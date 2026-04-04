تعزيز مفاجئ لخط هجوم لويس دياز: هل يقدم بايرن ميونيخ دليلاً جديداً على استراتيجيته الجديدة في سوق الانتقالات؟

بسن 16 عامًا وشهرًا و27 يومًا، أصبح بافيتش الآن أصغر لاعب يشارك مع نادي بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا. وأشاد المدير الرياضي ماكس إيبرل بعد المباراة قائلاً: "لقد استحق اللاعبون هذه الثقة".

قبل هذين اللاعبين، لعب سبعة مراهقين آخرين من أكاديمية النادي مع الفريق الأول خلال الموسم الحالي: كاسيانو كيالا (17 عاماً)، جونا كوسي-أساري (18 عامًا، تم إعارته حاليًا إلى نادي فولهام)، فيليبي تشافيز (18 عامًا، تم إعارته حاليًا إلى نادي كولونيا)، ديفيد سانتوس دايبر (19 عامًا)، مايكون كاردوزو (17 عامًا)، ويزدوم مايك (17 عامًا) - وبالطبع: لينارت كارل (17 عامًا).

وقد ترسخ أسلوب جديد في تكوين الشباب لدى بطل ألمانيا التاريخي، يستفيد منه الآن أيضًا اللاعبون المعارون، الذين يشكلون جزءًا من استراتيجية انتقالات جديدة. وهكذا سيعود نويل أسيكو إلى بايرن ميونيخ بعد انتهاء الموسم، وسيتنافس في الصيف على مكان في التشكيلة الأساسية، الذي سيصبح شاغرًا في خط الوسط بسبب رحيل ليون جوريتزكا. نضج أسيكو في هانوفر 96 ليصبح لاعباً أساسياً ولاعباً في منتخب الشباب، ويتمتع بلياقة بدنية قوية وأصبح الآن يشكل تهديداً هجومياً.

صحيح أن نادي نيدرساشن استخدم خيار الشراء الذي تم الاتفاق عليه قبل عام ونصف بشأن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، لكن بايرن ميونيخ مارس خيار إعادة الشراء على الفور. تتجه سياسة بايرن ميونيخ حاليًا إلى الاستغناء عن التعاقدات الجديدة المكلفة، وبدلاً من ذلك شغل المناصب الاحتياطية في التشكيلة بالمواهب الخاصة بالنادي.

كان هذا هو الحال مع كارل، الذي انطلق كبديل في مركز الجناح والرقم 10 لميخائيل أوليسي وجمال موسيالا وسيرج غنابري، ومن المرجح الآن أن يشارك مع المنتخب الألماني في كأس العالم. ومن المفترض أن يكون الأمر كذلك مع أسيكو، الذي يمكنه أن يثبت نفسه في الصيف كمنافس وبديل في صفوف بطل ألمانيا.

وربما يصبح هذا "الاتجاه الجديد" فرصة سعيدة لآخر لاعب معار من بايرن ميونيخ.