Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

ترجمه

تصنيفات القوة لجائزة الكرة الذهبية 2026: آمال إرلينغ هالاند تتلاشى بينما يواصل هاري كين فرض سيطرته

مع تلاشي الثنائي المهيمن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في الأفق، لم تكن المنافسة على جائزة الكرة الذهبية بهذه الحرية منذ ما يقرب من 20 عامًا، حيث يبدأ عدد لا يحصى من اللاعبين الآن كل موسم وهم يعتقدون أن لديهم فرصة للفوز بأرقى جائزة فردية في عالم كرة القدم. خرج أوسمان ديمبيلي من مسيرة مهنية عانت من التقلبات ليحصد الكرة الذهبية في عام 2025، وكان ضمن مجموعة كبيرة من المتنافسين مع انطلاق سباق عام 2026.

وقد حسم ديمبيلي الجائزة إلى حد كبير بفضل أدائه المتميز الذي ساعد باريس سان جيرمان على الفوز بأول لقب له في كأس أوروبا، ومن المرجح أن يكون لدوري أبطال أوروبا مرة أخرى دور كبير في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية هذه المرة. ومع ذلك، فهذه السنة هي سنة كأس العالم، لذا هناك احتمال ألا يتضح الفائز النهائي حتى الصيف في أمريكا الشمالية.

لا تنسَ أيضًا أن كأس الأمم الأفريقية ستؤخذ في الاعتبار أيضًا، مما يعني أنه قد يكون هناك بعض اللاعبين الذين لا يلمعون مع أنديتهم فحسب، بل يثيرون الإعجاب أيضًا في بطولتين رئيسيتين على مدار الموسم.

سباق الكرة الذهبية هو ماراثون وليس سباق سرعة، ومن الجدير بالذكر أن ديمبيلي لم يظهر كمرشح محتمل للفوز إلا في منتصف موسم 2024-25. ومع ذلك، مع دخول الموسم الأوروبي الآن مراحله الأخيرة، تواصل تصنيفات GOAL للكرة الذهبية تتبع المرشحين الأكثر احتمالاً للفوز بالكرة الذهبية...

التحديث السابق: 27 فبراير 2026. اللاعبون الذين خرجوا من القائمة: مارتين زوبيمندي وكريستيانو رونالدو.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    15برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 🆕

    في موسم 2025-2026: 10 أهداف، 18 تمريرة حاسمة.

    مع اقترابه من تحطيم الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، مما أدى إلى تزايد المطالبات بتسميته أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام، يثبت برونو فرنانديز مرة أخرى أنه الرجل الذي يحرك عجلة مانشستر يونايتد. وإذا تمكن من الحفاظ على هذا المستوى حتى نهاية الموسم وتقديم أداء قوي مع البرتغال في كأس العالم، فمن المفترض أن يحصل على ترشيح لجائزة الكرة الذهبية.

    لكن الفوز بالكرة الذهبية سيكون أمراً مختلفاً تماماً. مع غياب مانشستر يونايتد عن البطولات الأوروبية وغياب أي لقب يثبت جهوده، كان على فرنانديز أن يقدم موسمًا رائعًا حقًا ليصبح منافسًا حقيقيًا بين المرشحين. ورغم أدائه الرائع، إلا أنه لم يصل إلى هذا المستوى.

  • FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    14بيدري (برشلونة) ↔️

    في موسم 2025-2026: أربعة أهداف و10 تمريرات حاسمة. فاز بكأس السوبر الإسباني.

    يظل بيدري أحد أبرع لاعبي الوسط في اللعبة على الرغم من أنه لم يتجاوز الثالثة والعشرين من عمره، ولا يستطيع برشلونة أن يقدم أفضل ما لديه إلا عندما يكون نجمه في وسط الملعب متاحًا. لم يكن هذا هو الحال دائمًا هذا الموسم، حيث بدأت الإصابات تعاني بيدري مرة أخرى، ولكن عندما كان لائقًا بدنيًا، لم يكن هناك سوى عدد قليل من اللاعبين الأفضل منه في الدوري الإسباني.

