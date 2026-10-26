هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Women's Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai
ترجمه

تصنيف المرشحات للكرة الذهبية للسيدات 2026: أليكسيا بوتياس في طريقها لإنهاء هيمنة أيتانا بونماتي على الجائزة المستمرة منذ ثلاث سنوات

تصنيفات
الكرة النسائية
أليكسيا بوتياس
أليسيا روسو
ميلشي دومورناي
ماريونا كالدينتي
K. Shaw
بيرنيل هاردير
فيفيان ميديما
كارولين جراهام هانسن
باتريسيا جويخارو
دوري أبطال أوروبا للسيدات
برشلونة للسيدات
أرسنال
دوري السوبر الإنجليزي للسيدات
الدوري الإسباني للسيدات
الدوري الأمريكي للسيدات
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات
كأس آسيا للسيدات
يوي هاسيغاوا
T. Chawinga
كلارا بوهل
E. Pajor
كلاوديانا بينا
النرويج للسيدات
بايرن ميونخ للسيدات
فقرات ومقالات
إنجلترا للسيدات
مانشستر سيتي
اليابان للسيدات
مالاوي
كانساس سيتي
جامايكا للسيدات
ألمانيا للسيدات
الدنمارك للسيدات
إسبانيا للسيدات
بولندا للسيدات
هاييتي للسيدات
ليون للسيدات
هولندا للسيدات
كاتالينا كول
لندن سيتي ليونيز

فازت لاعبة وسط برشلونة بكل من الجوائز الثلاث الأخيرة، لكن جائزة عام 2026 ستُمنح لشخص آخر في حفل الاثنين بلندن، بعد موسم عانت فيه بونماتي من الإصابات.

فازت أيتانا بونماتي بجائزة الكرة الذهبية للسيدات في النسخ الثلاث الأخيرة، لكن الجائزة ستذهب إلى لاعبة أخرى في 2026. فهل تستعيد زميلتها في برشلونة أليكسيا بوتياس، الفائزة بها مرتين، مكانتها بوصفها أفضل لاعبة في كرة القدم النسائية؟ أم سيُضاف اسم جديد إلى قائمة الفائزات عندما تُسلَّم الكرة الذهبية في لندن يوم الإثنين؟

تعرضت بونماتي لكسر في عظمة الشظية في نوفمبر الماضي استلزم جراحة، وأبعدها عن الملاعب حتى عودتها في مايو. وتمكنت رغم ذلك من أداء دورها في فوز برشلونة برباعية الألقاب، بعد تغلبه على ليون في نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن دورها لم يكن كبيرًا بما يكفي لترشيحها حتى لجائزة الكرة الذهبية للمرة الرابعة.

ومما يزيد الترقب أن هذا العام لم يشهد إقامة كأس العالم للسيدات، كما أن كأس أمم إفريقيا، التي فازت بها الكاميرون في أغسطس الماضي، لا تدخل في حسابات التصويت لجائزة الكرة الذهبية للسيدات لعام 2026. لذلك، ستكون العروض المقدمة مع الأندية في موسم 2025-2026 العامل الحاسم إلى حد كبير في ترتيب المرشحات للجائزة، باستثناء من شاركن في كأس آسيا التي فازت بها اليابان في مارس الماضي.

إذًا، من أبرز المرشحات لجائزة 2026؟ تستعرض جول اللاعبات الأوفر حظًا للفوز بالكرة الذهبية قبل الحفل المرتقب...

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    15كاتا كول (برشلونة)

    في موسم 2025-26: حافظت على نظافة شباكها في 23 مباراة. فازت بدوري الأمم الأوروبية، ودوري أبطال أوروبا، وليجا إف، وسوبركوبا دي إسبانام، وكأس الملكة.

    في بعض المباريات، لا تجد كاتا كول، حارسة مرمى فريق برشلونة المهيمن، الكثير لتفعله. لكن ذلك يجعل تدخلاتها حين يُطلب منها التصدي للكرة أكثر إثارة للإعجاب.

