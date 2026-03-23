تصنيفات القوة لجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2026: من ستنهي هيمنة أيتانا بونماتي التي استمرت ثلاث سنوات على جائزة الكرة الذهبية للسيدات؟

لسوء الحظ، أبقت إصابة بونماتي بكسر في عظم الشظية، والتي استلزمت إجراء عملية جراحية، على الهامش منذ نوفمبر، ومن غير المرجح أن تلعب مجدداً مع برشلونة هذا الموسم. هناك العديد من النجمات الأخريات اللواتي تم ترشيحهن لهذه الجائزة في السنوات الماضية، واللواتي غابن عن الملاعب لفترة طويلة هذا الموسم أيضًا، سواء كن من نجمات الفريق الكتالوني، مثل باتري غويجارو ومابي ليون، أو مواهب بارزة مثل لورين جيمس وباربرا باندا. وبالتالي، سيتطلب الأمر منهن بذل جهد كبير في المرحلة الأخيرة ليكنّ في صدارة المنافسة على الكرة الذهبية لهذا العام.

ما يزيد من الإثارة هو حقيقة أن هذا العام لا يشهد كأس العالم لكرة القدم للسيدات. وبالتالي، ستكون الأشهر القليلة الأخيرة من الموسم الأوروبي الحالي ذات تأثير كبير في تحديد من ستصعد إلى منصة التتويج في السباق على جائزة الكرة الذهبية للسيدات لعام 2026. وستكون المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا للسيدات جزءًا أساسيًا من ذلك، مما يجعل انطلاق مباريات ربع النهائي هذا الأسبوع أكثر إثارة للاهتمام.

إذن، من هن اللاعبات اللواتي وضعن أنفسهن في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية للسيدات لهذا العام بفضل أدائهن حتى الآن هذا الموسم؟ تستعرض GOAL المرشحات الأكثر ترجيحاً للفوز بالكرة الذهبية مع عودة دوري أبطال أوروبا...