    فريق هانسي فليك يسير حاليًا على الطريق الصحيح للدفاع عن لقبه المحلي مع بقائه ضمن المنافسين على لقب دوري أبطال أوروبا، وسيكون بيدري أيضًا عضوًا رئيسيًا في منتخب إسبانيا في سعيه لتحقيق المجد في كأس العالم. وطالما بقي بعيدًا عن غرفة العلاج، فإن ترشيحه مرة أخرى لجائزة الكرة الذهبية سيكون مضمونًا بالفعل.

  • Chelsea v Arsenal - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport

    13غابرييل ماغالهايس (أرسنال) ⬇️

    في موسم 2025-2026: أربعة أهداف، خمس تمريرات حاسمة، 22 مباراة دون استقبال أهداف.

    ربما لا يوجد لاعب يجسد أرسنال المعاصر أكثر من غابرييل ماغالهايس، حيث برز اللاعب الدولي البرازيلي كأحد أخطر الأسلحة في الكرات الثابتة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين أن أسلوبه البدني في الدفاع نادراً ما كان رائجاً خلال العقدين الماضيين كما هو الحال الآن.

    على الرغم من أن ويليام ساليبا لا يزال رائعًا كما كان دائمًا، إلا أن غابرييل يجب أن يُعتبر الآن الأهم بين ثنائي قلب الدفاع في أرسنال، وإذا تمكن من الاستمرار في تسجيل الأهداف المهمة في المرحلة الأخيرة مع الحفاظ على شباكه نظيفة في الطرف الآخر، فإن أداءً قويًا في كأس العالم مع المنتخب البرازيلي سيكون كافيًا لتأمين مكانه بين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.

  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    12فيد فالفيردي (ريال مدريد) 🆕

    في موسم 2025-2026: سبعة أهداف، 12 تمريرة حاسمة.

    إن تقديم أداء متميز تحت أنظار العالم يميل إلى تعزيز آمال بعض المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، وهذا بالضبط ما من المرجح أن يحدث لفيدير فالفيردي بعد ثلاثيته المذهلة ضد مانشستر سيتي في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. هذا لا يعني أن لاعب الوسط لم يكن يقدم موسمًا قويًا قبل ذلك، لكن من المرجح أن مصوتي جائزة الكرة الذهبية لم يكونوا يولون اهتمامًا كبيرًا لكل مباراة خاضها فالفيردي قبل عرضه الفردي في البرنابيو في أوائل مارس.

    ولكي يتقدم في هذا الترتيب، سيتعين على فالفيردي أن يواصل تقديم لحظات حاسمة في المباريات لريال مدريد، الذي يسعى إلى تحدي الصعاب والفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، في حين أن تقديم أداء قوي في كأس العالم مع منتخب أوروغواي الذي يمر حاليًا بمرحلة من الفوضى لن يضره أيضًا.

  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    11ليونيل ميسي (إنتر ميامي) ⬇️

    في موسم 2025-2026: 26 هدفًا، 19 تمريرة حاسمة. فاز بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم.

    لم يستطع ذلك، أليس كذلك؟ كان يُعتقد أن أيام ترشيح ليونيل ميسي لجائزة الكرة الذهبية قد ولت، ولكن بعد أن قاد إنتر ميامي إلى أول لقب له في كأس MLS، ومع بقاء الأرجنتين ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم، هناك فرصة حقيقية أن يجد الفائز باللقب ثماني مرات نفسه مرة أخرى في السباق على الكرة الذهبية بحلول الصيف.

    أثبت ميسي أنه في مستوى آخر في طريقه للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمرة الثانية على التوالي، حيث سجل ستة أهداف وصنع سبع تمريرات حاسمة في مباريات ميامي الست في التصفيات وحدها، ومن المؤكد أن هذا النجاح على مستوى الأندية سيؤخذ في الاعتبار إذا تمكن من مساعدة الأرجنتين في الدفاع عن لقبها العالمي في أمريكا الشمالية عام 2026. على الرغم من كل المواهب المحيطة به، يظل ميسي في قلب تشكيلة الألبيسيليستي، وبالتالي فإن أي انتصار في البلد الذي يعتبره الآن وطنه سيُنسب إليه مرة أخرى إلى حد كبير.

