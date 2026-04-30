تصنيفات القوة لجائزة الكرة الذهبية 2026: لويس دياز وديكلان رايس يعززان فرصهما بأداء قوي في دوري أبطال أوروبا - لكن هاري كين لا يزال هو المنافس الذي يجب التغلب عليه

الكرة الذهبية
هاري كين
كيليان مبابي
إرلينج هالاند
ليونيل ميسي
لامين يامال
فينيسيوس جونيور
ديكلان رايس
ميكايل أوليسيه
فيتينيا
لويس دياز
رافينيا
خوليان ألفاريز
كريستيانو رونالدو
مع تلاشي الثنائي المهيمن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في الأفق، لم تكن المنافسة على جائزة الكرة الذهبية بهذه الحرية منذ ما يقرب من 20 عامًا، حيث يبدأ عدد لا يحصى من اللاعبين الآن كل موسم وهم يعتقدون أن لديهم فرصة للفوز بأرقى جائزة فردية في عالم كرة القدم. خرج أوسمان ديمبيلي من مسيرة مهنية عانى خلالها من الإصابات وتقلب الأداء ليحصد الكرة الذهبية في عام 2025، وهو الآن ضمن مجموعة كبيرة من المنافسين بعد مرور عام واحد.

وقد حسم ديمبيلي الجائزة إلى حد كبير بفضل أدائه المتميز الذي ساعد باريس سان جيرمان على الفوز بأول لقب له في كأس أوروبا، ومن المرجح أن يكون لدوري أبطال أوروبا مرة أخرى دور كبير في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية هذه المرة. ومع ذلك، فهذه السنة هي سنة كأس العالم، لذا هناك احتمال ألا يتضح الفائز النهائي حتى الصيف في أمريكا الشمالية.

لا تنسَ أيضًا أن كأس الأمم الأفريقية ستؤخذ في الاعتبار أيضًا، مما يعني أنه قد يكون هناك بعض اللاعبين الذين لا يلمعون مع أنديتهم فحسب، بل يثيرون الإعجاب أيضًا في بطولتين رئيسيتين على مدار الموسم.

سباق الكرة الذهبية هو ماراثون وليس سباق سرعة، ومن الجدير بالذكر أن ديمبيلي لم يظهر كمرشح محتمل للفوز إلا في منتصف موسم 2024-25. ومع ذلك، مع دخول الموسم الأوروبي الآن مراحله الأخيرة، تواصل تصنيفات GOAL للكرة الذهبية تتبع المرشحين الأكثر احتمالاً للفوز بالكرة الذهبية...

التحديث السابق: 16 أبريل 2026. اللاعبون الذين خرجوا من التصنيف: فيدي فالفيردي.

    20بيدري (برشلونة) ⬇️

    في موسم 2025-2026: أربعة أهداف و11 تمريرة حاسمة. فاز بكأس السوبر الإسباني.

    لا يزال بيدري أحد أفضل لاعبي الوسط في اللعبة على الرغم من أنه لم يتجاوز 23 عامًا، ولا يستطيع برشلونة أن يقدم أفضل ما لديه إلا عندما يكون نجمه في وسط الملعب متاحًا. لم يكن هذا هو الحال دائمًا هذا الموسم، حيث بدأت الإصابات تعاني بيدري مرة أخرى. ولكن عندما كان لائقًا بدنيًا، لم يكن هناك لاعبون أفضل منه في الدوري الإسباني.

    فريق هانسي فليك يسير حاليًا على الطريق الصحيح للدفاع عن لقبه المحلي، لكن آماله في دوري أبطال أوروبا تلاشت بعد خروجه من الدور ربع النهائي على يد أتلتيكو مدريد. سيظل بيدري لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المنتخب الإسباني في سعيه نحو المجد في كأس العالم، لكن أي أمل كان لديه في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية قد تلاشى تقريبًا.

    • إعلان
    19لاوتارو مارتينيز (إنتر) ⬇️

    في موسم 2025-2026: 24 هدفًا، و6 تمريرات حاسمة.

