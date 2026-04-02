أقام كشاف كرة القدم بيتر جيراردز دعوى قضائية ضد نادي أياكس، مطالبًا بمبلغ قدره 2 مليون يورو فيما يتعلق بصفقتي انتقال أنتوني ومارتينيز اللتين حققتا أرباحًا ضخمة. وكان اللاعبان من أعمدة الفريق في أمستردام قبل أن يلحقا بالمدرب إريك تين هاج إلى مانشستر يونايتد في صيف عام 2022 مقابل مبلغ إجمالي تجاوز 140 مليون جنيه إسترليني.

يدعي جيراردز أنه بموجب شروط اتفاقه مع النادي، كان يحق له الحصول على نسبة مئوية من رسوم انتقال اللاعبين الذين اكتشفهم ولفت انتباه النادي إليهم. وفي كلمته أمام محكمة الاستئناف في أمستردام، أكد جيراردز على مساهمته في المكاسب المالية الكبيرة التي حققها النادي مؤخرًا، قائلاً: "لولا وجودنا، لما لعب أنتوني ومارتينيز لأياكس".