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    10فيتينها (باريس سان جيرمان) ⬇️

    في موسم 2025-2026: سجل سبعة أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة. فاز بكأس الأبطال وكأس السوبر الأوروبي وكأس القارات.

    قطع فيتينها شوطًا طويلاً منذ فترة إعارته المخيبة للآمال في ولفرهامبتون قبل خمس سنوات ليصعد إلى منصة التتويج بجائزة الكرة الذهبية في عام 2025، ويُنظر الآن إلى قائد باريس سان جيرمان من قبل الكثيرين على أنه أفضل لاعب وسط في العالم. بالتأكيد، لعب بهذه الطريقة خلال معظم الموسم، بل وأضاف المزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة إلى أدائه، كما يتضح من ثلاثيته التي سجلها في الفوز على توتنهام في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر.

    كما سيكون جزءًا من منتخب البرتغال الصيف المقبل الذي، بعد فوزه بدوري الأمم، يؤمن إيمانًا راسخًا بقدرته على الفوز بكأس العالم. وإذا ما حققوا ذلك، فمن المرجح أن يكون فيتينها قد لعب دورًا كبيرًا في ذلك.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-LEVERKUSENAFP

    9ديكلان رايس (أرسنال) ↔️

    في موسم 2025-2026: ستة أهداف، و13 تمريرة حاسمة.

    أعلن ديكلان رايس عن نفسه كواحد من نخبة لاعبي خط الوسط في العالم بفضل أدائه ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ومنذ ذلك الحين، واصل لاعب أرسنال تألقه. أصبح رايس الآن أحد أهم لاعبي "المدفعجية" في سعيهم ليس فقط للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بل أيضًا للفوز بأول لقب لهم في دوري أبطال أوروبا، حيث كان هدفه الرائع ضد باير ليفركوزن بمثابة تذكير في الوقت المناسب بقدراته.

    بفضل انطلاقاته القوية ومساهماته الدفاعية وتمريراته من الكرات الثابتة، نادراً ما تمر المباريات دون أن يترك بصمته، كما أنه لاعب أساسي مؤكد في منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل، الذي يبدو قادراً تماماً على إنهاء 60 عاماً من المعاناة بالفوز بكأس العالم 2026.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    8فينيكوس جونيور (ريال مدريد) ↔️

    في موسم 2025-2026: 16 هدفًا، 12 تمريرة حاسمة.

    عانى فينيسيوس جونيور من عام 2025 بائس فيما يتعلق بأدائه مع ريال مدريد، حيث سجل ثمانية أهداف فقط في الدوري الإسباني على مدار العام، في الوقت الذي فشلت فيه حملته للانتقام في جائزة الكرة الذهبية. ومع ذلك، وكما يقول المثل القديم، فإن المستوى مؤقت لكن المستوى الرفيع دائم، وقد أظهر فيني أنه لا يزال قادراً على أن يكون حاسماً خلال سلسلة الانتصارات المتتالية التي استهل بها عام 2026، والتي تضمنت تسجيله أربعة أهداف في أربع مباريات من الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا حتى الآن.

    سيتعين على النجم السابق لفلامنغو أن يظل في أفضل حالاته للمساعدة في تحقيق الألقاب للبرنابيو، في حين أن سجله السيئ مع البرازيل يحتاج بشدة إلى التحسن بحلول موعد انطلاق كأس العالم. ولكن إذا تمكن من تحقيق هذه الأهداف، فقد يعود فينيسيوس مرة أخرى إلى سباق الفوز بالكرة الذهبية.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    7رافينيا (برشلونة) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 19 هدفًا، وثماني تمريرات حاسمة. فاز بكأس السوبر الإسباني.

    بالنسبة للبعض، كان احتلال رافينها المركز الخامس في تصويت جائزة الكرة الذهبية لعام 2025 أمراً مخزياً بالنظر إلى الأرقام الهجومية المذهلة التي سجلها مع برشلونة. وكان لهم حق في ذلك، ويبدو أن البرازيلي حريص على العودة إلى قائمة المرشحين بعد تخلصه من مشكلة في أوتار الركبة أعاقت تقدمه خلال الأشهر الأولى من الموسم.