    وكان نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام مثالًا واضحًا على ذلك. فقد توحي النتيجة النهائية، بفوز برشلونة 4-0، بأن الفريق الكتالوني لم يجد صعوبة في التغلب على ليون لإحراز لقبه الأوروبي الرابع، لكن الأمر لم يكن كذلك. اضطرت كول إلى تقديم أفضل ما لديها في المواجهة، إذ تصدت لأربع كرات ببراعة لتحافظ على تقدم فريقها، قبل أن يضيف هدفان متأخران من سلمى بارايويلو مزيدًا من البريق إلى النتيجة النهائية.

    وكانت تلك واحدة من 23 مباراة حافظت فيها كول على نظافة شباكها خلال موسم 2025-26 المميز مع برشلونة وإسبانيا، وأسهمت خلاله في النجاح الكبير الذي حققه كلا الفريقين. قد لا تحظى مساهماتها دائمًا بالتقدير الكافي، لكن أداءها في نهائي دوري أبطال أوروبا كان ينبغي أن يذكّر الجميع بأهميتها، وأن يكسبها بعض التقدير بعد ترشيحها الأول على الإطلاق لجائزة الكرة الذهبية.

  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    14ماريونا كالدينتي (آرسنال)

    في موسم 2025-26: سبعة أهداف، خمس تمريرات حاسمة. تُوّجت بدوري الأمم الأوروبية وكأس أبطال السيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

    بعدما حلّت ماريونا كالدينتي ثانيةً في التصويت على جائزة الكرة الذهبية العام الماضي، تبدو فرص فوزها بالجائزة هذه المرة أقل بكثير. وكان للاعبة منتخب إسبانيا تأثير واضح مجددًا مع آرسنال، إذ ساعدته على الفوز بالنسخة الأولى من كأس أبطال السيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لكن أرقامها الهجومية تراجعت مقارنة بالعام الماضي، محليًا وفي دوري أبطال أوروبا، بسبب الدور الأكثر تأخرًا الذي طُلب منها أداؤه بانتظام أكبر مع ناديها.

    ومن المرجح أن يؤثر ذلك في فرصها، وكذلك عدم تمكنها من ترك بصمتها في المراحل الأخيرة من حملة آرسنال للدفاع عن لقبه الأوروبي، التي أنهاها ليون في نصف النهائي. ومع ذلك، يُتوقع أن تحصل وصيفة العام الماضي على أصوات.

  • Vivianne Miedema Manchester City 2025-26Getty Images

    13فيفيان ميديما (مانشستر سيتي)

    في موسم 2025-26: 14 هدفًا وخمس تمريرات حاسمة. فازت بدوري السوبر الإنجليزي للسيدات وكأس الاتحاد الإنجليزي.

    أبعدت سلسلة مؤسفة من الإصابات فيفيان ميديما عن قائمة المرشحات لجائزة الكرة الذهبية منذ احتلالها المركز الحادي عشر في عام 2022. لكن الهولندية تُعد على نطاق واسع من أفضل لاعبات العالم، وقد ذكّرت الجميع في الموسم الماضي بسبب احتلالها أحد المراكز الخمسة الأولى في التصويت على الكرة الذهبية مرتين متتاليتين في النسختين السابقتين لعام 2022، بعدما أدت دورًا محوريًا في موسم تُوّج فيه مانشستر سيتي بأول لقب له في دوري السوبر الإنجليزي للسيدات منذ 10 سنوات.

    لم تتفوق على ميديما في عدد الأهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات الموسم الماضي سوى لاعبتين، كما احتلت المركز الثالث في التمريرات الحاسمة والثاني في إجمالي المساهمات المباشرة في الأهداف. وغياب مانشستر سيتي عن المنافسات الأوروبية سيضعف فرصها في تكرار بعض مراكزها المتقدمة السابقة في الكرة الذهبية، لكن المهاجمة حجزت مكانها بين المرشحات بعد أول موسم لها دون إصابات منذ فترة، وعزز تسجيلها هدفًا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي حظوظها.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Claudia Pina Barcelona Women 2025-26Getty Images

    12كلوديا بينا (برشلونة)

    في موسم 2025-26: 32 هدفًا وتسع تمريرات حاسمة. فازت بدوري الأمم الأوروبية، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني للسيدات، وكأس السوبر الإسباني وكأس ملكة إسبانيا.

