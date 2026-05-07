تصنيفات القوة لجائزة الكرة الذهبية 2026: أهداف هاري كين تبقيه في الصدارة - لكن الخروج من دوري أبطال أوروبا يفتح الباب أمام أوسمان ديمبيلي وديكلان رايس وآخرين

مع تلاشي الثنائي المهيمن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في الأفق، لم تكن المنافسة على جائزة الكرة الذهبية بهذه الحرية منذ ما يقرب من 20 عامًا، حيث يبدأ عدد لا يحصى من اللاعبين كل موسم وهم يعتقدون أن لديهم فرصة للفوز بأرقى جائزة فردية في عالم كرة القدم. خرج أوسمان ديمبيلي من مسيرة مهنية عانى خلالها من الإصابات وتقلب الأداء ليحصد الكرة الذهبية في عام 2025، وهو الآن ضمن مجموعة كبيرة من المتنافسين بعد مرور عام واحد.

وقد حسم ديمبيلي الجائزة إلى حد كبير بفضل أدائه المتميز الذي ساعد باريس سان جيرمان على الفوز بأول لقب له في كأس أوروبا، ومن المرجح أن يكون لدوري أبطال أوروبا مرة أخرى دور كبير في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية هذه المرة. ومع ذلك، فهذه السنة هي سنة كأس العالم، لذا هناك احتمال ألا يتضح الفائز النهائي حتى الصيف في أمريكا الشمالية.

لا تنسَ أيضًا أن كأس الأمم الأفريقية ستؤخذ في الاعتبار أيضًا، مما يعني أنه قد يكون هناك بعض اللاعبين الذين لا يلمعون فقط مع أنديتهم، بل يثيرون الإعجاب أيضًا في بطولتين رئيسيتين على مدار الموسم.

سباق الكرة الذهبية هو ماراثون وليس سباق سرعة، ومن الجدير بالذكر أن ديمبيلي لم يظهر كمرشح محتمل للفوز إلا في منتصف موسم 2024-25. ومع ذلك، مع دخول الموسم الأوروبي الآن مرحلته الأخيرة، تواصل تصنيفات GOAL للكرة الذهبية تتبع المرشحين الأكثر احتمالاً للفوز بالكرة الذهبية...

التحديث السابق: 30 أبريل 2026. اللاعبون الذين خرجوا من القائمة: ريان شيركي.

    20جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد) ⬇️

    في موسم 2025-2026: 21 هدفًا، و10 تمريرات حاسمة.

    كان موسمًا متقلبًا بالنسبة لجوليان ألفاريز، الذي بدأ مسيرته مع أتلتيكو مدريد بقوة، بما في ذلك تسجيله ثنائية ساعدت في هزيمة ريال مدريد في الديربي في سبتمبر. ومع ذلك، لم يسجل سوى هدفين في الدوري الإسباني منذ تلك المباراة، مما يعني أن الفوز بجائزة الكرة الذهبية مرة أخرى بدا بعيد المنال بالنسبة له.

    لكن كل ذلك تغير بفضل أدائه في مباريات الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا. سجل ألفاريز ستة أهداف في ثماني مباريات ساعدت أتلتيكو على الوصول إلى نصف النهائي، بما في ذلك ركلة حرة مذهلة ضد برشلونة في كامب نو ذكّرت العالم بقدراته. وقد أدى خسارة الفريق لمكان في النهائي، بالإضافة إلى الهزيمة في نهائي كأس الملك، إلى توجيه ضربة قوية لآمال ألفاريز في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، حتى لو قاد خط هجوم الأرجنتين مرة أخرى في كأس العالم هذا الصيف.

    19بيدري (برشلونة) ⬆️

    في موسم 2025-2026: أربعة أهداف و11 تمريرة حاسمة. فاز بكأس السوبر الإسباني.

