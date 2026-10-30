طلبتم إيلينخينا فجاء الرد صاعقًا من أبها .. مشكلة الاتحاد ليست النصيري ولا تنسوا ما فعله في هدف عوار!

مباراة اليوم يمكن تقسيمها إلى مسرحية من فصلين، ما قبل دخول النصيري وما بعد خروجه ونزول المهاجم النيجيري جورج إيلينخينا في الدقيقة 71، وسط مطالب من جماهير العميد في كل مكان بهذا التبديل.
"ادخلوا جورج بدلًا من النصيري حتى ننهي هذه المباراة ونحسمها" .. كانت هذه الجملة التي تنظر إلى مشاكل الاتحاد على أنها بهذه السهولة، خروج المهاجم المغربي سيكون بمثابة السحر الذي يُغير كل شيء في لحظة.
سرعة إيلينخينا ورشاقته في الهروب من الخصم وقدراته البدنية واندفاعه ومهارته، كلها أمور تجعله أفضل "على العين" لأي مشجع كرة قدم، لأنه النموذج الأكثر جاذبية للمهاجمين في أي مكان في العالم، وهذا لا يقلل أبدًا من قدرات النصيري.
ولكن هذه القدرات الجذابة ليست الحل دائمًا في حسم المباريات، الأمر بدا وكأن ذلك سيتحول إلى حقيقة بعد تسجيل إيلينخينا للهدف الثاني للاتحاد بعد نزوله بدقائق، ولكن تبين أنه كان في موقع تسلل ليستمر الوضع كما هو عليه، تقدم الضيوف بهدف دون رد.
وبعدها كان المشهد الأسوأ على الإطلاق بالنسبة لعشاق الاتحاد، خاصة من طالبوا بنزول جورج، عندما أضاع اللاعب فرصة سهلة للغاية بجوار منطقة الستة، حيث سددها برعونة لتخرج إلى ركلة مرمى.
تخيل ماذا حدث بعدها؟ وقعت الصدمة والمشهد الذي نزل كالصاعقة على الاتحاد بتسجيل فيصل الصبياني الهدف الأول لأبها لتنتهي المباراة 1/1 .. لتكون الرسالة :جورج لم يحل أي شيء، بل كان يمكنه قتل المباراة ولكنه فشل!
وفي النهاية، وما هو واضح للجميع، مشكلة الاتحاد لا يمكن حصرها في النصيري أو جورج، الفريق لا يمتلك الحلول الهجومية الكافية لقتل هذه المباريات وتحقيق أفضلية كاسحة مقارنة بالنصر والأهلي والهلال.
في الحقيقة، أبها كان يمكنه تسجيل الثاني والخروج بنقاط المباراة، لأنه عندما يكون جناحك الأيمن هو جورجينيو فاينالدوم، وعلى اليسار هناك الهولندي ستيفن بيرجفاين يعاني ولا يفعل أي شيء، فلا تحدثني عن فرص النصيري الضائعة وتحمله أكثر من طاقته!