    قدّمت كلاوديا بينا موسمًا رائعًا في 2025-26. فازت بالحذاء الذهبي في الدوري الإسباني للسيدات، وكانت من أكثر المهاجمات تسجيلًا للأهداف في القارة طوال الموسم، ما أفاد إسبانيا، التي ساعدتها على الفوز بدوري الأمم الأوروبية، وبرشلونة، الذي توّج بالرباعية.

    لكن إنتاجيتها تراجعت قليلًا في النصف الثاني من الموسم، ولم تستغل المباريات الكبرى التي خاضها برشلونة. فقد غابت أهدافها وتمريراتها الحاسمة ولحظاتها اللافتة عن الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، وكذلك عن كلاسيكو الدوري الإسباني للسيدات أمام ريال مدريد، ما يضعها في مرتبة أدنى بهذا التصنيف، رغم أنها سجّلت في نهائي كأس ملكة إسبانيا.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11تيموا تشاوينجا (كانساس سيتي كارنت)

    في 2025-26: 18 هدفًا وأربع تمريرات حاسمة. فازت بدرع الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات والحذاء الذهبي.

    يصعب دائمًا تقدير موقع نجمات الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات في التصويت على الكرة الذهبية، لأن جدول الدوري لا يتوافق مع المواعيد والفترات المحددة للجائزة. في العام الماضي، لم تُرشَّح سوى ثلاث لاعبات من الدوري، وكان ترشيح مارتا وإستير جونزاليس مرتبطًا بدرجة أكبر بتألقهما في بطولات كبرى على الصعيد الدولي.

    أما ترشيح تيموا تشاوينجا، فاستند إلى مستواها الاستثنائي في الدوري. ففي موسم 2024، الذي دخلت أشهره القليلة الأخيرة ضمن الفترة المحتسبة للكرة الذهبية، فازت تشاوينجا بجائزتي الحذاء الذهبي وأفضل لاعبة. وفي موسم 2025، حصدت الجائزتين مجددًا، وساعدت كانساس سيتي كارنت على الفوز بدرع الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات، كما واصلت تألقها اللافت في موسم 2026. لذلك، ينبغي أن تحظى المهاجمة بالتقدير مجددًا في ترتيب الكرة الذهبية، حتى وإن كان تألقها المذهل مع مالاوي في مشاركة المنتخب الأولى بكأس أمم إفريقيا للسيدات خارج الفترة المعتمدة للتصويت.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    10يوي هاسيجاوا (مانشستر سيتي)

    في موسم 2025-26: ستة أهداف وخمس تمريرات حاسمة. فازت بكأس آسيا والدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات وكأس الاتحاد الإنجليزي.

    بعد ترشيحها في عامي 2023 و2024، عادت يوي هاسيجاوا إلى القائمة الطويلة في 2026، بعدما كانت القلب النابض لفريق مانشستر سيتي الذي تألق بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات الموسم الماضي. ولعبت هاسيجاوا ضمن ثنائي مميز في محور الوسط إلى جانب الإنجليزية الشابة لورا بليندكيلد براون أو الأمريكية الدولية سام كوفي، وحصلت على حرية أكبر للتقدم هجوميًا، ما زاد مساهماتها التهديفية وعزز فرصها.

    ويعزز دور هاسيجاوا المحوري في تتويج اليابان بكأس آسيا حظوظها كثيرًا، إذ أضافت لقبًا آخر إلى سجلها، إلى جانب لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات الذي أحرزه سيتي بأريحية، وكأس الاتحاد الإنجليزي التي توّج بها عقب فوزه 4-0 على برايتون.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    9كلارا بوهل (بايرن ميونخ)

    في موسم 2025-26: 10 أهداف و22 تمريرة حاسمة. فازت بالدوري الألماني وكأس السوبر الألماني وكأس ألمانيا.

    قد لا يحظى اللاعبون في ألمانيا بالاهتمام الكافي عند التصويت لهذه الجائزة، لكن أرقام كلارا بوهل المذهلة فرضت نفسها في عام 2025، وكررت ذلك في عام 2026 بعد موسم ممتاز آخر.