    يظل بيدري أحد أبرع لاعبي خط الوسط في اللعبة على الرغم من أنه لم يتجاوز 23 عامًا، ولا يستطيع برشلونة أن يقدم أفضل ما لديه إلا عندما يكون نجمه في وسط الملعب متاحًا. لم يكن هذا هو الحال دائمًا هذا الموسم، حيث بدأت الإصابات تعاني بيدري مرة أخرى. ولكن عندما كان لائقًا بدنيًا، لم يكن هناك لاعبون أفضل منه في الدوري الإسباني.

    فريق هانسي فليك يسير حاليًا على الطريق الصحيح للدفاع عن لقبه المحلي، لكن آماله في دوري أبطال أوروبا انتهت بعد خروجه من الدور ربع النهائي على يد أتلتيكو مدريد. سيظل بيدري عضوًا رئيسيًا في منتخب إسبانيا في سعيه نحو المجد في كأس العالم، لكن أي أمل كان لديه في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية قد تلاشى تقريبًا.

    18لاوتارو مارتينيز (إنتر) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 24 هدفًا و7 تمريرات حاسمة. فاز بلقب الدوري الإيطالي.

    على الرغم من خروجهم المخزي من دوري أبطال أوروبا على يد بودو/غليمت، لا يزال إنتر في طريقه لموسم قوي آخر، حيث حسم النيرازوري لقب الدوري الإيطالي قبل ظهوره في نهائي كأس إيطاليا. كما في السنوات السابقة، كان لاوتارو مارتينيز القوة الدافعة وراء هذا النجاح.

    وباعتباره الهداف الأول بفارق كبير في الدوري الإيطالي، سيكون لاوتارو أيضًا جزءًا من تشكيلة الأرجنتين للدفاع عن لقبها في كأس العالم هذا الصيف. بعد أن تخلص من عبء البطولات الكبرى بفضل تألقه في كوبا أمريكا 2024، ربما يكون هذا هو الوقت المناسب للاعب البالغ من العمر 28 عامًا للتألق على الساحة العالمية.

    17بوكايو ساكا (أرسنال) 🆕

    في موسم 2025-2026: 13 هدفًا، وتسع تمريرات حاسمة.

    بسبب مستواه البدني واللياقة البدنية، لم يكن هذا الموسم هو أفضل مواسم بوكايو ساكا. ومع ذلك، هناك الآن فرصة حقيقية لأن ينتهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة بالنسبة لجناح أرسنال، حيث لا يفصل الغانرز سوى أربع مباريات عن تحقيق الثنائية الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

    أدى عودة ساكا إلى التشكيلة إلى إثارة أرسنال لتقديم أفضل أداء له منذ أسابيع ضد فولهام، حيث استعاد الفريق السيطرة على سباق اللقب قبل أن يسجل اللاعب الدولي الإنجليزي الهدف الذي حجز مكان الفريق اللندني الشمالي في أكبر مباراة كروية أوروبية يوم 30 مايو في بودابست. أضف إلى ذلك أن ساكا سيكون بالتأكيد لاعبًا أساسيًا في تشكيلة "الأسود الثلاثة" في كأس العالم هذا الصيف، وقد تكون مسيرته نحو الفوز بجائزة الكرة الذهبية قد بدأت للتو.

    16فينيكوس جونيور (ريال مدريد) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 22 هدفًا، و14 تمريرة حاسمة.

    عانى فينيسيوس جونيور من عام 2025 بائس فيما يتعلق بأدائه مع ريال مدريد، حيث سجل ثمانية أهداف فقط في الدوري الإسباني على مدار العام، في الوقت الذي فشلت فيه حملته للانتقام من أجل الفوز بجائزة الكرة الذهبية. ومع ذلك، وكما يقول المثل القديم، فإن المستوى مؤقت لكن المستوى الرفيع دائم، وأثبت فيني أنه لا يزال قادراً على أن يكون حاسماً خلال سلسلة انتصارات متتالية في بداية عام 2026، والتي تضمنت تسجيله أربعة أهداف في ست مباريات في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.