    على الرغم من خروجهم المخزي من دوري أبطال أوروبا على يد بودو/غليمت، لا يزال إنتر في طريقه لموسم قوي آخر، حيث يتصدر النيرازوري جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 7 نقاط ويخوض نهائي كأس إيطاليا. وكما في السنوات السابقة، كان لاوتارو مارتينيز القوة الدافعة وراء هذا النجاح.

    وباعتباره الهداف الأول بفارق كبير في الدوري الإيطالي، سيكون لاوتارو أيضًا جزءًا من تشكيلة الأرجنتين للدفاع عن لقبها في كأس العالم هذا الصيف. بعد أن تخلص من عبء البطولات الكبرى من خلال تألقه في كوبا أمريكا 2024، ربما يكون هذا هو الوقت المناسب للاعب البالغ من العمر 28 عامًا للتألق على الساحة العالمية.

    18ريان شيركي (مانشستر سيتي) 🆕

    في موسم 2025-2026: 10 أهداف، 13 تمريرة حاسمة. فاز بكأس كاراباو.

    يعد ريان شيركي أحد أفضل التعاقدات من حيث القيمة في السنوات القليلة الماضية، وقد أثبت أنه لاعب قادر على تغيير مجرى المباراة لمانشستر سيتي بعد انتقاله من ليون الصيف الماضي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني. كان من الممكن أن يحد بيب جوارديولا من موهبة هذا اللاعب الفردية في السابق، لكن يبدو أن مدرب سيتي قد اختار بدلاً من ذلك منح شيركي الحرية للتعبير عن نفسه، والنتائج تتحدث عن نفسها.

    لعب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا دورًا محوريًا في قلب مسار موسم مانشستر سيتي إلى درجة أنه أصبح الآن على وشك الفوز بالثلاثية المحلية. يبقى أن نرى ما إذا كان ديدييه ديشامب سيمنحه دورًا مشابهًا مع المنتخب الفرنسي هذا الصيف، لكن شيركي قد يكون أحد نجوم كأس العالم إذا حافظ على مستواه الحالي.

    17فينيكوس جونيور (ريال مدريد) ⬇️

    في موسم 2025-2026: 20 هدفًا، 14 تمريرة حاسمة.

    عانى فينيسيوس جونيور من عام 2025 بائس فيما يتعلق بأدائه مع ريال مدريد، حيث سجل ثمانية أهداف فقط في الدوري الإسباني على مدار العام، في الوقت الذي فشلت فيه حملته للانتقام من أجل الفوز بجائزة الكرة الذهبية. ومع ذلك، وكما يقول المثل القديم، "المستوى مؤقت، لكن الموهبة دائمة"، وأثبت فيني أنه لا يزال قادراً على أن يكون حاسماً خلال سلسلة انتصارات متتالية في بداية عام 2026، والتي تضمنت تسجيله أربعة أهداف في ست مباريات في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.

    ومع ذلك، لا يبدو أن عودة نجم فلامنغو السابق إلى أفضل مستوياته ستكون كافية للمساعدة في جلب الألقاب إلى البرنابيو، في حين أن سجله السيئ مع البرازيل يحتاج بشدة إلى التحسن بحلول موعد انطلاق كأس العالم. وعلى هذا النحو، فإن ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية هو أقصى ما يمكنه أن يأمل فيه الآن.

    16رافينها (برشلونة) ⬇️

    في موسم 2025-2026: 19 هدفًا، وثماني تمريرات حاسمة. فاز بكأس السوبر الإسباني.

    بالنسبة للبعض، كان احتلال رافينها المركز الخامس في تصويت جائزة الكرة الذهبية لعام 2025 أمراً مخزياً بالنظر إلى الأرقام الهجومية المذهلة التي سجلها مع برشلونة. وكان لهم حق في ذلك، وبدا أن البرازيلي كان حريصاً على العودة إلى قائمة المرشحين بعد تخلصه من مشكلة في أوتار الركبة أعاقت تقدمه خلال الأشهر الأولى من الموسم.

