لكننا نعلم أيضًا أن كوستاس تسيميكاس سيعود [من الإعارة في روما]".

وواصل: "لذا فإن الهدف الأول هو أن نرى كيف سنتصرف فيما يتعلق بمركز مو، إذا كنا نريد استبداله بلاعب مشابه أم أننا سنقوم بذلك بطريقة مختلفة. أما بالنسبة للبقية، فلا أعتقد في الوقت الحالي أن هناك احتمالاً لرحيل لاعبين آخرين".

وختم: "بالطبع هناك مسألة عقد [إبراهيما كوناتي]. أنا لا أفكر بالأرقام. أفكر بالمراكز. نحن نعلم بالفعل أن بعض اللاعبين سيغادرون. لنرى ما سيحدث في الصيف. تعلمون أننا نادٍ يتعامل في سوق الانتقالات، لذا دعونا نرى أولاً ما سيحدث فعلياً في الصيف، ثم سنعرف بشكل أفضل من يجب أن نضم. قد لا تكون هناك حاجة كبيرة لإجراء الكثير من الصفقات إذا لم نكن بحاجة إلى ضم الكثير من اللاعبين."