    لا يبدو أن عودة نجم فلامنغو السابق إلى أفضل مستوياته ستكون كافية للمساعدة في جلب الألقاب إلى البرنابيو، في حين أن سجله السيئ مع البرازيل يحتاج بشدة إلى التحسن بحلول موعد انطلاق كأس العالم. وعلى هذا النحو، فإن ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية هو أقصى ما يمكنه أن يأمل فيه الآن.

    15رافينها (برشلونة) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 19 هدفًا، وثماني تمريرات حاسمة. فاز بكأس السوبر الإسباني.

    بالنسبة للبعض، كان احتلال رافينها المركز الخامس في تصويت جائزة الكرة الذهبية لعام 2025 أمراً مخزياً بالنظر إلى الأرقام الهجومية المذهلة التي سجلها مع برشلونة. وكان لهم حق في ذلك، وبدا أن البرازيلي كان حريصاً على العودة إلى قائمة المرشحين بعد تخلصه من مشكلة في أوتار الركبة أعاقت تقدمه خلال الأشهر الأولى من الموسم.

    قدم أداءً حاسماً في الفوز على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني وعلى نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا، لكنه تعرض لإصابة أخرى أثرت سلباً على آمال برشلونة في البطولة الأوروبية. ومع ذلك، سيكون أحد قادة المنتخب البرازيلي في كأس العالم، حيث أظهر المنتخب البرازيلي تحسناً تحت قيادة كارلو أنشيلوتي مع اقتراب البطولة.

    14برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 11 هدفًا، و23 تمريرة حاسمة.

    مع اقترابه من تحطيم الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، مما أدى إلى تزايد المطالبات بتسميته أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام، يثبت برونو فرنانديز مرة أخرى أنه الرجل الذي يحرك عجلة مانشستر يونايتد. وإذا تمكن من الحفاظ على هذا المستوى حتى نهاية الموسم وتقديم أداء قوي مع البرتغال في كأس العالم، فمن المفترض أن يحصل على ترشيح لجائزة الكرة الذهبية.

    لكن الفوز بالكرة الذهبية سيكون أمراً مختلفاً تماماً. مع غياب مانشستر يونايتد عن البطولات الأوروبية وغياب أي لقب يثبت جهوده، كان على فرنانديز أن يقدم موسمًا رائعًا حقًا ليصبح منافسًا بين المرشحين الرئيسيين. ورغم أدائه الرائع، إلا أنه لم يصل إلى هذا المستوى.

    13كريستيانو رونالدو (النصر) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 32 هدفًا، وست تمريرات حاسمة.

    لم يفز سوى رجل واحد، هو السير ستانلي ماثيوز، بجائزة الكرة الذهبية وهو في سن الأربعين أو أكثر. وقد يبدو انضمام كريستيانو رونالدو إلى هذا النادي الحصري أمراً بعيد المنال بالنسبة لأولئك الذين يركزون اهتمامهم على كرة القدم الأوروبية. ومع ذلك، يواصل الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات تسجيل الأهداف في السعودية، وقد ينجح أخيرًا في الفوز بأول لقب له في الشرق الأوسط هذا الموسم، حيث عاد النصر إلى صدارة جدول الدوري المحترف ووصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا (النسخة الآسيوية من الدوري الأوروبي)، بعد تراجع مؤقت في منتصف الموسم.

    يبلغ متوسط أهداف رونالدو حوالي هدف واحد في كل مباراة مع متصدر الدوري هذا الموسم، ومع منحه الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) إعفاءً حتى يتمكن من المشاركة في كأس العالم منذ البداية، سيقود مرة أخرى هجوم منتخب البرتغال الذي يتطلع إلى تحقيق إنجازات جديدة بعد فوزه بدوري الأمم الأوروبية العام الماضي. إذا حقق رونالدو النجاح على مستوى الأندية والمنتخبات خلال الأشهر القليلة المقبلة، فقد لا يمكن حرمانه من الفوز بجائزة الكرة الذهبية مرة أخرى...