    قدم أداءً حاسماً في الفوز على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني وعلى نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا، لكنه تعرض لإصابة أخرى أثرت سلباً على آمال برشلونة في البطولة الأوروبية. ومع ذلك، سيكون أحد قادة المنتخب البرازيلي في كأس العالم، حيث أظهر المنتخب تحسناً تحت قيادة كارلو أنشيلوتي مع اقتراب البطولة.

    15برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 11 هدفًا، 23 تمريرة حاسمة.

    مع اقترابه من تحطيم الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، مما أدى إلى تزايد المطالبات بتسميته أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، يثبت برونو فرنانديز مرة أخرى أنه الرجل الذي يحرك عجلة مانشستر يونايتد. وإذا تمكن من الحفاظ على هذا المستوى حتى نهاية الموسم وتقديم أداء قوي مع البرتغال في كأس العالم، فمن المفترض أن يحصل على ترشيح لجائزة الكرة الذهبية.

    لكن الفوز بالكرة الذهبية سيكون أمراً مختلفاً تماماً. مع غياب مانشستر يونايتد عن البطولات الأوروبية وغياب أي لقب يثبت جهوده، كان على فرنانديز أن يقدم موسمًا رائعًا حقًا ليصبح منافسًا بين المرشحين الرئيسيين. ورغم أدائه الرائع، إلا أنه لم يصل إلى هذا المستوى.

    14كريستيانو رونالدو (النصر) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 32 هدفًا، و6 تمريرات حاسمة.

    لم يفز سوى رجل واحد، هو السير ستانلي ماثيوز، بجائزة الكرة الذهبية وهو في سن الأربعين أو أكثر. وقد يبدو انضمام كريستيانو رونالدو إلى هذا النادي الحصري أمراً بعيد المنال بالنسبة لأولئك الذين يركزون على كرة القدم الأوروبية. ومع ذلك، يواصل الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات تسجيل الأهداف في السعودية، وقد ينجح أخيرًا في كسر صيامه عن الألقاب في الشرق الأوسط هذا الموسم، حيث عاد النصر، بعد تراجع مؤقت في منتصف الموسم، إلى صدارة جدول الدوري المحترف ووصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2 (النسخة الآسيوية من الدوري الأوروبي).

    يبلغ متوسط أهداف رونالدو هدفاً واحداً تقريباً في كل مباراة مع متصدر الدوري هذا الموسم، ومع منحه الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) إعفاءً حتى يتمكن من المشاركة في كأس العالم منذ البداية، سيقود مرة أخرى هجوم منتخب البرتغال الذي يتطلع إلى تحقيق إنجازات جديدة بعد فوزه بدوري الأمم الأوروبية العام الماضي. وإذا حقق رونالدو النجاح على مستوى الأندية والمنتخبات خلال الأشهر القليلة المقبلة، فقد لا يمكن حرمانه من الفوز بجائزة الكرة الذهبية مرة أخرى...

    13ليونيل ميسي (إنتر ميامي) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 31 هدفًا، 19 تمريرة حاسمة. فاز بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

    لم يستطع ذلك، أليس كذلك؟! كان يُعتقد أن أيام ترشيح ليونيل ميسي لجائزة الكرة الذهبية قد ولت، ولكن بعد أن قاد إنتر ميامي إلى أول لقب له في كأس MLS، ومع وجود الأرجنتين ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم، هناك فرصة حقيقية أن يجد الفائز باللقب ثماني مرات نفسه مرة أخرى في السباق على الكرة الذهبية بحلول الصيف.