    وعادلت اللاعبة السريعة على الجناح حصيلتها من الأهداف في الدوري الألماني خلال موسم 2024-25، وتجاوزت حصيلتها من التمريرات الحاسمة، كما ارتفعت أرقامها في دوري أبطال أوروبا بفضل تقديمها ثماني تمريرات حاسمة في مبارياتها الست الأولى. وحققت بوهل هذه الأرقام رغم غيابها شهرين بسبب إصابة عضلية، إذ أدت دورًا كبيرًا في حسم بايرن ثلاثية محلية أخرى، لتعود إلى قائمة المرشحات لجائزة الكرة الذهبية.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    8أليسيا روسو (آرسنال)

    في موسم 2025-26: 29 هدفًا و10 تمريرات حاسمة. تُوجت بكأس فيفا لأبطال السيدات.

    احتلت أليسيا روسو المركز الثالث في التصويت على الكرة الذهبية العام الماضي. وفي موسم 2025-26، قدمت موسمًا أفضل على الصعيد الفردي، لكن لا بد من الإشارة إلى أن دورها في نجاح إنجلترا في الدفاع عن لقبها الأوروبي وفوز آرسنال بدوري أبطال أوروبا أسهم في حصولها على ذلك المركز المتقدم في تصويت 2025. لذلك، فإن خروج آرسنال من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وعدم فوزه بأي لقب كبير آخر، باستثناء النسخة الأولى من كأس فيفا لأبطال السيدات، سيؤثران في فرص المهاجمة في الفوز بالكرة الذهبية لعام 2026.

    ومع ذلك، كانت أرقام روسو في الموسم الماضي ممتازة، وأسهمت في مشوار آرسنال المميز في دوري أبطال أوروبا، إذ سجلت في كلتا مواجهتيه بالأدوار الإقصائية. وستنال أصواتًا تستحقها، لكن على الأرجح ليس بالقدر نفسه الذي نالته العام الماضي.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    7كارولين جراهام هانسن (برشلونة)

    في موسم 2025-26: 18 هدفًا و16 تمريرة حاسمة. فازت بدوري أبطال أوروبا، وليجا إف، وكأس السوبر الإسباني، وكأس ملكة إسبانيا.

    تتداخل عدة عوامل في تحديد الفائزة بالكرة الذهبية للسيدات. وبالطبع، يُعد أداء كل لاعبة وأرقامها من العوامل الرئيسية، لا سيما على أكبر المسارح، وكذلك الفوز بالألقاب. لكن من السذاجة تجاهل أهمية شهرة الاسم في هذه الجائزة أيضًا. فقد شهدت السنوات الماضية استبعادات كثيرة غريبة من قائمة المرشحات، لكن قليلًا منها كان صارخًا بقدر غياب نجمة برشلونة كارولين جراهام هانسن، التي اضطرت إلى الانتظار حتى عام 2024 لنيل ترشيحها الأول. 

    ولحسن الحظ، تجاوزت لاعبة منتخب النرويج هذا الحاجز أخيرًا، وهي ضمن المنافسة مجددًا في 2026. ولم تتفوق سوى لاعبة واحدة على جراهام هانسن في عدد المساهمات المباشرة في الأهداف بليجا إف الموسم الماضي، فيما تصدرت نجمة برشلونة المسابقة في التمريرات الحاسمة. كما تألقت بانتظام في اللحظات الحاسمة، وقدمت عروضًا رائعة في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.

  • Patri Guijarro Barcelona 2025-26Getty Images

    6باتري غيخارو (برشلونة)

    في موسم 2025-26: أربعة أهداف و10 تمريرات حاسمة. فازت بدوري أبطال أوروبا، ودوري الدرجة الأولى الإسباني للسيدات، وكأس السوبر الإسباني، وكأس ملكة إسبانيا.

    بعد غيابها لأكثر من شهرين بسبب كسر في إحدى عظام قدمها، اضطرت باتري غيخارو إلى متابعة فوز إسبانيا بدوري الأمم من بعيد، لكنها عادت بقوة في 2026. وظهرت أهميتها لبرشلونة فور عودتها، إذ ارتفع مستوى الفريق إلى حد أن فترة غيابها لم تمنع إدراج اسمها مجدداً في القائمة الطويلة للمرشحات لجائزة الكرة الذهبية.