    12ليونيل ميسي (إنتر ميامي) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 32 هدفًا، و20 تمريرة حاسمة. فاز بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم.

    لم يستطع ذلك، أليس كذلك؟! كان يُعتقد أن أيام ترشيح ليونيل ميسي لجائزة الكرة الذهبية قد ولت، ولكن بعد أن قاد إنتر ميامي إلى أول لقب له في كأس MLS، ومع وجود الأرجنتين ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم، هناك فرصة حقيقية أن يجد الفائز باللقب ثماني مرات نفسه مرة أخرى في السباق على الكرة الذهبية بحلول الصيف.

    أثبت ميسي أنه في مستوى آخر في طريقه للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمرة الثانية على التوالي، حيث سجل ستة أهداف وصنع سبع تمريرات حاسمة في مباريات ميامي الست في التصفيات وحدها، ومن المؤكد أن هذا النجاح على مستوى الأندية سيؤخذ في الاعتبار إذا تمكن من مساعدة الأرجنتين في الدفاع عن لقبها العالمي في أمريكا الشمالية عام 2026. على الرغم من كل المواهب المحيطة به، يظل ميسي في قلب تشكيلة الألبيسيليستي، وبالتالي فإن أي انتصار في البلد الذي يعتبره الآن وطنه سيُنسب إليه مرة أخرى إلى حد كبير.

    11غابرييل ماغالهايس (أرسنال) ⬆️

    في موسم 2025-2026: أربعة أهداف، خمس تمريرات حاسمة، 27 مباراة دون استقبال أهداف.

    ربما لا يوجد لاعب يجسد أرسنال المعاصر أكثر من غابرييل ماغالهايس، حيث برز اللاعب الدولي البرازيلي كأحد أخطر الأسلحة في الكرات الثابتة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين أن أسلوبه البدني في الدفاع نادراً ما كان رائجاً خلال العقدين الماضيين كما هو الحال الآن.

    على الرغم من أن ويليام ساليبا لا يزال رائعًا كما كان دائمًا، إلا أن غابرييل يجب أن يُعتبر الآن الأهم بين ثنائي قلب الدفاع في أرسنال، وإذا تمكن من الاستمرار في تسجيل الأهداف المهمة خلال المرحلة الأخيرة من الموسم، وربما حتى في نهائي دوري أبطال أوروبا، مع الحفاظ على شباكه نظيفة في الوقت نفسه، فإن تقديمه أداءً قويًا مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم سيكون كافيًا لتأمين مكانه بين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.

    10لويس دياز (بايرن ميونيخ) ⬇️

    في موسم 2025-2026: 28 هدفًا، و23 تمريرة حاسمة. فاز بدوري البوندسليغا وكأس السوبر الألماني.

    يمكن أن يُغفر لمشجعي ليفربول تساؤلهم عما إذا كان موسمهم سيكون أكثر نجاحًا لو لم يتم بيع لويس دياز الصيف الماضي. لعب المهاجم المتعدد المواهب دورًا مهمًا في فوز الريدز باللقب في موسم 2024-25، لكن رغبته في خوض تحدٍ جديد دفعت النادي إلى قبول عرض بقيمة 75 مليون يورو (65.5 مليون جنيه إسترليني/88 مليون دولار) من بايرن ميونيخ للحصول على خدمات اللاعب الكولومبي الدولي.