    أثبت ميسي أنه في مستوى آخر تمامًا في طريقه للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمرة الثانية على التوالي، حيث سجل ستة أهداف وصنع سبع تمريرات حاسمة في مباريات ميامي الست في التصفيات وحدها، ومن المؤكد أن هذا النجاح على مستوى الأندية سيؤخذ في الاعتبار إذا تمكن من مساعدة الأرجنتين في الدفاع عن لقبها العالمي في أمريكا الشمالية عام 2026. على الرغم من كل المواهب المحيطة به، يظل ميسي في قلب تشكيلة الألبيسيليستي، وبالتالي فإن أي انتصار في البلد الذي يعتبره الآن وطنه سيُنسب إليه مرة أخرى إلى حد كبير.

    12غابرييل ماغالهايس (أرسنال) ⬆️

    في موسم 2025-2026: أربعة أهداف، خمس تمريرات حاسمة، 25 مباراة دون استقبال أهداف.

    ربما لا يوجد لاعب يجسد أرسنال المعاصر أكثر من غابرييل ماغالهايس، حيث برز اللاعب الدولي البرازيلي كأحد أخطر الأسلحة في الكرات الثابتة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين أن أسلوبه البدني في الدفاع نادراً ما كان رائجاً خلال العقدين الماضيين كما هو الحال الآن.

    على الرغم من أن ويليام ساليبا لا يزال رائعًا كما كان دائمًا، إلا أن غابرييل يجب أن يُعتبر الآن الأهم بين ثنائي قلب الدفاع في أرسنال، وإذا تمكن من الاستمرار في تسجيل الأهداف المهمة في المرحلة الأخيرة مع الحفاظ على شباكه نظيفة في الطرف الآخر، فإن أداءً قويًا في كأس العالم مع المنتخب البرازيلي سيكون كافيًا لتأمين مكانه بين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.

    11فيتينها (باريس سان جيرمان) ⬇️

    في موسم 2025-2026: سجل سبعة أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة. فاز بكأس الأبطال وكأس السوبر الأوروبي وكأس القارات.

    قطع فيتينها شوطًا طويلاً منذ فترة إعارته غير المقنعة إلى ولفرهامبتون قبل خمس سنوات ليصل إلى منصة التتويج بجائزة الكرة الذهبية في عام 2025، ويُنظر الكثيرون الآن إلى قائد باريس سان جيرمان على أنه أفضل لاعب وسط في العالم. بالتأكيد، لعب بهذه الطريقة خلال معظم الموسم، بل وأضاف المزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة إلى أدائه، كما أظهرت ثلاثيته التي سجلها في الفوز على توتنهام في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر.

    كما سيكون جزءًا من منتخب البرتغال هذا الصيف الذي، بعد فوزه بدوري الأمم 2025، يؤمن إيمانًا راسخًا بقدرته على الفوز بكأس العالم. وإذا ما حققوا ذلك، فمن المرجح أن يكون فيتينها قد لعب دورًا كبيرًا في ذلك.

    10جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد) ⬇️

    في موسم 2025-2026: 21 هدفًا، و10 تمريرات حاسمة.

    كان موسمًا متقلبًا بالنسبة لجوليان ألفاريز، الذي بدأ مسيرته مع أتلتيكو مدريد بقوة، بما في ذلك تسجيله ثنائية ساعدت في هزيمة ريال مدريد في الديربي في سبتمبر. ومع ذلك، لم يسجل سوى هدفين في الدوري الإسباني منذ تلك المباراة، مما يعني أن الفوز بجائزة الكرة الذهبية مرة أخرى بدا بعيد المنال بالنسبة له.

    لكن كل ذلك تغير بفضل أدائه في مباريات خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا. كانت ركلة الجزاء التي سجلها ألفاريز ضد أرسنال في مباراة الذهاب من نصف النهائي هي هدفه السادس في آخر سبع مباريات أوروبية خاضها، ولا يزال الوصول إلى النهائي في متناول فريق دييغو سيميوني. في الوقت نفسه، شكلت خسارة نهائي كأس الملك ضربة قوية لآمال ألفاريز في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، لكنه سيقود خط هجوم الأرجنتين مرة أخرى في كأس العالم، مما يعني أن "العنكبوت" لا يزال أمامه الكثير من الفرص لإثبات جدارته.