    لقد قدم بالفعل أداءً حاسماً في الفوز على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني وعلى نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا، مما يشير إلى أنه لن يرحم دفاعات الفرق في إسبانيا أو أوروبا خلال الأشهر الأخيرة من الموسم. كما سيكون أحد قادة المنتخب البرازيلي في كأس العالم، حيث أظهر المنتخب البرازيلي تحسناً تحت قيادة كارلو أنشيلوتي مع اقتراب البطولة.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    6إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) ⬇️

    في موسم 2025-2026: 43 هدفًا، وتسع تمريرات حاسمة.

    بعد موسم مخيب للآمال مقارنة بمعاييره العالية، دخل إرلينغ هالاند في "وضع تيرميناتور" لبدء الموسم الحالي، ليصبح بمثابة مطرقة ثقيلة منفردة لمانشستر سيتي في سعيه لإعادة ترسيخ مكانته كمنافس في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. لم تستطع الدفاعات إيقاف اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، لكن فترة الجفاف التي مر بها في بداية عام 2026 تهدد بتدمير فرص هالاند في الفوز بالكرة الذهبية وكذلك آمال مانشستر سيتي في الفوز باللقب، حيث خرج الفريق بالفعل من البطولات الأوروبية وتراجع أكثر عن أرسنال في الدوري المحلي.

    لا يزال أمامه متسع من الوقت لتعويض ذلك، لا سيما بفضل تأهل النرويج لأول مرة إلى كأس العالم منذ عام 1998، مما يمنح مهاجمها النجم فرصة المشاركة في بطولة كبرى للمرة الأولى. قد تكون النرويج مجرد حصان أسود في بطولة أمريكا الشمالية، لكن هاالاند قد يستغل المسرح العالمي لتذكير المصوتين بما هو قادر عليه.

  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    5لويس دياز (بايرن ميونيخ) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 24 هدفًا، 20 تمريرة حاسمة. فاز بكأس السوبر الألماني.

    يمكن أن يُغفر لمشجعي ليفربول تساؤلهم عما إذا كان موسمهم سيكون في مثل هذه الفوضى لو لم يتم بيع لويس دياز الصيف الماضي. لعب المهاجم المتعدد المواهب دورًا مهمًا في فوز الريدز باللقب في موسم 2024-25، لكن رغبته في خوض تحدٍ جديد دفعت النادي إلى قبول عرض بقيمة 75 مليون يورو (65.5 مليون جنيه إسترليني/88 مليون دولار) من بايرن ميونيخ للحصول على خدمات اللاعب الكولومبي الدولي.

    لم ينظر دياز إلى الوراء منذ ذلك الحين، حيث أقام تفاهمًا رائعًا مع هاري كين وبقية زملائه في بايرن. كانت بعض أهدافه في الدوري الألماني مذهلة، في حين أن ثنائيته التي هزمت باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كانت من النوع الذي يلفت أنظار مصوتي جائزة الكرة الذهبية، حتى لو تضمنت أيضًا بطاقة حمراء. إذا أضفنا إلى ذلك أن دياز سيلعب في أول كأس عالم له هذا الصيف مع منتخب كولومبيا الذي يُعتبر الحصان الأسود في البطولة، فإنه يمتلك كل المقومات ليكون منافساً على جائزة الكرة الذهبية.

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    4مايكل أوليسي (بايرن ميونيخ) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 17 هدفًا، 28 تمريرة حاسمة. فاز بكأس السوبر الألماني.

    كل من توقع أن يواجه مايكل أوليسي صعوبة في الانتقال من كريستال بالاس إلى بايرن ميونيخ كان مخطئًا تمامًا، حيث قدم الجناح أداءً رائعًا على مدار عام تقريبًا مع بطل الدوري الألماني. يتمتع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بالقدرة على التسجيل وصنع الأهداف للآخرين على حد سواء، وقد نما ليصبح أحد أكثر المهاجمين رعبًا في الدوري الألماني، كما ترك بصمته في دوري أبطال أوروبا.

