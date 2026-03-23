تعد سونيا بومباستور بأن تشيلسي سيظل «طموحًا» مع اقتراب انتهاء عقود ميلي برايت وسام كير

خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقدته قبل المباراة، قدمت بومباستور تحديثًا مباشرًا ولكن حذرًا بشأن أوضاع العقود. وشددت على ضرورة التركيز على الأمور الملحة داخل الملعب بدلاً من التكهنات خارج الملعب. وقالت المدربة للصحفيين: "من الواضح أننا نجري العديد من المحادثات مع اللاعبات، لكنني أعتقد أن (تلك المحادثات) هي أمر خاص". "أعتقد أنه من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نركز على مباراة الغد. [كير وبرايت] مرتبطتان بعقد مع تشيلسي في الوقت الحالي. وما سيحدث في المستقبل ليس من شأني التعليق عليه الآن".