    لم ينظر دياز إلى الوراء منذ ذلك الحين، حيث أقام تفاهمًا رائعًا مع هاري كين وبقية زملائه في بايرن. كانت بعض أهدافه في الدوري الألماني مذهلة، في حين أن أدائه المثير في دوري أبطال أوروبا سيكون بالتأكيد قد لفت انتباه مصوتي جائزة الكرة الذهبية، حتى لو خسر بايرن ميونيخ في النهاية في أوروبا مرة أخرى. وعندما تأخذ في الاعتبار أن دياز سيلعب أيضًا في أول كأس عالم له هذا الصيف مع منتخب كولومبيا الذي يُعتبر الحصان الأسود، فإنه يمتلك كل المقومات ليكون الحصان الأسود في جائزة الكرة الذهبية.

    9فيتينها (باريس سان جيرمان) ⬆️

    في موسم 2025-2026: سجل سبعة أهداف وصنع عشرة تمريرات حاسمة. فاز بكأس الأبطال وكأس السوبر الأوروبي وكأس القارات.

    قطع فيتينها شوطًا طويلاً منذ فترة إعارته المخيبة للآمال في ولفرهامبتون قبل خمس سنوات حتى صعوده على منصة التتويج بجائزة الكرة الذهبية في عام 2025، ويُعتبر الآن الكثيرون أن قائد باريس سان جيرمان هو أفضل لاعب وسط على وجه الأرض. بالتأكيد، لعب بهذه الطريقة خلال معظم الموسم، بل وأضاف المزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة إلى أدائه، حيث وصل فريق لويس إنريكي مرة أخرى إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

    سيكون فيتينها أيضًا جزءًا من منتخب البرتغال هذا الصيف الذي، بعد فوزه بدوري الأمم 2025، لديه إيمان حقيقي بقدرته على الفوز بكأس العالم. وإذا حققوا ذلك، فمن المرجح أن يكون لاعب الوسط هذا قد لعب دورًا كبيرًا في ذلك.

    8إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) ⬇️

    في موسم 2025-2026: 49 هدفًا، وتسع تمريرات حاسمة. فاز بكأس كاراباو.

    بعد موسم مخيب للآمال مقارنة بمعاييره العالية، دخل إرلينغ هالاند في "وضع تيرميناتور" لبدء الموسم الحالي، ليصبح بمثابة مطرقة ثقيلة منفردة لمانشستر سيتي في سعيه لإعادة ترسيخ مكانته كمتنافس على أكبر الألقاب. هدد تراجع الأداء في بداية عام 2026 بتدمير فرص هالاند في الفوز بجائزة الكرة الذهبية وكذلك آمال مانشستر سيتي في الفوز بالألقاب بعد خروجهم من دوري أبطال أوروبا، لكنهم استعادوا عافيتهم منذ ذلك الحين، وفازوا بكأس كاراباو مع تقليص الفارق مع المتصدر أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز والوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

    كما تعززت ترشيح هالاند بتأهل النرويج لأول مرة إلى كأس العالم منذ عام 1998، مما يمنح مهاجمها النجم فرصة الظهور في بطولة كبرى للمرة الأولى. لا يعد المنتخب الاسكندنافي سوى حصان أسود للفوز في أمريكا الشمالية، لكن هالاند قد يستغل المسرح العالمي لتذكير الناخبين بما هو قادر عليه.

    7خفيتشا كفاراتشيليا (باريس سان جيرمان) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 21 هدفًا، و10 تمريرات حاسمة. فاز بكأس الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس القارات.

    إذا أردنا تتويج أفضل لاعب في مرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، فإن خفيشا كفاراتشيليا سيكون متفوقًا بفارق كبير على جميع اللاعبين الآخرين. أصبح جناح باريس سان جيرمان أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل أو يصنع هدفًا في سبع مباريات متتالية في مرحلة خروج المغلوب، مع بعض التسديدات المذهلة ضمن هذا العدد، حيث شق حامل اللقب طريقه إلى نهائي آخر.