    9خفيتشا كفاراتشيليا (باريس سان جيرمان) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 21 هدفًا، وتسع تمريرات حاسمة. فاز بكأس الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس القارات.

    إذا أردنا تتويج أفضل لاعب في مرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا حتى الآن، فسيكون خفيشا كفاراتشيليا أحد المرشحين الرئيسيين. سجل جناح باريس سان جيرمان سبعة أهداف في نفس العدد من المباريات الأوروبية مع حامل اللقب، ومن بينها بعض التسديدات المذهلة.

    ومع ذلك، لم يصل أداء كفاراتشيليا طوال الموسم إلى نفس المستوى، في حين أن فشل جورجيا في التأهل إلى كأس العالم من المرجح أن يحد من فرصته في الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية. ومع ذلك، إذا استمر الرجل الذي يطلقون عليه "كفارادونا" في تقديم أداء رائع في هذه المباريات الأوروبية البارزة، فلن يكون بعيدًا عن مكان في قائمةأفضل 10 لاعبين التي تضعها مجلة "فرانس فوتبول".

    8ديكلان رايس (أرسنال) ⬆️

    في موسم 2025-2026: ستة أهداف، 13 تمريرة حاسمة.

    أعلن ديكلان رايس عن نفسه كأحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم بفضل أدائه ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ومنذ ذلك الحين، يزداد لاعب أرسنال قوةً يوماً بعد يوم. يعد رايس الآن أحد أهم لاعبي "المدفعجية" في سعيهم ليس فقط للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بل أيضاً لتحقيق أول لقب لهم في دوري أبطال أوروبا، حيث كان أداؤه الممتاز في المباراة التي خاضها الفريق خارج أرضه أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي البطولة الأوروبية بمثابة تذكير في الوقت المناسب بقدراته.

    بفضل انطلاقاته القوية ومساهماته الدفاعية وتمريراته من الكرات الثابتة، نادراً ما تمر المباريات دون أن يترك بصمته، كما أنه لاعب أساسي مؤكد في منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل، الذي يبدو قادراً على إنهاء 60 عاماً من المعاناة بالفوز بكأس العالم 2026.

    7أوسمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) ↔️

    في موسم 2025-2026: 18 هدفًا، و11 تمريرة حاسمة. فاز بكأس الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس القارات.

    حدّت الإصابات من تأثير ديمبيلي في النصف الأول من موسم باريس سان جيرمان، مما يعني أن حفاظه على لقب الكرة الذهبية بدا مستبعداً. ومع ذلك، منذ عودته إلى لياقته الكاملة، استعاد مكانته من خلال العودة إلى أفضل مستوياته، ولا سيما بتسجيله ثنائية في كل من مباراتي ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

    لا يزال فريق لويس إنريكي قادراً على تكرار فوزه بدوري أبطال أوروبا من الموسم الماضي، في حين من المقرر أن يكون ديمبيلي عضواً أساسياً في المنتخب الفرنسي الذي يستعيد مستواه قبل كأس العالم. وهكذا، على الرغم من أن أدائه الشخصي لم يصل باستمرار إلى مستويات موسم 2024-2025، إلا أن ديمبيلي لا يزال قادراً على فرض نفسه في المنافسة بحلول منتصف يوليو.

    6كيليان مبابي (ريال مدريد) ⬇️

    في موسم 2025-2026: 47 هدفًا، وتسع تمريرات حاسمة.

    هل هذه هي السنة التي سيحصل فيها كيليان مبابي أخيرًا على جائزة الكرة الذهبية؟ منذ اللحظة التي ظهر فيها كمراهق في موناكو، تم ترشيح المهاجم ليكون الفائز المستقبلي بالكرة الذهبية. ولكن بعد أن احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده السابع والعشرين، لا يزال مبابي ينتظر فرصته للوقوف على قمة المنصة في مسقط رأسه باريس.

