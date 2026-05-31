Goal.com
Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

صراع «الكرة الذهبية» 2026: ديمبيلي يبرز كأكبر منافس لهاري كين وتلاشي آمال رايس

مع تلاشي الثنائي المهيمن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في الأفق، لم تكن المنافسة على جائزة الكرة الذهبية بهذه الانفتاحية منذ ما يقرب من 20 عامًا، حيث يبدأ عدد لا يحصى من اللاعبين الآن كل موسم وهم يعتقدون أن لديهم فرصة للفوز بأرقى جائزة فردية في عالم كرة القدم. خرج أوسمان ديمبيلي من مسيرة مهنية عانى خلالها من الإصابات وتقلب الأداء ليحصد الكرة الذهبية في عام 2025، وهو من بين مجموعة كبيرة من المتنافسين مرة أخرى في عام 2026.

لقد حسم ديمبيلي الجائزة إلى حد كبير بفضل أدائه المتميز الذي ساعد باريس سان جيرمان على الفوز بأول لقب له في كأس أوروبا، ومن المرجح أن يكون لدوري أبطال أوروبا مرة أخرى دور كبير في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية هذه المرة. ومع ذلك، فهذه السنة هي سنة كأس العالم، لذا هناك احتمال ألا يتضح الفائز النهائي حتى الصيف في أمريكا الشمالية.

ولا تنسوا أيضًا أن كأس الأمم الأفريقية ستؤخذ في الاعتبار أيضًا، مما يعني أنه قد يكون هناك بعض اللاعبين الذين لا يلمعون فقط مع أنديتهم، بل يثيرون الإعجاب أيضًا في بطولتين رئيسيتين على مدار الموسم.

سباق الكرة الذهبية هو ماراثون وليس سباق سرعة، ولكن مع وصول الموسم الأوروبي إلى خاتمته بعد أن دافع باريس سان جيرمان عن لقبه الأوروبي في بودابست، تواصل تصنيفات GOAL للكرة الذهبية تتبع المرشحين الأكثر ترجيحًا للفوز بالكرة الذهبية قبل الحفل الذي سيقام في لندن في 26 أكتوبر...

التحديث السابق: 29 مايو 2026. اللاعبون الذين تم استبعادهم: خوليان ألفاريز.

"محتوى مترجم عبر الذكاء الاصطناعي" من النسخة الإنجليزية لموقع "جول"

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    20بيدري (برشلونة) ⬇️

    في موسم 2025-2026: أربعة أهداف و12 تمريرة حاسمة. فاز بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

    يظل بيدري أحد أبرع لاعبي خط الوسط في اللعبة على الرغم من أنه لم يتجاوز 23 عامًا، ولا يستطيع برشلونة أن يقدم أفضل ما لديه إلا عندما يكون نجمه في وسط الملعب متاحًا. لم يكن هذا هو الحال دائمًا هذا الموسم، حيث بدأت الإصابات تعاني بيدري مرة أخرى. ولكن عندما كان لائقًا بدنيًا، لم يكن هناك سوى عدد قليل من اللاعبين الأفضل منه في الدوري الإسباني.

    نجح فريق هانسي فليك في الدفاع عن لقبه المحلي، لكن آماله في دوري أبطال أوروبا تلاشت بعد خروجه من الدور ربع النهائي على يد أتلتيكو مدريد. سيظل بيدري لاعباً أساسياً في تشكيلة المنتخب الإسباني في سعيه نحو المجد في كأس العالم، لكن أي أمل كان يراوده في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية قد تلاشى تقريباً.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    19بوكايو ساكا (أرسنال) ⬇️

    في موسم 2025-2026: 13 هدفًا، 10 تمريرات حاسمة. فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

    بسبب مستواه البدني واللياقة البدنية، لم يكن هذا الموسم هو أفضل مواسم بوكايو ساكا. ومع ذلك، فقد كان موسمًا لا يُنسى بالنسبة لجناح أرسنال، حيث فاز الغانرز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ووصلوا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

    أدى عودة ساكا إلى التشكيلة إلى إثارة أرسنال لتقديم أفضل أداء له منذ أسابيع ضد فولهام في أوائل مايو، حيث استعاد الفريق السيطرة على سباق اللقب قبل أن يسجل اللاعب الدولي الإنجليزي الهدف الذي حجز مكان الغانرز في أكبر مباراة في كرة القدم الأوروبية. أضف إلى ذلك أن ساكا سيكون بالتأكيد لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المنتخب الإنجليزي في كأس العالم هذا الصيف، وقد تكون حملته للفوز بالكرة الذهبية قد بدأت للتو.

