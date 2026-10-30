طلبتم إيلينخينا فجاء الرد صاعقًا من أبها .. مشكلة الاتحاد ليست النصيري ولا تنسوا ما فعله في هدف عوار!

في الوقت الذي تنغلق فيه كافة الطرق من أجل الوصول إلى مرمى الخصم، فأنت بحاجة إلى مهاجم مميز يمكنه اختصار كل شيء حتى وإن لم يصل إلى الشباك نفسه، وهذا ما فعله يوسف النصيري ضد أبها، ولكن مع العديد من علامات الاستفهام الأخرى.

المدرب ينس فيسينج قرر الاعتماد على المغربي كأساسي بدلًا من جورج إيلينخينا في خط الهجوم، خلال المباراة التي جمعت العميد بأبها، اليوم، الجمعة في الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.

هدف العميد جاء عن طريق حسام عوار في الدقيقة 52 من عمر المباراة، وهي اللقطة التي ساهم فيها النصيري من خلال الضغط على حارس أبها دونوفان ليون ومدافعه، قبل أن يعادل فيصل الصبياني النتيجة في الدقيقة 87، لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1.

لقطة مميزة من المغربي .. ولكن هل تكفي من اجل اللعب كأساسي في المواعيد القادمة على حساب إيلينخينا؟ دعونا نكتشف ذلك!