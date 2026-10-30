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Youssef En-Nesyri Jens Wissing Ittihad (Goal Only)Goal AR
علي سمير

طلبتم إيلينخينا فجاء الرد صاعقًا من أبها .. مشكلة الاتحاد ليست النصيري ولا تنسوا ما فعله في هدف عوار!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
الاتحاد
أبها ضد الاتحاد
أبها
دوري روشن السعودي
جورج إلينيخينا
ينس فيسينج
يوسف النصيري

نتيجة محبطة للعميد بالتعادل مع أبها

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في الوقت الذي تنغلق فيه كافة الطرق من أجل الوصول إلى مرمى الخصم، فأنت بحاجة إلى مهاجم مميز يمكنه اختصار كل شيء حتى وإن لم يصل إلى الشباك نفسه، وهذا ما فعله يوسف النصيري ضد أبها، ولكن مع العديد من علامات الاستفهام الأخرى.

المدرب ينس فيسينج قرر الاعتماد على المغربي كأساسي بدلًا من جورج إيلينخينا في خط الهجوم، خلال المباراة التي جمعت العميد بأبها، اليوم، الجمعة في الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.

هدف العميد جاء عن طريق حسام عوار في الدقيقة 52 من عمر المباراة، وهي اللقطة التي ساهم فيها النصيري من خلال الضغط على حارس أبها دونوفان ليون ومدافعه، قبل أن يعادل فيصل الصبياني النتيجة في الدقيقة 87، لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1.

لقطة مميزة من المغربي .. ولكن هل تكفي من اجل اللعب كأساسي في المواعيد القادمة على حساب إيلينخينا؟ دعونا نكتشف ذلك!

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  • Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مزيج من النحس وسوء المستوى

    قبل مشهد تسجيل الاتحاد لهدفه الأول، لم يقدم النصيري الكثير من الأمور الإيجابية، باستثناء فرصة أتيحت له في الشوط الأول، عندما تلقى عرضية متقنة داخل منطقة جزاء الفريق الخصم.

    النصيري المعروف بتميزه في الكرات الهوائية، ارتقى وسدد بقوة نحو مرمى أبها، ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة، في لقطة كادت أن تغير مسار الأمور تمامًا سواء للاعب نفسه أو فريقه.

    هنا يمكن لوم الحظ على عدم دخول الكرة في الشباك، ولكن لا يمكننا معاتبة إلا النصيري نفسه في الفرصة التي أتيحت له في الدقيقة 61 من عمر اللقاء بعد مجهود فردي رائع من زميله سعد آل موسى.

    الكرة وصلت له "على طبق من ذهب" وكأنها ركلة جزاء، ولكنه لعبها بغرابة شديدة للغاية بقدمه اليسرى، لتطير الكرة بعيدًا عن مرمى أبها، وسط استغراب من الجميع لعدم تسديده بقدمه اليمنى القوية.

    تلك الفرصة وغيرها من المشاهد الأخرى، أبرزت العيب الأبرز للنصيري، مهاجم مميز صاحب إمكانيات كبيرة، ولكنه يفقد التركيز كثيرًا في لحظات حاسمة بمواقف يمكنها تسهيل الأمور كثيرًا على فريقه.

  • Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    لا تنسوا هذا الأمر

    منذ بداية الموسم، من المعروف معاناة الاتحاد أمام الفرق التي تلعب بدفاع منخفض ومتكتل، عن طريق إغلاق المساحات أمام فريق المدرب ينس فيسينج، وهذا ما حاول فعله أبها في مباراته مع العميد اليوم.

    أبها الذي يعاني في دوري روشن، وأعلن مؤخرًا عن تعيين تيو بيريجا خلفًا لمواطنه الكرواتي دامير بوريتش، دخل المباراة وهو يحاول اللعب على إمكانياته فقط، لذلك تراجع وحاول الخروج منها بأقل خسائر ممكنة.