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    18فينيسوس جونيور (ريال مدريد) ↔️

    في موسم 2025-2026: 23 هدفًا، و14 تمريرة حاسمة.

    عانى فينيسيوس جونيور من عام 2025 بائس فيما يتعلق بأدائه مع ريال مدريد، حيث سجل ثمانية أهداف فقط في الدوري الإسباني على مدار العام، في الوقت الذي فشلت فيه حملته للانتقام من أجل الفوز بجائزة الكرة الذهبية. ومع ذلك، وكما يقول المثل القديم، فإن المستوى المؤقت، لكن المستوى الحقيقي دائم، وأثبت فيني أنه لا يزال قادراً على أن يكون حاسماً خلال سلسلة انتصارات متتالية في بداية عام 2026، والتي تضمنت تسجيله أربعة أهداف في ست مباريات في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.

    لم تكن عودة نجم فلامنغو السابق إلى أفضل مستوياته كافية للمساعدة في جلب الألقاب إلى البرنابيو، في حين أن سجله السيئ مع البرازيل يحتاج بشدة إلى التحسن بحلول موعد انطلاق كأس العالم. وعلى هذا النحو، فإن ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية هو أقصى ما يمكن أن يأمل فيه الآن.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    17لاوتارو مارتينيز (إنتر) ↔️

    في موسم 2025-2026: 26 هدفًا، وثماني تمريرات حاسمة. فاز بدوري الدرجة الأولى الإيطالي وكأس إيطاليا.

    على الرغم من خروج إنتر من دوري أبطال أوروبا بشكل محرج على يد بودو/غليمت، إلا أن الفريق لا يزال يتمتع بموسم ناجح، حيث حسم النيرازوري لقب الدوري الإيطالي قبل أن يتوج بلقب كأس إيطاليا. وكما في السنوات السابقة، كان لاوتارو مارتينيز القوة الدافعة وراء هذا النجاح.

    أنهى الموسم متصدرًا قائمة هدافي الدوري الإيطالي بفارق ثلاثة أهداف، وسيكون لاوتارو مرة أخرى جزءًا من تشكيلة الأرجنتين للدفاع عن لقبها في كأس العالم هذا الصيف. بعد أن تخلص من عبء البطولات الكبرى بفضل تألقه في كوبا أمريكا 2024، ربما يكون هذا هو الوقت المناسب للاعب البالغ من العمر 28 عامًا للتألق على الساحة العالمية.

  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    16رافينيا (برشلونة) ↔️

    في موسم 2025-2026: 21 هدفًا، وثماني تمريرات حاسمة. فاز بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

    بالنسبة للبعض، كان احتلال رافينها المركز الخامس في تصويت جائزة الكرة الذهبية لعام 2025 أمراً مخزياً بالنظر إلى الأرقام الهجومية المذهلة التي سجلها مع برشلونة. وكان لهم حق في ذلك، وبدا أن البرازيلي كان حريصاً على العودة إلى قائمة المرشحين بعد تخلصه من مشكلة في أوتار الركبة أعاقت تقدمه خلال الأشهر الأولى من الموسم.

    قدم أداءً حاسماً في الفوز على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني وعلى نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا، لكنه تعرض لإصابة أخرى أثرت سلباً على آمال برشلونة في البطولة الأوروبية. ومع ذلك، سيكون أحد قادة المنتخب البرازيلي في كأس العالم، حيث أظهر المنتخب البرازيلي تحسناً تحت قيادة كارلو أنشيلوتي مع اقتراب البطولة.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    15أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) 🆕

    في موسم 2025-2026: ثلاثة أهداف، و16 تمريرة حاسمة، و19 مباراة دون استقبال أهداف. فاز بكأس الأمم الأفريقية، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الفرنسي، وكأس السوبر الأوروبي.

    أفضل ظهير أيمن على وجه الأرض، أشرف حكيمي، استمتع بموسم ممتاز آخر مع باريس سان جيرمان، وعاد من الإصابة في الوقت المناسب ليشارك بشكل كامل في فوز فريقه بنهائي دوري أبطال أوروبا.

