Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport
محمود خالد

بعد تطبيقه بكأس العالم: "قانون فينيسيوس" يربك حسابات الليجا .. هل نراه في الدوري الإسباني؟

الدوري الإسباني
فينيسيوس جونيور
جيانلوكا بريستياني
كأس العالم

القانون لم يخلُ من الجدل في مونديال 2026..

لا يزال الجدل دائرًا حول القانون الجديد الذي وضعه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للتعامل مع الحالات التي تطبق ما يسمى بـ"قانون فينيسيوس" في أرض الملعب.

هذا القانون الذي تم تطبيقه لأول مرة في نهائيات كأس العالم 2026، والذي يهدف إلى إشهار البطاقة الحمراء، لمعاقبة أي لاعب يقوم بتغطية فمه أثناء أي نقاش، وذلك من أجل ضمان عدم توجيه أي إهانات.

  • القانون الجديد أثار الجدل في كأس العالم

    ولم يخلُ القانون الجديد من بعض الجدل، بعد تطبيقه في مباريات كأس العالم 2026، حيث كانت الواقعة الأولى من نصيب ميجيل ألميرون، متوسط ميدان باراجواي، بعدما قرر الحكم السلفادوري إيفان بارتون، معاقبته بالبطاقة الحمراء، في مباراة تركيا، ضمن المجموعة الرابعة، بسبب تغطية فمه، أثناء التحدث مع ميرت مولدور،

    ووقعت الحالة الثانية، حينما قرر الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، إشهار البطاقة الحمراء في وجه مدافع الإكوادور، بييرو هينكابي، لمخالفته "قانون فينيسيوس"، عند تغطية فمه خلال الهجوم على المهاجم المكسيكي سانتياجو خيمينيز،

    في المقابل، تقرر عدم معاقبة جود بيلينجهام، نجم منتخب إنجلترا، رغم أنه قام بنفس الفعل، أثناء التحدي مع لاعب غانا، جوردان أيو، خلال مباراة الجولة الثانية.

    هنا، تحدث بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الفيفا، ليكشف الفارق بين واقعة بيلينجهام، ونظيرتها التي تسببت في طرد ميجيل ألميرون، لاعب باراجواي، في مباراة تركيا، حيث قال الإيطالي "من الطبيعي إجراء محادثة قبل المباراة، أو خلالها أو بعدها، لذا إذا كانت المحادثة ودية، فبإمكانهم الاستمرار في ذلك دون أي مشكلة".

    • إعلان

  • مصير القانون الجديد من الدوري الإسباني

    وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "آس"، بأن القانون الجديد ليس مضمونًا أن يتم تطبيقه في الدوري الإسباني، خلال الموسم الرياضي المُقبل "2026-2027".

    وتجري اللجنة الفنية للحكام، تحليلات ومناقشات حول كيفية ملاءمة تطبيق "قانون فينيسيوس"، في الليجا، والأمر هنا لا يتعلق بالهدف الأساسي من وضع هذه القاعدة، ولكن في الجدل بشأن تقدير العقوبات المتعلقة بها.

    المشكلة تكمن في أن اللاعبين اعتادوا على هذه العادة الشائعة، وتغطية الأفواه لا تكون دائمًا بهدف الإهانة، وإنما يمكن التحدث أيضًا بشأن التكتيكيات أو إحدى اللعبات، دون تعمد التقليل من الخصم أو توجيه أي إساءة.

    وقال مسؤول لجنة التحكيم، "ترك فريق يضم عشرة لاعبين دون وجود دليل قاطع على ما إذا كان قال ذلك أم لا"، ليشير إلى الجدل الذي سيصاحب إصدار القانون في الدوري الإسباني، مضيفًا "علينا أن نرى ما إذا كان من الممكن مكافحة السلوكيات المخالفة بهذه الطريقة أو بأساليب أخرى".

  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    قانون فينيسيوس

    وجاء فرمان الفيفا الجديد، والمعروف بـ"قانون فينيسيوس"، أو "قانون بريستياني"، على خلفية واقعة مباراة ريال مدريد وبنفيكا، في بطولة دوري أبطال أوروبا، خلال موسم 2025-2026.

    وبدأت الشرارة الفعلية للأزمة تحديدا في الدقيقة 50 من عمر المباراة عندما نجح البرازيلي فينيسيوس جونيور في تسجيل الهدف الأول لصالح ريال مدريد بتمريرة من كيليان مبابي.

    توجه اللاعب البرازيلي نحو الراية الركنية ليحتفل بالرقص أمام الفريق المضيف وهو التصرف الذي دفع الحكم الفرنسي لإشهار بطاقة صفراء في وجه فينيسيوس.

    وسط هذه الأجواء المشحونة اقترب الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا من فينيسيوس وقام بتغطية فمه باستخدام قميصه موجهًا له كلمات أثارت انفعال النجم البرازيلي بشدة.

    أبلغ فينيسيوس حكم الساحة فورًا بتعرضه لإهانة عنصرية متعمدة وهو ما أدى إلى اتخاذ الحكم قرارًا حاسما بإيقاف المباراة لمدة 10 دقائق كاملة لتهدئة الأوضاع.

    ورغم نفي بريستياني تلك الواقعة، إلا أن الاتحاد الأوروبي "يويفا" قرر معاقبة اللاعب بالإيقاف 6 مباريات، على خلفية سلوكه العنصري.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • قرارات جديدة في الليجا

    وبخلاف قانون فينيسيوس، فإن هناك إجراءات جديدة ستعتمد في الدوري الإسباني، خلال الموسم الجديد، على غرار مراقبة عدم التأخر في الركلات الركنية باستخدام العد التنازلي، وضمان ألا يستغرق اللاعبون أكثر من 10 ثوانٍ في إجراء التبديلات.

    ومن ضمن القرارات الجديدة أيضًا، تطبيق "قانون مكافحة آرسنال"؛ الذي يقتضي منع حالات الحجب عند ارتكاب الأخطاء والركلات الركنية لصالح الفريق، سواءً من خلال إعاقة أو منع دفاع الخصم بشكل واضح عن اللعبة، وسيتم تدخل تقنية الفيديو "الفار" في حالات الحجب خلال الحركات التي تسبق التسديد، ولو لم تكن الكرة في اللعب.

    ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدوري الإسباني، لموسم 2026-2027، في الخامس عشر من أغسطس، على أن ينتهي في 30 مايو.