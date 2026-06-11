ثورة في سوق الانتقالات .. لاسانا ديارا يُغير مجرى التاريخ وسلاح ذو حدين لحماية اللاعبين وابتزاز الأندية!

رغم أن الأنظار كلها تتجه نحو المكسيك مساء اليوم، الخميس، لترقب افتتاح كأس العالم 2026 بالمشاركة مع الولايات المتحدة وكندا، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر الإعلان عن ثورة شاملة بسوق الانتقالات في كرة القدم.

الأمر يتعلق بلوائح جديدة تخص الميركاتو، سيتم تطبيقها بشكل إجباري على جميع الاتحادات اعتبارًا من يناير 2027، مما يعني سوق الانتقالات الحالي هو الأخير بالشكل القديم للصفقات.

العنوان الرئيسي لتلك التغييرات يتمثل في الشروط الجزائية، وهي خطوة يتم تطبيقها بالفعل في الدوري الإسباني، لكن بعض المنافسات الأخرى لا تعتمد عليها، لتترك الأمور مفتوحة فيما يتعلق ببيع اللاعبين.

ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، سيتم منح اللاعبين دورًا فعالًا في عمليات انتقالهم، مما يمنحهم المزيد من الصلاحيات على حساب الأندية، لإيقاف حالات التعنت التي أجبرت البعض على الاستمرار بفرقهم عكس رغبتهم الصريحة!