    في الوقت الحالي، يمكنه أيضًا أن يدعي أنه بطل أفريقيا بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بإلغاء نتيجة نهائي كأس الأمم الأفريقية المثير للجدل، على الرغم من أن استئناف السنغال قد يعكس هذا القرار. بغض النظر عن ذلك، لدى المغرب فرصة للوصول إلى مراحل متقدمة في كأس العالم، حيث يهدف إلى تكرار إنجازه في عام 2022 بالحصول على المركز الرابع.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    14جابرييل (أرسنال) ⬇️

    في موسم 2025-2026: أربعة أهداف، خمس تمريرات حاسمة، 29 مباراة دون استقبال أهداف. فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

    ربما لا يوجد لاعب يجسد أرسنال المعاصر أكثر من غابرييل ماغالهايس، حيث برز اللاعب الدولي البرازيلي كأحد أخطر الأسلحة في الكرات الثابتة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين أن أسلوبه البدني في الدفاع نادراً ما كان رائجاً خلال العقدين الماضيين كما هو الحال الآن.

    على الرغم من أن ويليام ساليبا لا يزال رائعًا كما كان دائمًا، إلا أن غابرييل يمكن اعتباره الآن الأهم بين ثنائي قلب الدفاع في أرسنال. ومع ذلك، فإن إهداره لركلة جزاء في نهائي دوري أبطال أوروبا سيكون بلا شك عاملاً سلبياً في تقييمه، حتى لو قدم أداءً قوياً مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    13برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 12 هدفًا، و25 تمريرة حاسمة.

    بعد أن حطم الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، وحصل على جائزتي أفضل لاعب في العام من رابطة كتاب كرة القدم (FWA) وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أثبت برونو فرنانديز مرة أخرى أنه الرجل الذي جعل مانشستر يونايتد يعمل بكفاءة. إذا تمكن الآن من تقديم أداء قوي مع البرتغال في كأس العالم، فسيكون ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية أمراً مؤكداً.

    لكن الفوز بالكرة الذهبية سيكون أمراً مختلفاً تماماً. مع غياب مانشستر يونايتد عن البطولات الأوروبية وغياب أي لقب يثبت جهود الفريق، كان على فرنانديز أن يقدم موسمًا رائعًا حقًا ليصبح منافسًا بين المرشحين الرئيسيين. ورغم أدائه الرائع، إلا أنه لم يصل إلى هذا المستوى.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    12كريستيانو رونالدو (النصر) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 35 هدفًا، وست تمريرات حاسمة. فاز بدوري المحترفين السعودي.

    لم يفز سوى رجل واحد، هو السير ستانلي ماثيوز، بجائزة الكرة الذهبية وهو في سن الأربعين أو أكثر، وقد يبدو انضمام كريستيانو رونالدو إلى هذا النادي الحصري أمراً بعيد المنال بالنسبة لأولئك الذين يركزون على كرة القدم الأوروبية. ومع ذلك، واصل الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات تسجيل الأهداف في السعودية، وأخيراً حطم صيامه عن الألقاب في الشرق الأوسط، حيث فاز النصر بلقب الدوري المحترف بعد تعثر مؤقت في منتصف الموسم.

    سجل رونالدو ما يقارب هدفاً واحداً في كل مباراة مع بطل السعودية الجديد، وبعد أن منحته الفيفا فرصة للعب في كأس العالم منذ البداية، سيقود مرة أخرى هجوم منتخب البرتغال الذي يتطلع إلى الفوز باللقب بعد فوزه بدوري الأمم الأوروبية العام الماضي. إذا أضاف رونالدو النجاح الدولي إلى ما حققه على مستوى الأندية، فقد لا يمكن حرمانه من مكان على منصة التتويج على الأقل...

  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    11ليونيل ميسي (إنتر ميامي) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 36 هدفًا، و26 تمريرة حاسمة. فاز بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم.

    لم يستطع ذلك، أليس كذلك؟! كان يُعتقد أن أيام ترشيح ليونيل ميسي لجائزة الكرة الذهبية قد ولت، ولكن بعد أن قاد إنتر ميامي إلى أول لقب له في كأس MLS، ومع وجود الأرجنتين ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم، هناك فرصة حقيقية أن يجد الفائز باللقب ثماني مرات نفسه مرة أخرى في السباق على الكرة الذهبية بحلول الصيف.

