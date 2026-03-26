Manchester United FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier League
"تعال إلى مانشستر يونايتد! نحن بحاجة إلى المساعدة": نجم لعبة السهام لوك ليتلر يتمنى أن يرى نجم الدوري الألماني هذا في صفوف مانشستر يونايتد

لوك ليتلر ليس مجرد لاعب دارتس متميز فحسب، بل هو أيضًا من أشد مشجعي مانشستر يونايتد. وعندما سُئل عن لاعبه الألماني المفضل، أعرب عن رغبة خاصة.

"أنجيلو ستيلر"، أجاب ليتلر على سؤال مراسل DAZN ليون كاراش حول من هو لاعبه الألماني المفضل. ورغم أن نجم لعبة السهام هذا حظي بتعليق إيجابي من المراسل، إلا أن الإضافة السريعة التي أوردها ليتلر أربكت مراسل DAZN تمامًا. 



  • "تعال إلى مانشستر يونايتد! نحن بحاجة إلى المساعدة"، قال ليتلر. كما قدم بطل العالم مرتين في لعبة رمي السهام مبرراً لذلك قائلاً: "كاسيميرو سيغادرنا".

    في الواقع، لن يتم تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا مع مانشستر يونايتد، وستيلر هو، مثل البرازيلي، لاعب وسط دفاعي.

    لكن في حين تكمن قوة كاسيميرو في قدرته على استرجاع الكرة ومنافسة لاعبي الخطوط الأمامية على مستوى عالمي، فإن ستيلر هو لاعب صانع ألعاب ومرر كرات من العمق. هل يمتلك لاعب VfB شتوتغارت، الذي تم ترشيحه من قبل مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان للمباريات الدولية القادمة فقط بسبب إصابة ألكسندر بافلوفيتش، ما يلزم لخلافة الأسطورة كاسيميرو في مانشستر يونايتد؟ على الأقل، هل يجب على مانشستر يونايتد البحث عن خليفة في نفس المركز؟

  • على أي حال، فإن حقيقة أن ليتلر يضع لاعبًا مثل أنجيلو ستيلر في دائرة اهتمامه تشير إلى أن نجم السهام هذا يتمتع بخبرة معينة في كرة القدم، وهو موجود حاليًا في برلين للمشاركة في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز للسهام. 

