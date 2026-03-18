تغطية مباراة لاتسيو وميلان، ليو غاضب من بوليسيتش: "عليه أن يمررها يا مدرب، لا أحد يقول له شيئاً"

تُظهر اللقطات في مناسبتين أن بوليسيتش لم يمرر الكرة إلى ليو في العمق. وبعد المرة الثانية، انفجر غضب البرتغالي الذي شتم زميله أولاً ثم قال له: "اللعنة يا أخي. إلى الداخل يا أخي". حتى أليجري غضب على مقاعد البدلاء: "مررها إلى الداخل" صرخ المدرب الليفورنسي الذي، بعد أن راجع اللعبة مع طاقمه، أضاف "بهذه الكرة سيسجل هدفاً، أوه، إنها الهدف الثاني! بل الهدف الثاني بالفعل!".





لم يتقبل ليو الأمر على الإطلاق وخرج ببطء من الملعب، مما أثار غضب المدير الرياضي إيغلي تاري في المدرجات: "انظروا كيف يسير الأمر...". لياو، الغاضب للغاية، ينضم إليه مايك ماينان الذي يحاول تهدئته دون جدوى. رد فعل البرتغالي يستحق اللوم: "يجب أن تمرر الكرة يا مدرب!" يقول لأليجري الذي يحاول هو الآخر تهدئته. "أنت محق! اهدأ!" كانت كلمات مدرب الروسونيري. وصل ليو إلى مقاعد البدلاء، وركل كل ما وجده، وألقى بواقيات الساقين، وقال وهو يتحدث إلى نفسه: "يلعب دائمًا بمفرده ولا أحد يقول شيئًا، يا إلهي... دائمًا نفس الشيء". حتى أليجري عاد للتفكير مرة أخرى في هاتين الفرصتين "لو أعطاها لرافا...".