    أثبت ميسي أنه في مستوى آخر تمامًا في طريقه للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمرة الثانية على التوالي، حيث سجل ستة أهداف وصنع سبع تمريرات حاسمة في مباريات ميامي الست في التصفيات وحدها، ومن المؤكد أن هذا النجاح على مستوى الأندية سيؤخذ في الاعتبار إذا تمكن من مساعدة الأرجنتين في الدفاع عن لقبها العالمي في أمريكا الشمالية. على الرغم من كل المواهب المحيطة به، يظل ميسي في قلب تشكيلة "الألبيسيليستي"، وبالتالي فإن أي انتصار في البلد الذي يعتبره الآن وطنه سيُنسب إليه مرة أخرى إلى حد كبير.

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    10إرلينج هالاند (مانشستر سيتي) ↔️

    في موسم 2025-2026: 51 هدفًا، و10 تمريرات حاسمة. فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو.

    بعد موسم مخيب للآمال مقارنة بمعاييره العالية، دخل إرلينغ هالاند في "وضع تيرميناتور" لبدء موسم 2025-26، ليصبح بمفرده قوة هجومية هائلة لمانشستر سيتي في سعيه لإعادة ترسيخ مكانته كمتنافس على أكبر الألقاب. هددت فترة الجفاف التي أعقبت ذلك في بداية عام 2026 بتدمير فرص هالاند في الفوز بجائزة الكرة الذهبية وكذلك آمال مانشستر سيتي في الفوز بالألقاب، حيث خرج الفريق من دوري أبطال أوروبا، لكنهم استعادوا عافيتهم وفازوا بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو، بينما ضغطوا على أرسنال حتى النهاية في سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    وبينما فشل هالاند في الفوز بأكبر الألقاب المتاحة له، تعززت ترشيحه بتأهل النرويج لأول مرة إلى كأس العالم منذ عام 1998، مما يمنح مهاجمها النجم فرصة الظهور في بطولة دولية كبرى للمرة الأولى. لا تعد النرويج سوى حصان أسود للفوز في أمريكا الشمالية، لكن هالاند قد يستغل المسرح العالمي لتذكير الناخبين بما هو قادر عليه.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    9ديكلان رايس (أرسنال) ⬇️

    في موسم 2025-2026: ستة أهداف، و13 تمريرة حاسمة. فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

    أعلن ديكلان رايس عن نفسه كواحد من نخبة لاعبي خط الوسط في العالم بفضل أدائه ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ومنذ ذلك الحين، واصل لاعب أرسنال تألقه. كان رايس أحد أهم لاعبي "المدفعجية" في فوزهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولعب دوراً كبيراً في وصولهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

    بفضل انطلاقاته القوية ومساهماته الدفاعية وتمريراته الثابتة، نادراً ما تمر المباريات دون أن يترك بصمته، كما أنه لاعب أساسي مؤكد في منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل، الذي يبدو قادراً على إنهاء 60 عاماً من المعاناة بالفوز بكأس العالم 2026.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    8لويس دياز (بايرن ميونيخ) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 28 هدفًا، و25 تمريرة حاسمة. فاز بدوري ألمانيا، وكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني.

    يمكن أن يُغفر لمشجعي ليفربول تساؤلهم عما إذا كان موسمهم سيكون أكثر نجاحًا لو لم يتم بيع لويس دياز الصيف الماضي. لعب المهاجم المتعدد المواهب دورًا مهمًا في فوز الريدز باللقب في موسم 2024-25، لكن رغبته في خوض تحدٍ جديد دفعت النادي إلى قبول عرض بقيمة 75 مليون يورو (65.5 مليون جنيه إسترليني/88 مليون دولار) من بايرن ميونيخ للحصول على خدمات اللاعب الكولومبي الدولي.

    لم ينظر دياز إلى الوراء منذ ذلك الحين، بعد أن توطدت علاقته مع هاري كين وبقية زملائه في بايرن. كانت بعض أهدافه في الدوري الألماني الموسم الماضي مذهلة، في حين أن أدائه المثير في دوري أبطال أوروبا سيكون بالتأكيد قد لفت انتباه مصوتي جائزة الكرة الذهبية، حتى لو خسر بايرن في النهاية مرة أخرى في أوروبا. وعندما تأخذ في الاعتبار أن دياز سيلعب أيضًا في أول كأس عالم له هذا الصيف مع منتخب كولومبيا الذي يُعتبر الحصان الأسود، فإنه يمتلك كل المقومات ليكون منافسًا على الكرة الذهبية.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7خفيتشا كفاراتشيليا (باريس سان جيرمان) ↔️

    في موسم 2025-2026: 22 هدفًا، و10 تمريرات حاسمة. فاز بدوري أبطال أوروبا، والدوري الفرنسي، وكأس الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس القارات.