    وسبق لغيخارو أن احتلت المركز السادس في التصويت على هذه الجائزة، وقد تقترب من ذلك المركز مجدداً في 2026 بعد نهاية قوية للموسم، شهدت أداءً رائعاً منها في نهائي دوري أبطال أوروبا، برزت خلاله تمريرتها الحاسمة لهدف إيوا بايور الثاني.

  • Manchester United FC v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    5بيرنيل هاردر (بايرن ميونخ)

    في موسم 2025-26: 34 هدفًا و14 تمريرة حاسمة. فازت بالدوري الألماني وكأس السوبر الألماني وكأس ألمانيا.

    بعدما حلّت ثانية في أول تصويت على جائزة الكرة الذهبية للسيدات عام 2018، لا تزال بيرنيل هاردر تقدم مستويات استثنائية في 2026. ومن المرجح أن نجمة منتخب الدنمارك كانت ستمتلك كرة ذهبية لو مُنحت الجائزة في 2020، وما زالت تحظى بتقدير كبير لدى المصوّتين، إذ احتلت المركز العشرين العام الماضي رغم خروج منتخب الدنمارك من دور المجموعات في يورو 2025 دون حصد أي نقطة.

    وجاء ذلك عقب موسم رائع تُوّجت فيه بالثلاثية مع بايرن ميونخ، وكرر النادي الألماني الإنجاز نفسه في موسم 2025-26، بينما حققت هاردر أرقامًا تفوقت بها على أرقامها في العام السابق. وبالنظر إلى دورها البارز في فوز بايرن على مانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وأدائها المثير للإعجاب رغم الهزيمة أمام برشلونة في نصف النهائي، ومساهمتها في تأهل منتخب الدنمارك مباشرة إلى كأس العالم الصيف المقبل رغم أنه لم يكن مرشحًا لذلك، فقد تحقق هاردر أفضل مركز لها في ترتيب الكرة الذهبية منذ عدة سنوات.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    4خديجة شو (مانشستر سيتي)

    في موسم 2025-2026: 39 هدفًا وتسع تمريرات حاسمة. تُوّجت بالدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات وكأس الاتحاد الإنجليزي.

    رغم أن غياب المشاركة في البطولات الأوروبية سيحد على الأرجح من فرص خديجة شو في الفوز بالكرة الذهبية، فإنها مرشحة للحصول على الكثير من الأصوات في وقت لاحق من هذا العام، بعد موسم رائع أمام المرمى قادت فيه مانشستر سيتي إلى لقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات منذ 10 سنوات. وسجلت شو 21 هدفًا في 22 مباراة بالدوري الموسم الماضي، بزيادة ثمانية أهداف على أقرب منافساتها، وقدمت أيضًا أربع تمريرات حاسمة، لتصبح اللاعبة الأكثر مساهمة في الأهداف بالمسابقة بفارق كبير.

    وحققت المهاجمة نجاحًا إضافيًا في كأس الاتحاد الإنجليزي، فرديًا وجماعيًا. فقد قادت ثنائيتها أمام تشيلسي في نصف النهائي مانشستر سيتي إلى ويمبلي، ثم قدمت أداءً مميزًا في النهائي، فسجلت هدفًا وصنعت آخر في الفوز 4-0 على برايتون. 

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3ميلشي دومورناي (ليون)

    في موسم 2025-26: 22 هدفًا و12 تمريرة حاسمة. فازت بدوري بريميير ليغ وكأس الرابطة الفرنسية وكأس فرنسا.

    سيكون من المفاجئ للغاية ألا تفوز ميلشي دومورناي بالكرة الذهبية في مرحلة ما، فهي تملك موهبة استثنائية. وقد أثبتت ذلك مرارًا بأدائها مع ليون الموسم الماضي، إذ برزت بانتظام بوصفها أفضل لاعبة على أرض الملعب.

