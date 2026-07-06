مدرب بلجيكا وصفها بـ"كذبة إبريل": واقعة بالوجن ليست الأولى في كأس العالم .. وعقوبة أخرى في انتظار الإلغاء!

أثار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جدلًا واسعًا، على خلفية قراره بتعليق عقوبة إيقاف فولارين بالوجن، مهاجم منتخب الولايات المتحدة، لمدة عام، بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة البوسنة والهرسك، في دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026.

وكان بالوجن قد تلقى بطاقة حمراء، بسبب تدخله العنيف على محرموفيتش، في المباراة التي شهدت فوز الولايات المتحدة، على البوسنة والهرسك، بنتيجة (2-0)، على ملعب ليفي.

وكان بالوجن قد سجل ثالث أهدافه في كأس العالم، بعد ثنائيته ضد باراجواي، فيما أقرّ الاتحاد الدولي، رفع العقوبة عنه، وبالتالي، يمكنه المشاركة في مواجهة بلجيكا، ضمن منافسات دور الـ16 من المونديال.

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