    إذا أردنا تتويج أفضل لاعب في مرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، فإن خفيشا كفاراتشيليا سيكون متفوقًا بفارق كبير على جميع اللاعبين الآخرين. أصبح جناح باريس سان جيرمان أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل أو يصنع هدفًا في سبع مباريات متتالية في مرحلة خروج المغلوب، مع بعض التسديدات المذهلة ضمن هذا العدد، حيث قاتل حامل اللقب في طريقه نحو فوز أوروبي آخر.

    ومع ذلك، لم يصل أداء كفاراتشيليا طوال الموسم إلى تلك المستويات العالية، في حين أن فشل جورجيا في التأهل إلى كأس العالم يهدد بوضع حد أقصى للمركز الذي يمكن أن يحتله في الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية. لا يزال هناك طريق إلى منصة التتويج على الأقل للرجل الذي يطلقون عليه اسم "كفارادونا"، ولم يكن بإمكانه فعل المزيد للوصول إلى هناك.

  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    6كيليان مبابي (ريال مدريد) ↔️

    في موسم 2025-2026: 48 هدفًا، و10 تمريرات حاسمة.

    هل هذه هي السنة التي سيحصل فيها كيليان مبابي أخيرًا على جائزة الكرة الذهبية؟ منذ اللحظة التي ظهر فيها كمراهق في موناكو، تم ترشيح المهاجم ليكون الفائز المستقبلي بالكرة الذهبية. ولكن بعد أن احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده السابع والعشرين، لا يزال مبابي ينتظر فرصته للوقوف على قمة المنصة.

    طوال معظم الموسم، لم يكن بإمكانه فعل المزيد ليمنح نفسه أفضل فرصة ممكنة لإنهاء هذا الانتظار، حيث حمل مبابي على عاتقه فريق ريال مدريد المتعثر، إلى درجة أنه تعرض لإصابة في الركبة عانى من أجل التعافي منها تمامًا، بينما تلاشت تدريجيًا آمال "البلانكوس" في إنهاء الموسم بلقب. ومع ذلك، يميل مبابي إلى الاحتفاظ بأفضل أدائه لكأس العالم، لذا نتوقع أن يواصل قائد المنتخب الفرنسي مسيرته في سباق الكرة الذهبية حتى بعد أن انتهت حملة ناديه بخيبة أمل.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    5مايكل أوليز (بايرن ميونيخ) ↔️

    في موسم 2025-2026: 23 هدفًا، و33 تمريرة حاسمة. فاز بدوري ألمانيا، وكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني.

    كل من توقع أن يواجه مايكل أوليسي صعوبة في الانتقال من كريستال بالاس إلى بايرن ميونيخ كان مخطئًا تمامًا، حيث قدم الجناح أداءً رائعًا على مدار عامين تقريبًا مع بطل الدوري الألماني. يتمتع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بقدرة على التسجيل بقدر ما يتمتع بقدرة على صنع الأهداف للآخرين، وقد نما ليصبح أحد أكثر المهاجمين رعبًا في الدوري الألماني، كما ترك بصمته في دوري أبطال أوروبا، ولا سيما ضد ريال مدريد في ربع النهائي، حيث أرهق دفاع الفريق الإسباني لفترات طويلة في البرنابيو قبل أن يحسم المباراة بهدف في بافاريا.

    كما ساعدت أداءات أوليسي مع ناديه في حجز مكان أساسي في تشكيلة المنتخب الفرنسي على الرغم من المنافسة الشديدة على المراكز. وبالتالي، قد يكون أحد نجوم كأس العالم المقبلة مع أحد المرشحين للفوز باللقب.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    4فيتينيا (باريس سان جيرمان) ⬆️

    في موسم 2025-2026: سجل سبعة أهداف وصنع عشرة تمريرات حاسمة. فاز بلقب الدوري الفرنسي، وكأس الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس القارات.

