تصنيفات أداء المنتخب الأمريكي لكرة القدم: فولارين بالوغون وويستون ماكيني في أفضل حالاتهما، لكن من غيرهما يبرز قبل كأس العالم؟

لقد وصلنا إلى مرحلة من دورة كأس العالم تصبح فيها المستوى الفني عاملاً حاسماً. فهذه هي الأسابيع التي تتحدد فيها الثقة بالنفس قبل خوض المباريات على المسرح الكبير. وبالنسبة للاعبين الذين لا يزال مصيرهم غير مؤكد، قد يُحدث هدف أو هدفان فرقاً كبيراً. أما بالنسبة للاعبين الأساسيين، فقد تساعدهم سلسلة الانتصارات المتتالية على الارتقاء بمستواهم إلى درجة أعلى في الوقت الذي تحتاجهم فيه منتخباتهم الوطنية أكثر من أي وقت مضى.

لذا، مع استمرار المنتخب الأمريكي للرجال في التطلع إلى هذا الصيف، يجدر بنا النظر إلى من يقدم أداءً جيداً، لأن هذه الأمور مهمة بالفعل، مع بقاء بضعة أسابيع فقط قبل أن يتخذ ماوريسيو بوكيتينو قراراته النهائية بشأن تشكيلة الفريق. على مستوى مجموعة اللاعبين، كان هناك تراجع في المستوى، مثل الذي يمر به كريستيان بوليسيتش حالياً. كما كانت هناك إصابات، مثل تلك التي تعرض لها باتريك أجيمانغ. ومع ذلك، حتى مع وجود هذه العوامل السلبية، يرفع العديد من اللاعبين مستوى أدائهم إلى آفاق جديدة.

من لاعبي التشكيلة الأساسية للمنتخب الأمريكي إلى أولئك الذين يسعون لتحقيق انطلاقة متأخرة، هؤلاء هم النجوم الأمريكيون الذين يزدهرون على مستوى الأندية. هذا ليس تصنيفًا لأفضل اللاعبين بشكل عام، بل هو لمحة سريعة عن من يظهر أفضل مستوى في الوقت الحالي. تسلط GOAL الضوء في هذه السلسلة المتكررة على نبض المواهب الأمريكية في جميع أنحاء العالم...