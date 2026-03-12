تعادل سلبي مع إنتر ميامي: ليونيل ميسي يفوت إنجازاً مهماً

سجل الفائز ثماني مرات بجائزةالكرة الذهبية 672 هدفًا مع نادي برشلونة، بالإضافة إلى 32 هدفًا مع باريس سان جيرمان.

وسجل بطل كأس العالم 2022 115 هدفًا مع المنتخب الأرجنتيني. ستتاح لميسي الفرصة التالية لتسجيل هدفه رقم 900 يوم الأحد في مباراة الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) ضد شارلوت. وستقام مباراة الإياب في كأس الأبطال ضد ناشفيل يوم الخميس المقبل.