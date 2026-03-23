تعد سونيا بومباستور بأن تشيلسي سيظل «طموحًا» مع اقتراب انتهاء عقود ميلي برايت وسام كير
بومباستور يلتزم الصمت بشأن رحيل اللاعبين
رفض مدرب تشيلسي رفضًا قاطعًا تأكيد ما إذا كان برايت وكير سيبقيان في النادي بعد انتهاء الموسم الحالي. مع انتهاء عقود اللاعبين في الصيف، اشتدت التكهنات بشكل طبيعي حول الخطوات التالية للثنائي البارز واحتمال رحيلهما. على الرغم من احتمال فقدان لاعبين أساسيين ساهما في نجاح النادي على مدار العقد الماضي، حرصت المدربة الفرنسية على طمأنة الجماهير بأن مسار الفريق لا يزال صاعدًا. وأكدت أن البلوز سيواصلون المنافسة على أكبر الألقاب في عالم كرة القدم بغض النظر عن التغييرات الفردية في التشكيلة.
تجري حالياً محادثات خاصة مع اللاعبين
خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقدته قبل المباراة، قدمت بومباستور تحديثًا مباشرًا ولكن حذرًا بشأن أوضاع العقود. وشددت على ضرورة التركيز على الأمور الملحة داخل الملعب بدلاً من التكهنات خارج الملعب. وقالت المدربة للصحفيين: "من الواضح أننا نجري العديد من المحادثات مع اللاعبات، لكنني أعتقد أن (تلك المحادثات) هي أمر خاص". "أعتقد أنه من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نركز على مباراة الغد. [كير وبرايت] مرتبطتان بعقد مع تشيلسي في الوقت الحالي. وما سيحدث في المستقبل ليس من شأني التعليق عليه الآن".
وعد بمواصلة الطموح في تشيلسي
كانت المديرة حريصة على تحويل التركيز نحو الرؤية طويلة المدى للنادي وتوقه المستمر للفوز بالألقاب. وبتأكيدها على هذه النقطة رداً على التكهنات المنتشرة حول احتمال إعادة بناء الفريق، وجهت رسالة واضحة إلى المشجعين بشأن الموسم المقبل. وقالت بومباستور: "أعتقد أن أهم ما يجب أن يعرفه المشجعون هو أن تشيلسي سيظل طموحاً للغاية [في الموسم المقبل]".
ما هي الخطوة التالية لفريق تشيلسي؟
يحتل فريق «البلوز» حالياً المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات برصيد 37 نقطة بعد 18 مباراة، متأخراً بفارق تسع نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني. ويبتعد أرسنال، صاحب المركز الرابع، بفارق نقطتين فقط مع وجود مباراتين مؤجلتين. وينتظر الفريق جدول مباريات مرهق على الصعيدين المحلي والأوروبي. يوم الثلاثاء، يواجه الفريق أرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، تليها مباراة حاسمة في الدوري ضد أستون فيلا يوم الأحد. ثم يستضيف الفريق أرسنال في إياب مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، قبل أن يواجه توتنهام هوتسبير في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.