    كما ساعدت أداءات أوليسي مع ناديه في حجز مكان أساسي في تشكيلة المنتخب الفرنسي على الرغم من المنافسة الشديدة على المراكز. وبالتالي، قد يكون أحد نجوم كأس العالم القادمة مع أحد المرشحين للفوز باللقب.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    3لامين يامال (برشلونة) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 22 هدفًا، 18 تمريرة حاسمة. فاز بكأس السوبر الإسباني.

    لامين يامال، المرشح المفضل لدى المراهنين للفوز بجائزة الكرة الذهبية مع بداية الموسم، يسير بخطى ثابتة ليصبح أول لاعب دون سن 21 عاماً يفوز بالجائزة - ولن يضطر حتى إلى الفوز بها في عام 2026 لتحقيق ذلك! أدى أداء المراهق البرشلوني في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي إلى ظهوره في أعين الكثيرين كأفضل لاعب كرة قدم في العالم، وكان حصوله على المركز الثاني خلف ديمبيلي في التصويت دليلاً على ذلك.

    هناك من لا يزال يعتقد أن يامال بحاجة إلى صنع المزيد من اللحظات الحاسمة في المباريات الكبرى، في حين أن هناك مخاوف من أن عدد المباريات التي خاضها في مثل هذا العمر الصغير يؤدي إلى زيادة مشاكل الإصابة. في غضون ذلك، يحتاج برشلونة إلى إصلاح نقاط الضعف الدفاعية إذا أراد الفوز بدوري أبطال أوروبا، مما يعني أن يامال قد يحتاج إلى الاعتماد بشكل كبير على أدائه مع إسبانيا في كأس العالم إذا أراد الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    2كيليان مبابي (ريال مدريد) ⬆️

    في موسم 2025-2026: 43 هدفاً، وتسع تمريرات حاسمة.

    هل هذه هي السنة التي سيحصل فيها كيليان مبابي أخيرًا على جائزة الكرة الذهبية؟ منذ اللحظة التي ظهر فيها كمراهق في موناكو، تم ترشيح المهاجم ليكون الفائز المستقبلي بالكرة الذهبية. ولكن بعد أن احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده السابع والعشرين، لا يزال مبابي ينتظر فرصته للوقوف على قمة منصة التتويج في باريس.

    حتى الآن، لم يكن بإمكانه فعل المزيد ليمنح نفسه أفضل فرصة ممكنة لإنهاء هذا الانتظار، حيث حمل مبابي فريق ريال مدريد المتعثر خلال النصف الأول من الموسم، إلى درجة أنه تعرض لإصابة في الركبة. ومنذ ذلك الحين، بذل زملاؤه قصارى جهدهم للحفاظ على حلمه بالفوز بأول لقب في دوري أبطال أوروبا، في حين أنه يميل شخصياً إلى الاحتفاظ بأفضل أدائه لكأس العالم، لذا نتوقع أن يواصل قائد المنتخب الفرنسي مسيرته في هذا السباق.

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    1هاري كين (بايرن ميونيخ) ↔️

    في موسم 2025-2026: 52 هدفًا، وخمس تمريرات حاسمة. فاز بكأس السوبر الألماني.

    سيظل هناك دائمًا من لا يقدّرون هاري كين حق قدره، ولكن الآن بعد أن تخلص من عبء عدم الفوز بالبطولات الذي كان الكثيرون يستخدمونه لضربه على مدار السنوات، يبدو مهاجم بايرن ميونيخ كرجل في مهمة، مصمم تمامًا على إثبات أنه يستحق التقدير الفردي أيضًا بينما يواصل التسجيل بوتيرة تحطم الأرقام القياسية.

    بالإضافة إلى تسجيله لعدد هائل من الأهداف، أظهر كين مهاراته المتنوعة في اللعب بشكل مذهل لصالح بطل الدوري الألماني، وإذا تمكن من الحفاظ على هذا المستوى، فسيحصل على المزيد من الألقاب في نهاية الموسم. في غضون ذلك، يصلي مشجعو إنجلترا ألا ينفد طاقة قائدهم مرة أخرى قبل الصيف، حيث يعتبر كين عنصراً أساسياً في آمال "الأسود الثلاثة" لإنهاء انتظارهم المؤلم للفوز بلقب كبير على المستوى الدولي.