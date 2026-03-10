تغيير تاريخي مبكر! حارس مرمى توتنهام كينسكي يرتكب خطأين فادحين ويضطر للخروج بعد دقائق قليلة فقط

تلقى لاعبو لندن الأربعة أهداف في غضون 16 دقيقة. عندما كانت النتيجة 0:3، رأى المدرب إيغور تودور، الذي خسر حتى الآن جميع مبارياته الثلاث كمدرب لفريق توتنهام، أن الأمر قد تجاوز الحدود.

قام المدرب البالغ من العمر 47 عامًا باستبدال الحارس أنتونين كينسكي بإدخال غولييلمو فيكاريو. فيكاريو هو الحارس الأساسي لتوتنهام، لكنه كان مفاجأةً على مقاعد البدلاء في بداية المباراة.

وقد استلزمت هذه الخطوة بعد خطأين فادحين من كينسكي. فقد انزلق اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا وهو يحمل الكرة عند النتيجة 0:1 لماركوس لورينتي (6)، واستغل أصحاب الأرض هذا الخطأ ليتقدموا مبكرًا.