    طوال معظم الموسم، لم يكن بإمكانه فعل المزيد ليمنح نفسه أفضل فرصة ممكنة لإنهاء هذا الانتظار، حيث حمل مبابي على عاتقه فريق ريال مدريد المتعثر، لدرجة أنه تعرض لإصابة في الركبة لم يتمكن من التعافي منها تمامًا، وتلاشت تدريجيًا آمال "البلانكوس" في إنهاء الموسم بلقب. ومع ذلك، يميل مبابي إلى الاحتفاظ بأفضل أدائه لكأس العالم، لذا نتوقع أن يواصل قائد المنتخب الفرنسي مسيرته في سباق الكرة الذهبية حتى لو بدا أن موسم ناديه سينتهي بخيبة أمل.

    5إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 48 هدفًا، وتسع تمريرات حاسمة. فاز بكأس كاراباو.

    بعد موسم مخيب للآمال وفقًا لمعاييره العالية، دخل إرلينغ هالاند في "وضع تيرميناتور" لبدء الموسم الحالي، ليصبح مطرقة واحدة لمانشستر سيتي في سعيه لإعادة ترسيخ مكانته كمنافس على أكبر الألقاب. هددت فترة الجفاف التي أعقبت ذلك في بداية عام 2026 بتدمير فرص هالاند في الفوز بالكرة الذهبية وكذلك آمال مانشستر سيتي في الفوز بالألقاب، حيث خرج الفريق من دوري أبطال أوروبا، لكنهم عادوا بقوة منذ ذلك الحين، وفازوا بكأس كاراباو بينما لا يزالون في السباق للفوز بكل من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قد يُذكر هدف هالاند الذي هزم أرسنال باعتباره اللحظة الحاسمة في سباق اللقب، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

    كما تعززت ترشيح هالاند بتأهل النرويج لأول مرة إلى كأس العالم منذ عام 1998، مما يمنح مهاجمهم النجم فرصة الظهور في بطولة كبرى للمرة الأولى. لا يعد المنتخب الاسكندنافي سوى حصان أسود للفوز في أمريكا الشمالية، لكن هالاند قد يستغل المسرح العالمي لتذكير الناخبين بما هو قادر عليه.

    4لويس دياز (بايرن ميونيخ) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 28 هدفًا، 23 تمريرة حاسمة. فاز بدوري البوندسليغا وكأس السوبر الألماني.

    يمكن أن يُغفر لمشجعي ليفربول تساؤلهم عما إذا كان موسمهم سيكون أكثر نجاحًا لو لم يتم بيع لويس دياز الصيف الماضي. لعب المهاجم المتعدد المواهب دورًا مهمًا في فوز الريدز باللقب في موسم 2024-25، لكن رغبته في خوض تحدٍ جديد دفعت النادي إلى قبول عرض بقيمة 75 مليون يورو (65.5 مليون جنيه إسترليني/88 مليون دولار) من بايرن ميونيخ للحصول على خدمات اللاعب الكولومبي الدولي.

    لم ينظر دياز إلى الوراء منذ ذلك الحين، حيث أقام تفاهمًا رائعًا مع هاري كين وبقية زملائه في بايرن. كانت بعض أهدافه في الدوري الألماني مذهلة، في حين أن أدائه ضد باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كان من النوع الذي يلفت أنظار مصوتي جائزة الكرة الذهبية، على الرغم من خسارة بايرن للمباراة. عندما نأخذ في الاعتبار أن دياز سجل أيضًا في مباراتي ربع النهائي اللتين فاز فيهما بايرن على ريال مدريد، وأنه سيلعب في أول كأس عالم له هذا الصيف مع منتخب كولومبيا الذي يُعتبر الحصان الأسود في البطولة، فإنه يمتلك كل المقومات التي تجعله مرشحًا قويًا للفوز بالكرة الذهبية.