    قطع فيتينها شوطًا طويلاً منذ فترة إعارته المخيبة للآمال في ولفرهامبتون قبل خمس سنوات حتى صعوده على منصة التتويج بجائزة الكرة الذهبية في عام 2025، ويُنظر الآن إلى قائد باريس سان جيرمان من قبل الكثيرين على أنه أفضل لاعب وسط في العالم. بالتأكيد، لعب بهذه الطريقة خلال معظم الموسم، بل وأضاف المزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة إلى أدائه، حيث فاز فريق لويس إنريكي مرة أخرى بالدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

    حصل فيتينها على لقب أفضل لاعب في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وسيكون الآن جزءًا من منتخب البرتغال هذا الصيف الذي، بعد فوزه بدوري الأمم 2025، يؤمن إيمانًا راسخًا بقدرته على الفوز بكأس العالم. وإذا حققوا ذلك، فمن المرجح أن يكون لاعبهم في الوسط قد لعب دورًا كبيرًا في ذلك.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    3لامين يامال (برشلونة) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 25 هدفًا و20 تمريرة حاسمة. فاز بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

    لامين يامال، المرشح المفضل لدى المراهنين للفوز بجائزة الكرة الذهبية مع بداية الموسم، يسير بخطى ثابتة ليصبح أول لاعب دون سن 21 عامًا يفوز بالجائزة - ولن يضطر حتى إلى الفوز بها في عام 2026 لتحقيق ذلك! أدى أداء المراهق البرشلوني في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي إلى ظهوره في أعين الكثيرين كأفضل لاعب كرة قدم في العالم، وكان حصوله على المركز الثاني خلف ديمبيلي في التصويت دليلاً على ذلك.

    هناك من لا يزال يعتقد أن يامال بحاجة إلى صنع المزيد من اللحظات الحاسمة في المباريات الكبرى، في حين أن هناك مخاوف من أن عدد المباريات التي خاضها في مثل هذا العمر الصغير يؤدي إلى زيادة مشاكل الإصابة التي أدت في النهاية إلى إنهاء موسمه قبل الأوان ومن المقرر أن تستبعده عن المباريات الافتتاحية لكأس العالم. من المفترض أن يعود يامال للعب مع إسبانيا قبل بدء مباريات الأدوار الإقصائية في أمريكا الشمالية، وإذا تمكن من التألق في بطولة دولية كبرى أخرى هذا الصيف، فقد يتمكن من الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    2عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) ↔️

    في موسم 2025-2026: 19 هدفًا، و12 تمريرة حاسمة. فاز بدوري أبطال أوروبا، والدوري الفرنسي، وكأس الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس القارات.

    حدّت الإصابات من تأثير ديمبيلي في النصف الأول من موسم باريس سان جيرمان، مما يعني أن حفاظه على لقب الكرة الذهبية بدا مستبعداً. ومع ذلك، منذ عودته إلى لياقته الكاملة، استعاد مكانته من خلال العودة إلى أفضل مستوياته، ولا سيما بأدائه الحاسم في الفوز على كل من ليفربول وبايرن ميونيخ في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا قبل أن يسجل هدفاً في النهائي.

    كرر فريق لويس إنريكي انتصاره الأوروبي من الموسم الماضي، بينما من المقرر أن يكون ديمبيلي عضوًا رئيسيًا في المنتخب الفرنسي الذي يستعيد مستواه قبل كأس العالم. وهكذا، على الرغم من أن أدائه الشخصي لم يصل باستمرار إلى مستويات موسم 2024-2025، إلا أن ديمبيلي عاد بقوة إلى المنافسة على جائزة الكرة الذهبية مرة أخرى.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    1هاري كين (بايرن ميونيخ) ↔️

    في موسم 2025-2026: 65 هدفًا و7 تمريرات حاسمة. فاز بدوري ألمانيا وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني.

    سيظل هناك دائمًا من لا يقدّرون هاري كين حق قدره، ولكن الآن بعد أن تخلص من عبء عدم الفوز بالألقاب الذي كان الكثيرون يستخدمونه لضربه على مدار السنوات الماضية، يبدو مهاجم بايرن ميونيخ كرجل في مهمة، مصمم تمامًا على إثبات أنه يستحق التقدير الفردي أيضًا بينما يواصل التسجيل بمعدل مذهل.

    بالإضافة إلى تسجيله لعدد هائل من الأهداف، أظهر كين مهاراته المتنوعة في اللعب بشكل مذهل لصالح بطل الدوري الألماني، وإذا تمكن من الحفاظ على هذا المستوى، فقد يحصل على المزيد من الألقاب قبل نهاية الصيف. ويصلي مشجعو إنجلترا ألا ينفد زخم قائدهم مرة أخرى في كأس العالم، حيث يعتبر كين مفتاح آمال "الأسود الثلاثة" في إنهاء انتظارهم المؤلم الذي دام ستة عقود للحصول على لقب كبير على المستوى الدولي.