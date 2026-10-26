فازت أيتانا بونماتي بجائزة الكرة الذهبية للسيدات في النسخ الثلاث الأخيرة، لكن الجائزة ستذهب إلى لاعبة أخرى في 2026. فهل تستعيد زميلتها في برشلونة أليكسيا بوتياس، الفائزة بها مرتين، مكانتها بوصفها أفضل لاعبة في كرة القدم النسائية؟ أم سيُضاف اسم جديد إلى قائمة الفائزات عندما تُسلَّم الكرة الذهبية في لندن يوم الإثنين؟

تعرضت بونماتي لكسر في عظمة الشظية في نوفمبر الماضي استلزم جراحة، وأبعدها عن الملاعب حتى عودتها في مايو. وتمكنت رغم ذلك من أداء دورها في فوز برشلونة برباعية الألقاب، بعد تغلبه على ليون في نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن دورها لم يكن كبيرًا بما يكفي لترشيحها حتى لجائزة الكرة الذهبية للمرة الرابعة.

ومما يزيد الترقب أن هذا العام لم يشهد إقامة كأس العالم للسيدات، كما أن كأس أمم إفريقيا، التي فازت بها الكاميرون في أغسطس الماضي، لا تدخل في حسابات التصويت لجائزة الكرة الذهبية للسيدات لعام 2026. لذلك، ستكون العروض المقدمة مع الأندية في موسم 2025-2026 العامل الحاسم إلى حد كبير في ترتيب المرشحات للجائزة، باستثناء من شاركن في كأس آسيا التي فازت بها اليابان في مارس الماضي.

إذًا، من أبرز المرشحات لجائزة 2026؟ تستعرض جول اللاعبات الأوفر حظًا للفوز بالكرة الذهبية قبل الحفل المرتقب...