    ومع ذلك، لم يصل أداء كفاراتشيليا طوال الموسم إلى تلك المستويات العالية، في حين أن فشل جورجيا في التأهل إلى كأس العالم يهدد بوضع حد أقصى للمركز الذي يمكن أن يحتله في الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية. لا يزال هناك طريق إلى منصة التتويج على الأقل للرجل الذي يطلقون عليه اسم "كفارادونا"، ولا يمكنه أن يبذل أكثر من ذلك لضمان وصوله إلى هناك.

    6كيليان مبابي (ريال مدريد) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 47 هدفًا، وتسع تمريرات حاسمة.

    هل هذه هي السنة التي سيحصل فيها كيليان مبابي أخيرًا على جائزة الكرة الذهبية؟ منذ اللحظة التي ظهر فيها كمراهق في موناكو، تم ترشيح المهاجم ليكون الفائز المستقبلي بالكرة الذهبية. ولكن بعد أن احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده السابع والعشرين، لا يزال مبابي ينتظر فرصته للوقوف على قمة المنصة في مسقط رأسه باريس.

    طوال معظم الموسم، لم يكن بإمكانه فعل المزيد ليمنح نفسه أفضل فرصة ممكنة لإنهاء هذا الانتظار، حيث حمل مبابي على عاتقه فريق ريال مدريد المتعثر، إلى درجة أنه تعرض لإصابة في الركبة لم يتمكن من التعافي منها تمامًا، بينما تلاشت تدريجيًا آمال "البلانكوس" في إنهاء الموسم بلقب. ومع ذلك، يميل مبابي إلى الاحتفاظ بأفضل أدائه لكأس العالم، لذا نتوقع أن يواصل قائد المنتخب الفرنسي مسيرته في سباق الكرة الذهبية حتى لو بدا أن موسم ناديه سينتهي بخيبة أمل.

    5مايكل أوليز (بايرن ميونيخ) ⬇️

    في موسم 2025-2026: 22 هدفًا، و32 تمريرة حاسمة. فاز بلقب الدوري الألماني وكأس السوبر الألماني.

    كل من توقع أن يواجه مايكل أوليسي صعوبة في الانتقال من كريستال بالاس إلى بايرن ميونيخ كان مخطئًا تمامًا، حيث قدم الجناح أداءً رائعًا على مدار عامين تقريبًا مع بطل الدوري الألماني. يتمتع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بقدرة على التسجيل بقدر ما يتمتع بقدرة على صنع الأهداف للآخرين، وقد نما ليصبح أحد أكثر المهاجمين رعبًا في الدوري الألماني، كما ترك بصمته في دوري أبطال أوروبا، ولا سيما ضد ريال مدريد في ربع النهائي، حيث أرهق دفاع الفريق الإسباني لفترات طويلة في البرنابيو قبل أن يحسم المباراة بهدف في بافاريا.

    كما ساعدت أداءات أوليسي مع ناديه في حجز مكان له في التشكيلة الأساسية للمنتخب الفرنسي على الرغم من المنافسة الشديدة على المراكز. وبالتالي، قد يكون أحد نجوم كأس العالم المقبلة مع أحد المرشحين للفوز باللقب.

    4ديكلان رايس (أرسنال) ⬆️

    في موسم 2025-2026: ستة أهداف، و13 تمريرة حاسمة.

    أعلن ديكلان رايس عن نفسه كواحد من نخبة لاعبي خط الوسط في العالم بفضل أدائه ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ومنذ ذلك الحين، واصل لاعب أرسنال تألقه. أصبح رايس الآن أحد أهم لاعبي "المدفعجية" في سعيهم ليس فقط للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بل أيضًا لتحقيق أول لقب لهم في دوري أبطال أوروبا، حيث أصبح كلا اللقبين في متناول أيديهم بعد أسبوع تاريخي في شمال لندن.

    بفضل انطلاقاته القوية ومساهماته الدفاعية وتمريراته من الكرات الثابتة، نادراً ما تمر المباريات دون أن يترك بصمته، كما أنه لاعب أساسي مؤكد في منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل، الذي يبدو قادراً على إنهاء 60 عاماً من المعاناة بالفوز بكأس العالم 2026.