    بعدما سجلت بمعدل لافت في موسم 2024-25، قدمت دومورناي تمريرات حاسمة بوتيرة أعلى الموسم الماضي، لكنها واصلت أيضًا هز الشباك في اللحظات الحاسمة، وبأسلوب مذهل. وحدث ذلك حين واجه ليون باريس سان جيرمان في نهائي كأس الرابطة الفرنسية، إذ كان هدفها الرائع الوحيد في المباراة. كما افتتحت التسجيل في نهائي كأس فرنسا، قبل أن تسجل ثلاثية في المباراة الحاسمة للقب الدوري، ليكمل ليون الثلاثية المحلية.

    وفي دوري أبطال أوروبا، لعبت دومورناي دورًا حاسمًا في بلوغ فريقها النهائي. فقد سجلت في الفوز على فولفسبورج في ربع النهائي، واختيرت أفضل لاعبة في المباراة حين أقصى ليون آرسنال من نصف النهائي. ومن شأن مثل هذه العروض أن تمنحها مركزًا متقدمًا في ترتيب الكرة الذهبية.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2إيفا بايور (برشلونة)

    في موسم 2025-26: 33 هدفًا وسبع تمريرات حاسمة. فازت بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني للسيدات، وكأس السوبر الإسباني، وكأس ملكة إسبانيا.

    من المفترض أن يضع دور إيفا بايور في موسم برشلونة 2025-26، الذي توّج فيه بأربعة ألقاب، اسمها قرب صدارة التصويت على الكرة الذهبية، إن لم يكن في الصدارة. ففي عام 2025، نالت لاعبة منتخب بولندا جائزة جيرد مولر بفضل تألقها التهديفي، واحتلت المركز الثامن في التصويت على الجائزة الرئيسية. وبوصفها منافسة حقيقية على الكرة الذهبية، يُنتظر أن تحتل مركزًا أعلى هذا الموسم.

    ربما لم تتجاوز بايور حاجز الـ50 هدفًا كما فعلت في موسم 2024-25، لكنها ظلت غزيرة التهديف، وبرزت في المباريات الكبرى؛ إذ سجلت في مباريات برشلونة الخمس جميعها بالأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، حين تخطى ريال مدريد وبايرن ميونخ قبل أن يهزم ليون في النهائي. وكان هدفاها في المباراة النهائية حاسمين، لتفوز باللقب للمرة الأولى في سادس نهائي تخوضه.

  • Alexia Putellas Barcelona 2025-26Getty Images

    1أليكسيا بوتياس (لندن سيتي ليونيسز)

    في موسم 2025-26: 24 هدفًا و13 تمريرة حاسمة. تُوّجت بدوري الأمم الأوروبية للسيدات، ودوري أبطال أوروبا، وليجا إف، وكأس السوبر الإسباني، وكأس الملكة.

    بالنسبة إلى كثيرين، كانت أليكسيا بوتياس تستحق الفوز بالكرة الذهبية للسيدات لعام 2025. فقد بدت نجمة برشلونة، على الأرجح، في أفضل مستوياتها على الإطلاق خلال موسم 2024-25، متجاوزة سنوات صعبة عانت فيها من الإصابات لتقدم أداءً استثنائيًا، بينما فاز الفريق الكتالوني بثلاثية محلية وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

    وواصلت بوتياس تألقها في موسم 2025-26، الذي ازداد فيه عبء التوقعات الملقى على عاتقها، خصوصًا في بعض الفترات التي شهدت إصابة غيخارو وبونماتي في خط الوسط. وبرعت الفائزة بالكرة الذهبية مرتين في مساعدة اللاعبات الأصغر سنًا من حولها على تعويض غياب الأسماء الكبيرة، مع مواصلتها تسجيل الأهداف وصناعة التمريرات الحاسمة بمعدلات لافتة، أسهمت في فوز إسبانيا وبرشلونة بكل الألقاب الممكنة.

    وبالنظر إلى مستواها العالمي الثابت، وسجلها في التصويت على الكرة الذهبية، ودورها في فوز برشلونة بالرباعية، فضلًا عن حصولها مبكرًا على تقدير فردي، من بينها جائزة لاعبة الموسم في دوري أبطال أوروبا، تُعد بوتياس المرشحة الأبرز للفوز بالكرة الذهبية للسيدات لعام 2026.