    وبالنظر إلى الوضع الحالي للاتحاد، وافتقاده للحلول الإبداعية خاصة بعد الفشل في التعاقد مع جناح أيمن بديل لموسى ديابي، والاكتفاء بضم جورجينيو فاينالدوم الذي ظهر مستوى كارثي اليوم، يأتي دور المهاجم للمساهمة في فض الاشتباك والبحث عن ثغرة.

    ربما لم يسجل النصيري، لكنه مارس واحدة من أهم مصادر قوته، عن طريق الضغط القوي على دفاع أبها وحارسه في أكثر من مشهد، وذلك لمحاولة فك التكتلات وضرب التنظيم الدفاعي لأبها والتزام لاعبيه بمراكزهم.

    وهو ما أسفر عنه تسجيل عوار لهدفه، حيث ضغط النصيري ليرتكب الحارس هفوة فادحة، لتسكن الكرة الشباك، وتختلف المعادلة تمامًا بعدها، بتغيير أبها لطريقته ومحاولة التقدم لإدراك التعادل، مما ساهم في ظهور الكثير من المساحات وزيادة فرص الاتحاد لتسجيل الثاني والثالث، وهنا قرر فيسينج الاعتماد على جورج إيلينخينا.

  • Al Ittihad vs Al Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جورج ليس الحل

    مباراة اليوم يمكن تقسيمها إلى مسرحية من فصلين، ما قبل دخول النصيري وما بعد خروجه ونزول المهاجم النيجيري جورج إيلينخينا في الدقيقة 71، وسط مطالب من جماهير العميد في كل مكان بهذا التبديل.

    "ادخلوا جورج بدلًا من النصيري حتى ننهي هذه المباراة ونحسمها" .. كانت هذه الجملة التي تنظر إلى مشاكل الاتحاد على أنها بهذه السهولة، خروج المهاجم المغربي سيكون بمثابة السحر الذي يُغير كل شيء في لحظة.

    سرعة إيلينخينا ورشاقته في الهروب من الخصم وقدراته البدنية واندفاعه ومهارته، كلها أمور تجعله أفضل "على العين" لأي مشجع كرة قدم، لأنه النموذج الأكثر جاذبية للمهاجمين في أي مكان في العالم، وهذا لا يقلل أبدًا من قدرات النصيري.

    ولكن هذه القدرات الجذابة ليست الحل دائمًا في حسم المباريات، الأمر بدا وكأن ذلك سيتحول إلى حقيقة بعد تسجيل إيلينخينا للهدف الثاني للاتحاد بعد نزوله بدقائق، ولكن تبين أنه كان في موقع تسلل ليستمر الوضع كما هو عليه، تقدم الضيوف بهدف دون رد.

    وبعدها كان المشهد الأسوأ على الإطلاق بالنسبة لعشاق الاتحاد، خاصة من طالبوا بنزول جورج، عندما أضاع اللاعب فرصة سهلة للغاية بجوار منطقة الستة، حيث سددها برعونة لتخرج إلى ركلة مرمى.

    تخيل ماذا حدث بعدها؟ وقعت الصدمة والمشهد الذي نزل كالصاعقة على الاتحاد بتسجيل فيصل الصبياني الهدف الأول لأبها لتنتهي المباراة 1/1 .. لتكون الرسالة :جورج لم يحل أي شيء، بل كان يمكنه قتل المباراة ولكنه فشل!

    وفي النهاية، وما هو واضح للجميع، مشكلة الاتحاد لا يمكن حصرها في النصيري أو جورج، الفريق لا يمتلك الحلول الهجومية الكافية لقتل هذه المباريات وتحقيق أفضلية كاسحة مقارنة بالنصر والأهلي والهلال.

    في الحقيقة، أبها كان يمكنه تسجيل الثاني والخروج بنقاط المباراة، لأنه عندما يكون جناحك الأيمن هو جورجينيو فاينالدوم، وعلى اليسار هناك الهولندي ستيفن بيرجفاين يعاني ولا يفعل أي شيء، فلا تحدثني عن فرص النصيري الضائعة وتحمله أكثر من طاقته!

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