    3أوسمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 19 هدفًا و11 تمريرة حاسمة. فاز بكأس الأبطال وكأس السوبر الأوروبي وكأس القارات.

    حدّت الإصابات من تأثير ديمبيلي في النصف الأول من موسم باريس سان جيرمان، مما يعني أن حفاظه على لقب الكرة الذهبية بدا مستبعداً. ومع ذلك، منذ عودته إلى لياقته الكاملة، استعاد مكانته من خلال العودة إلى أفضل مستوياته، ولا سيما بأدائه الحاسم في الفوز على كل من ليفربول وبايرن ميونيخ في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.

    فريق لويس إنريكي على بعد فوز واحد من تكرار فوزه بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، في حين من المقرر أن يكون ديمبيلي عضوًا رئيسيًا في المنتخب الفرنسي الذي يستعيد مستواه قبل كأس العالم. وهكذا، على الرغم من أن أدائه الشخصي لم يصل باستمرار إلى مستويات موسم 2024-25، إلا أن ديمبيلي لا يزال قادرًا على فرض نفسه في المنافسة بحلول منتصف يوليو.

    2لامين يامال (برشلونة) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 25 هدفًا، و20 تمريرة حاسمة. فاز بكأس السوبر الإسباني.

    لامين يامال، المرشح المفضل لدى المراهنين للفوز بجائزة الكرة الذهبية مع بداية الموسم، يسير بخطى ثابتة ليصبح أول لاعب دون سن 21 عامًا يفوز بالجائزة - ولن يضطر حتى إلى الفوز بها في عام 2026 لتحقيق ذلك! أدى أداء المراهق البرشلوني في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي إلى ظهوره في أعين الكثيرين كأفضل لاعب كرة قدم في العالم، وكان حصوله على المركز الثاني خلف ديمبيلي في التصويت دليلاً على ذلك.

    هناك من لا يزال يعتقد أن يامال بحاجة إلى صنع المزيد من اللحظات الحاسمة في المباريات الكبرى، في حين أن هناك مخاوف من أن عدد المباريات التي خاضها في مثل هذا العمر الصغير يؤدي إلى زيادة مشاكل الإصابة التي أدت في النهاية إلى إنهاء موسمه قبل الأوان. من المفترض أن يعود يامال للعب مع إسبانيا في كأس العالم، وإذا تمكن من التألق في بطولة دولية كبرى أخرى هذا الصيف، فقد يتمكن من الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

    1هاري كين (بايرن ميونيخ) ↔️

    في موسم 2025-2026: 59 هدفًا و7 تمريرات حاسمة. فاز بلقب الدوري الألماني وكأس السوبر الألماني.

    سيظل هناك دائمًا من لا يقدّرون هاري كين حق قدره، ولكن الآن بعد أن تخلص من عبء عدم الفوز بالبطولات الذي كان الكثيرون يستخدمونه لضربه على مدار السنوات الماضية، يبدو مهاجم بايرن ميونيخ كرجل في مهمة، مصمم تمامًا على إثبات أنه يستحق التقدير الفردي أيضًا بينما يواصل التسجيل بمعدل مذهل.

    بالإضافة إلى تسجيله لعدد هائل من الأهداف، أظهر كين مهاراته المتنوعة في اللعب بشكل مذهل لصالح بطل الدوري الألماني، وإذا تمكن من الحفاظ على هذا المستوى، فقد يحصل على المزيد من الألقاب قبل نهاية الصيف. يصلي مشجعو إنجلترا ألا ينفد زخم قائدهم مرة أخرى قبل كأس العالم، حيث يعتبر كين عنصراً أساسياً في آمال "الأسود الثلاثة" لإنهاء انتظارهم المؤلم الذي دام ستة عقود للحصول على لقب كبير على المستوى الدولي.