    3لامين يامال (برشلونة) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 25 هدفًا، 20 تمريرة حاسمة. فاز بكأس السوبر الإسباني.

    لامين يامال، المرشح المفضل لدى المراهنين للفوز بجائزة الكرة الذهبية مع بداية الموسم، يسير بخطى ثابتة ليصبح أول لاعب دون سن 21 عاماً يفوز بالجائزة - ولن يضطر حتى للفوز بها في عام 2026 لتحقيق ذلك! أدى أداء المراهق البرشلوني في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي إلى ظهوره في أعين الكثيرين كأفضل لاعب كرة قدم في العالم، وكان حصوله على المركز الثاني خلف ديمبيلي في التصويت دليلاً على ذلك.

    هناك من لا يزال يعتقد أن يامال بحاجة إلى صنع المزيد من اللحظات الحاسمة في المباريات الكبرى، في حين أن هناك مخاوف من أن عدد المباريات التي خاضها في مثل هذا العمر الصغير يؤدي إلى زيادة مشاكل الإصابة التي أدت في النهاية إلى إنهاء موسمه قبل الأوان. من المفترض أن يعود يامال للعب مع إسبانيا في كأس العالم، وإذا تمكن من التألق في بطولة دولية كبرى أخرى هذا الصيف، فقد لا يزال بإمكانه الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

    2مايكل أوليز (بايرن ميونيخ) ↔️

    في موسم 2025-2026: 21 هدفًا، و31 تمريرة حاسمة. فاز بلقب الدوري الألماني وكأس السوبر الألماني.

    كل من توقع أن يواجه مايكل أوليسي صعوبة في الانتقال من كريستال بالاس إلى بايرن ميونيخ كان مخطئًا تمامًا، حيث قدم الجناح أداءً رائعًا على مدار عامين تقريبًا مع بطل الدوري الألماني. يتمتع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بقدرة على التسجيل بقدر ما يتمتع بقدرة على صنع الأهداف للآخرين، وقد نما ليصبح أحد أكثر المهاجمين رعبًا في الدوري الألماني، كما ترك بصمته في دوري أبطال أوروبا، ولا سيما ضد ريال مدريد في ربع النهائي، حيث أرهق دفاع الفريق الإسباني لفترات طويلة في البرنابيو قبل أن يحسم المباراة بهدف في بافاريا.

    كما ساعدت أداءات أوليسي مع ناديه في حجز مكان أساسي في تشكيلة المنتخب الفرنسي على الرغم من المنافسة الشديدة على المراكز. وبالتالي، قد يكون أحد نجوم كأس العالم المقبلة مع أحد المرشحين للفوز باللقب.

    1هاري كين (بايرن ميونيخ) ↔️

    في موسم 2025-2026: 58 هدفًا و7 تمريرات حاسمة. فاز بالدوري الألماني وكأس السوبر الألماني.

    سيظل هناك دائمًا من لا يقدّرون هاري كين حق قدره، ولكن الآن بعد أن تخلص من عبء عدم الفوز بالبطولات الذي كان الكثيرون يستخدمونه لضربه على مدار السنوات الماضية، يبدو مهاجم بايرن ميونيخ كرجل في مهمة، مصمم تمامًا على إثبات أنه يستحق التقدير الفردي أيضًا بينما يواصل التسجيل بمعدل مذهل.

    بالإضافة إلى تسجيله لعدد هائل من الأهداف، أظهر كين مهاراته المتنوعة في اللعب بشكل مذهل لصالح بطل الدوري الألماني، وإذا تمكن من الحفاظ على هذا المستوى، فسيحصل على المزيد من الألقاب في نهاية الموسم. وفي الوقت نفسه، يدعو مشجعو إنجلترا ألا ينفد زخم قائدهم مرة أخرى قبل الصيف، حيث يعتبر كين عنصراً أساسياً في آمال "الأسود الثلاثة" لإنهاء انتظارهم المؤلم الذي دام ستة عقود للحصول على لقب كبير على المستوى الدولي.